https://sarabic.ae/20260731/بمشاركة-دولية-انطلاق-بطولة-كأس-العالم-للأندية-لكرة-القدم-الشاطئية-في-موسكو-1115664368.html
بمشاركة دولية... انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم الشاطئية في موسكو
بمشاركة دولية... انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم الشاطئية في موسكو
سبوتنيك عربي
أعلن المكتب الإعلامي لبطولة كأس موسكو الدولية لكرة القدم الشاطئية، عن انطلاق فعالياتها في موسكو بمشاركة دولية واسعة. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T15:44+0000
2026-07-31T15:44+0000
2026-07-31T15:46+0000
العالم
روسيا
رياضة
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وتقام البطولة، التي تنظمها إدارة الرياضة في موسكو بدعم من الاتحاد الروسي لكرة القدم، على ملعب "آر زد دي أرينا" الشاطئي. الدخول مجاني للجماهير.يتنافس المنتخب الروسي وسبعة أندية بارزة من دول عدة، مثل البرازيل، تركيا، بيلاروسيا، باراغواي، بلغاريا، إيران، وروسيا، في هذه البطولة التي تُقام على ملعب "آر زد أرينا" الشاطئي. وتعد هذه البطولة من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية في موسكو هذا الصيف.سيواجه حامل اللقب، فريق لوكوموتيف، فريق ألانيا سبور التركي وفريق بيتفام البلغاري، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، ضمن مجموعته.يتضمن برنامج البطولة أربعة أيام من المباريات. تقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس/ آب المقبل، بينما تقام المباريات النهائية يوم الأحد 2 أغسطس لتحديد بطل البطولة.
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العالم, روسيا, رياضة
بمشاركة دولية... انطلاق بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم الشاطئية في موسكو
15:44 GMT 31.07.2026 (تم التحديث: 15:46 GMT 31.07.2026)
أعلن المكتب الإعلامي لبطولة كأس موسكو الدولية لكرة القدم الشاطئية، عن انطلاق فعالياتها في موسكو بمشاركة دولية واسعة.
وتقام البطولة، التي تنظمها إدارة الرياضة في موسكو بدعم من الاتحاد الروسي لكرة القدم، على ملعب "آر زد دي أرينا" الشاطئي. الدخول مجاني للجماهير.
وفي يوم الخميس، استهلّ حامل اللقب، لوكوموتيف موسكو، مشواره في البطولة بفوز ساحق بنتيجة 18-1 على نادي بيتفام البلغاري في مباراته ضمن المجموعة الأولى.
يتنافس المنتخب الروسي وسبعة أندية بارزة من دول عدة، مثل البرازيل، تركيا، بيلاروسيا، باراغواي، بلغاريا، إيران، وروسيا، في هذه البطولة التي تُقام على ملعب "آر زد أرينا" الشاطئي. وتعد هذه البطولة من أبرز الفعاليات الرياضية الدولية في موسكو هذا الصيف.
سيواجه حامل اللقب، فريق لوكوموتيف، فريق ألانيا سبور التركي وفريق بيتفام البلغاري، الذي يشارك لأول مرة في البطولة، ضمن مجموعته.
أما فريق غولسابوش الإيراني، وصيف بطل كأس موسكو 2025، فسيلعب في المجموعة الثانية ضد فريق تسور موغيليف، بطل بيلاروسيا أربع مرات، وفريق كورينثيانز البرازيلي، بطل كأس موسكو الدولية 2024، والمنتخب الروسي لكرة القدم الشاطئية.
يتضمن برنامج البطولة أربعة أيام من المباريات. تقام مباريات دور المجموعات في الفترة من 30 يوليو إلى 1 أغسطس/ آب المقبل، بينما تقام المباريات النهائية يوم الأحد 2 أغسطس لتحديد بطل البطولة.