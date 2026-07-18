https://sarabic.ae/20260718/ترامب-رئيس-فيفا-اقترح-استضافة-أمريكا-والصين-لنسخة-مشتركة-من-كأس-العالم-1115300635.html

ترامب: رئيس "فيفا" اقترح استضافة أمريكا والصين لنسخة مشتركة من كأس العالم

ترامب: رئيس "فيفا" اقترح استضافة أمريكا والصين لنسخة مشتركة من كأس العالم

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تأييده لاستضافة الولايات المتحدة بطولة كأس العالم مجددًا. 18.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-18T09:11+0000

2026-07-18T09:11+0000

2026-07-18T09:11+0000

دونالد ترامب

كأس العالم 2026

رياضة

الأخبار

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ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، عن ترامب، قوله إن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طرح عليه فكرة استضافة مشتركة بين الولايات المتحدة والصين، لإحدى النسخ المقبلة من البطولة.وأضاف ترامب ساخرًا: "رحلة الطيران بين المباريات ستكون قصيرة ولطيفة، وسيحب اللاعبون ذلك"، في إشارة إلى فكرة الاستضافة المشتركة.فيما صرح الرئيس الأمريكي بأنه أجرى اتصالًا هاتفيا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، لـ"التوصية" بمراجعة قرار إيقاف لاعب المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون، عقب حصوله على بطاقة حمراء.وأضاف ترامب، خلال حفل استقبال أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة نيويورك، أن تلك المحادثة كانت "لحظة لا تنسى" في بطولة كأس العالم، وأردف: "اضطررت للاتصال بجياني وتقديم توصية فحسب".وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، والمقررة يوم غد الأحد على أرض ملعب "نيويورك نيوجيرسي" في مدينة إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي.ويستضيف الملعب المباراة الختامية للنسخة الأولى من كأس العالم، التي أُقيمت بمشاركة 48 منتخبًا، في أكبر توسع تشهده البطولة في تاريخها، وفقا لوسائل إعلام غربية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "نتطلع إلى المباراة النهائية يوم الأحد، وأعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضورها".ونُظمت بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الماضي إلى 19 يوليو/ تموز الجاري، حيث استضافت كل دولة 13 مباراة من البطولة.

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https://sarabic.ae/20260712/كأس-العالم-قد-يشهد-أكبر-توسع-في-تاريخه-فيفا-يدرس-مشاركة-64-منتخبا-1115141756.html

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دونالد ترامب, كأس العالم 2026, رياضة, الأخبار