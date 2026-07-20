https://sarabic.ae/20260720/تقرير-يكشف-أبرز-المرشحين-لـالكرة-الذهبية-وحظوظ-ميسي-تتراجع-بعد-خسارة-كأس-العالم-1115342989.html

تقرير يكشف أبرز المرشحين لـ"الكرة الذهبية".. وحظوظ ميسي تتراجع بعد خسارة كأس العالم

تقرير يكشف أبرز المرشحين لـ"الكرة الذهبية".. وحظوظ ميسي تتراجع بعد خسارة كأس العالم

سبوتنيك عربي

كشفت مصادر رياضية عن المرشحين الأوفر حظًا للظفر بجائزة "الكرة الذهبية" 2026، مبيّنة اشتداد المنافسة على الجائزة الفردية الأبرز في عالم كرة القدم، وذلك بعد... 20.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-20T11:46+0000

2026-07-20T11:46+0000

2026-07-20T11:46+0000

مجتمع

كأس العالم 2026

رياضة

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ونشر موقع "غول"، في أحدث تصنيف له، حفاظ مهاجم بايرن ميونخ هاري كين، على المركز الأول، مستفيدًا من موسمه المميز على الصعيدين المحلي والدولي، بعدما واصل تألقه التهديفي وقاد منتخب إنجلترا إلى مشوار قوي في كأس العالم، ليبقى المرشح الأبرز لحصد الجائزة.وصعد نجم برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال، إلى المركز الثاني، بعدما عزز حظوظه بفضل المستويات الكبيرة، التي قدمها خلال الموسم، إلى جانب مساهمته في تتويج إسبانيا بلقب كأس العالم، ليواصل ترسيخ مكانته بين أبرز نجوم اللعبة رغم صغر سنه.واحتل جناح بايرن ميونخ مايكل أوليسيه، المركز الرابع، بعد موسم شهد تألقًا لافتًا مع النادي البافاري ومساهمات هجومية مؤثرة، فيما حلّ الفرنسي كيليان مبابي خامسًا، مواصلًا المنافسة بفضل أرقامه المميزة مع ناديه ومنتخب بلاده.وضمت المراكز التالية عددًا من أبرز نجوم كرة القدم، من بينهم إرلينغ هالاند، وفينيسيوس جونيور، ورودري، وعثمان ديمبيلي، وخفيتشا كفاراتسخيليا، وديكلان رايس، في حين غاب النجم المصري محمد صلاح، عن قائمة المرشحين في التصنيف الحالي الذي نشره موقع "غول"، رغم المستويات التي قدمها خلال الموسم.إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية بعد الفوز على الأرجنتين

https://sarabic.ae/20260720/فيفا-يصدر-التصنيف-النهائي-لمنتخبات-كأس-العالم-2026-1115341335.html

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