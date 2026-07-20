https://sarabic.ae/20260720/فيفا-يصدر-التصنيف-النهائي-لمنتخبات-كأس-العالم-2026-1115341335.html
"فيفا" يصدر التصنيف النهائي لمنتخبات كأس العالم 2026
"فيفا" يصدر التصنيف النهائي لمنتخبات كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم 2026، عقب إسدال الستار على البطولة بتتويج المنتخب الإسباني باللقب... 20.07.2026, سبوتنيك عربي
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وجاء المنتخب الإسباني في صدارة الترتيب، تلاه المنتخب الأرجنتيني وصيفًا، ثم إنجلترا في المركز الثالث، وفرنسا في المركز الرابع.وضمن المنتخبات التي ودعت البطولة من الدور ربع النهائي، احتلت النرويج المركز الخامس، تلتها بلجيكا سادسة، ثم المغرب في المركز السابع، وسويسرا ثامنة، والمكسيك تاسعة.وفي ترتيب المنتخبات التي غادرت من دور الـ16، جاء منتخب كولومبيا عاشرًا، والبرازيل في المركز الحادي عشر، والولايات المتحدة الأمريكية الثانية عشرة، والبرتغال الثالثة عشرة، وكندا الرابعة عشرة.كما شمل الترتيب بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث جاءت هولندا في المركز السابع عشر، وألمانيا الثامن عشر، والجزائر الثلاثين، والسنغال الحادية والثلاثين، فيما احتلت إيران المركز الثالث والثلاثين، والسعودية الثامن والثلاثين، والأردن الرابع والأربعين، والعراق الثامن والأربعين والأخير.ويأتي هذا الترتيب بعد ختام منافسات كأس العالم 2026، التي شهدت تتويج المنتخب الإسباني بلقبه العالمي الثاني بعد لقبه الأول في نسخة عام 2010.
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أخبار إسبانيا, أخبار الفيفا, رياضة, منوعات, كأس العالم 2026
أخبار إسبانيا, أخبار الفيفا, رياضة, منوعات, كأس العالم 2026
"فيفا" يصدر التصنيف النهائي لمنتخبات كأس العالم 2026
10:35 GMT 20.07.2026 (تم التحديث: 10:36 GMT 20.07.2026)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الاثنين، الترتيب النهائي لمنتخبات كأس العالم 2026، عقب إسدال الستار على البطولة بتتويج المنتخب الإسباني باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة النهائية، التي جرت أمس الأحد.
وجاء المنتخب الإسباني في صدارة الترتيب
، تلاه المنتخب الأرجنتيني وصيفًا، ثم إنجلترا في المركز الثالث، وفرنسا في المركز الرابع.
وضمن المنتخبات التي ودعت البطولة من الدور ربع النهائي، احتلت النرويج المركز الخامس، تلتها بلجيكا سادسة، ثم المغرب في المركز السابع، وسويسرا ثامنة، والمكسيك تاسعة.
وفي ترتيب المنتخبات التي غادرت من دور الـ16، جاء منتخب كولومبيا عاشرًا، والبرازيل في المركز الحادي عشر، والولايات المتحدة الأمريكية الثانية عشرة، والبرتغال الثالثة عشرة، وكندا الرابعة عشرة.
فيما احتل المنتخب المصري المركز الخامس عشر، بعد خروجه من الدور ثمن النهائي، وجاء منتخب باراغواي في المركز السادس عشر.
كما شمل الترتيب بقية المنتخبات المشاركة في البطولة، حيث جاءت هولندا في المركز السابع عشر، وألمانيا الثامن عشر، والجزائر الثلاثين، والسنغال الحادية والثلاثين، فيما احتلت إيران المركز الثالث والثلاثين، والسعودية الثامن والثلاثين، والأردن الرابع والأربعين، والعراق الثامن والأربعين والأخير.
ويأتي هذا الترتيب بعد ختام منافسات كأس العالم 2026، التي شهدت تتويج المنتخب الإسباني بلقبه العالمي الثاني
بعد لقبه الأول في نسخة عام 2010.