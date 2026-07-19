https://sarabic.ae/20260719/إسبانيا-تتوج-بكأس-العالم-2026-للمرة-الثانية-بعد-الفوز-على-الأرجنتين-1115334832.html
إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية بعد الفوز على الأرجنتين
إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية بعد الفوز على الأرجنتين
سبوتنيك عربي
تُوج المنتخب الإسباني، اليوم الاثنين، بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد في نهائي مونديال 2026. 19.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-19T22:18+0000
2026-07-19T22:18+0000
2026-07-19T22:18+0000
المنتخب الإسباني
المنتخب الأرجنتيني
كأس العالم 2026
رياضة
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وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106، بينما أكمل المنتخب الأرجنتيني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إنزو فرنانديز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.وأحرزت إسبانيا لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الأول في نسخة 2010، لتتساوى مع فرنسا وأوروغواي في عدد الألقاب، بينما لا تزال البرازيل تتصدر القائمة بخمسة ألقاب، تليها إيطاليا وألمانيا بأربعة ألقاب لكل منهما، ثم الأرجنتين بثلاثة ألقاب.وخاضت الأرجنتين النهائي للمرة السابعة في تاريخها، لتبقى في رصيدها ثلاثة ألقاب وأربع هزائم في المباراة النهائية، معادلة الرقم القياسي لألمانيا في عدد خسائر النهائيات.وأقيمت بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا والمغرب والبرتغال النسخة المقبلة من البطولة، فيما تُقام المباريات الافتتاحية في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، تزامنًا مع الذكرى المئوية لأول بطولة لكأس العالم.
https://sarabic.ae/20260718/ترامب-رئيس-فيفا-اقترح-استضافة-أمريكا-والصين-لنسخة-مشتركة-من-كأس-العالم-1115300635.html
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المنتخب الإسباني, المنتخب الأرجنتيني, كأس العالم 2026, رياضة
المنتخب الإسباني, المنتخب الأرجنتيني, كأس العالم 2026, رياضة
إسبانيا تتوج بكأس العالم 2026 للمرة الثانية بعد الفوز على الأرجنتين
تُوج المنتخب الإسباني، اليوم الاثنين، بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد في نهائي مونديال 2026.
وسجل فيران توريس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 106، بينما أكمل المنتخب الأرجنتيني المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد إنزو فرنانديز في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني.
وسيطر المنتخب الإسباني على مجريات اللقاء، فيما تصدى حارس الأرجنتين إيميليانو مارتينيز لعشر كرات، مسجلًا رقمًا قياسيًا في عدد التصديات خلال نهائي كأس العالم.
وأحرزت إسبانيا لقبها العالمي الثاني بعد تتويجها الأول في نسخة 2010، لتتساوى مع فرنسا وأوروغواي في عدد الألقاب، بينما لا تزال البرازيل تتصدر القائمة بخمسة ألقاب، تليها إيطاليا وألمانيا بأربعة ألقاب لكل منهما، ثم الأرجنتين بثلاثة ألقاب.
وخاضت الأرجنتين النهائي للمرة السابعة في تاريخها، لتبقى في رصيدها ثلاثة ألقاب وأربع هزائم في المباراة النهائية، معادلة الرقم القياسي لألمانيا في عدد خسائر النهائيات.
وأقيمت بطولة كأس العالم 2026 خلال الفترة من 11 حزيران/يونيو إلى 19 تموز/يوليو، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، واستضافتها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ومن المقرر أن تستضيف إسبانيا والمغرب والبرتغال النسخة المقبلة من البطولة، فيما تُقام المباريات الافتتاحية في الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي، تزامنًا مع الذكرى المئوية لأول بطولة لكأس العالم.