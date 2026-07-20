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نبض افريقيا
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https://sarabic.ae/20260720/تقرير-يكشف-أبرز-المرشحين-لـالكرة-الذهبية-وحظوظ-ميسي-تتراجع-بعد-خسارة-كأس-العالم-1115342989.html
تقرير يكشف أبرز المرشحين لـ"الكرة الذهبية".. وحظوظ ميسي تتراجع بعد خسارة كأس العالم
تقرير يكشف أبرز المرشحين لـ"الكرة الذهبية".. وحظوظ ميسي تتراجع بعد خسارة كأس العالم
سبوتنيك عربي
كشفت مصادر رياضية عن المرشحين الأوفر حظًا للظفر بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، مبيّنة اشتداد المنافسة على الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم، وذلك بعد... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-20T11:46+0000
2026-07-20T11:46+0000
مجتمع
كأس العالم 2026
رياضة
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ونشر موقع "غول"، في أحدث تصنيف له، حفاظ مهاجم بايرن ميونخ هاري كين، على المركز الأول، مستفيدًا من موسمه المميز على الصعيدين المحلي والدولي، بعدما واصل تألقه التهديفي وقاد منتخب إنجلترا إلى مشوار قوي في كأس العالم، ليبقى المرشح الأبرز لحصد الجائزة.وصعد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، إلى المركز الثاني، بعدما عزز حظوظه بفضل المستويات الكبيرة، التي قدمها خلال الموسم، إلى جانب مساهمته في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم، ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم اللعبة رغم صغر سنه.واحتل جناح بايرن ميونخ مايكل أوليسيه، المركز الرابع، بعد موسم شهد تألقًا لافتًا مع النادي البافاري ومساهمات هجومية مؤثرة، فيما حلّ الفرنسي كيليان مبابي خامسًا، مواصلًا المنافسة بفضل أرقامه المميزة مع ناديه ومنتخب بلاده.وضمت المراكز التالية عددًا من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم إرلينغ هالاند، وفينيسيوس جونيور، ورودري، وعثمان ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديكلان رايس، في حين غاب النجم المصري محمد صلاح، عن قائمة المرشحين في التصنيف الحالي الذي نشره موقع "غول"، رغم المستويات التي قدمها خلال الموسم.إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية بعد الفوز على الأرجنتين
https://sarabic.ae/20260720/فيفا-يصدر-التصنيف-النهائي-لمنتخبات-كأس-العالم-2026-1115341335.html
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كأس العالم 2026, رياضة
كأس العالم 2026, رياضة

تقرير يكشف أبرز المرشحين لـ"الكرة الذهبية".. وحظوظ ميسي تتراجع بعد خسارة كأس العالم

11:46 GMT 20.07.2026
© AP Photo / Manu Fernandezجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم
جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
© AP Photo / Manu Fernandez
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كشفت مصادر رياضية عن المرشحين الأوفر حظًا للظفر بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، مبيّنة اشتداد المنافسة على الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم، وذلك بعد انتهاء منافسات كأس العالم، مع استمرار الإنجليزي هاري كين، في صدارة القائمة، وظهور تغييرات لافتة في المراكز الأولى.
ونشر موقع "غول"، في أحدث تصنيف له، حفاظ مهاجم بايرن ميونخ هاري كين، على المركز الأول، مستفيدًا من موسمه المميز على الصعيدين المحلي والدولي، بعدما واصل تألقه التهديفي وقاد منتخب إنجلترا إلى مشوار قوي في كأس العالم، ليبقى المرشح الأبرز لحصد الجائزة.
وصعد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، إلى المركز الثاني، بعدما عزز حظوظه بفضل المستويات الكبيرة، التي قدمها خلال الموسم، إلى جانب مساهمته في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم، ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم اللعبة رغم صغر سنه.

وجاء الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، في المركز الثالث، بعدما حافظ على حضوره القوي في سباق "الكرة الذهبية" بفضل أدائه مع منتخب بلاده في كأس العالم، رغم خسارة النهائي، إضافة إلى مستوياته اللافتة مع إنتر ميامي، ليبقى أحد أبرز المنافسين على الجائزة.

كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2026
مجتمع
"فيفا" يصدر التصنيف النهائي لمنتخبات كأس العالم 2026
10:35 GMT
واحتل جناح بايرن ميونخ مايكل أوليسيه، المركز الرابع، بعد موسم شهد تألقًا لافتًا مع النادي البافاري ومساهمات هجومية مؤثرة، فيما حلّ الفرنسي كيليان مبابي خامسًا، مواصلًا المنافسة بفضل أرقامه المميزة مع ناديه ومنتخب بلاده.
وضمت المراكز التالية عددًا من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم إرلينغ هالاند، وفينيسيوس جونيور، ورودري، وعثمان ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديكلان رايس، في حين غاب النجم المصري محمد صلاح، عن قائمة المرشحين في التصنيف الحالي الذي نشره موقع "غول"، رغم المستويات التي قدمها خلال الموسم.
إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية بعد الفوز على الأرجنتين
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