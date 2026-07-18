ترامب: رئيس "فيفا" اقترح استضافة أمريكا والصين لنسخة مشتركة من كأس العالم

عربي
القوات الروسية تستهدف منشآت البنية التحتية الداعمة لقوات نظام كييف- وزارة الدفاع
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
الحدث من سبوتنيك
حركة استيطانية إسرائيلية متجددة في جنوب سوريا... كيف يبدو المشهد؟
00:30 GMT
60 د
الحدث من سبوتنيك
دور نشر تقاضي غوغل... ما القصة؟
01:30 GMT
53 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
08:30 GMT
29 د
من الملعب
خطة جديدة فاشلة لإيقاف ميسي.. سقوط الديوك.. وماذا سيحدث في نهائي المونديال؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مبادرة نسائية مصرية... العلاج بالفن بـ "فنجان دونتيل"
09:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
09:51 GMT
9 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
10:00 GMT
123 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
12:03 GMT
44 د
عرب بوينت بودكاست
الزومبا بين الرياضة واللياقة
12:48 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
إيقاعات الجسد الواحد..حين تلتقي الدبكة العربية بالرقصات الروسية
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:33 GMT
9 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
دي فانس يتهم إسرائيل بتقويض المفاوضات مع إيران، سوريا تعلن إحباط تهريب أسلحة عبر حدود العراق
17:00 GMT
59 د
قوانين الاقتصاد
خبير: الدول ستتجه للطاقة البديلة في حال استمرار تهديد الإمدادات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
ما هي أضرار القهوة المغشوشة على الصحة العامة؟
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
الحدث من سبوتنيك
آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية بين لبنان وسوريا… وهل تنقل منصّة "دولتي" المعاملات الرسمية إلى العصر الرقمي؟
00:30 GMT
57 د
بين بيروت وموسكو
بين بيروت وموسكو
01:30 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
ضجة في تل أبيب بسبب فوز فيلم فلسطيني على جائزة رفيعة إسرائيلية
08:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
شراكة أمنية وعسكرية تتخطى إدارة الخلافات السابقة خلال زيارة وزير الدفاع المصري لتركيا
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
09:33 GMT
16 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
09:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
سر نجاح مسلسل "ماشا والدب" لدى الأسر العربية
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:33 GMT
20 د
خطوط التماس
إمارة جبل لبنان من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
11:48 GMT
12 د
صدى الحياة
تدمر ...ليست مدينة، بل "طبعة أولى" من كتاب تعايش الحضارات
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
القطيعة بين الآباء والأبناء
12:33 GMT
23 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الأفلام الوثائقية.. حفظٌ لذاكرة الشعوب وتوثيقٌ لقضاياها
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
16:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
16:50 GMT
10 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260718/ترامب-رئيس-فيفا-اقترح-استضافة-أمريكا-والصين-لنسخة-مشتركة-من-كأس-العالم-1115300635.html
ترامب: رئيس "فيفا" اقترح استضافة أمريكا والصين لنسخة مشتركة من كأس العالم
ترامب: رئيس "فيفا" اقترح استضافة أمريكا والصين لنسخة مشتركة من كأس العالم
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تأييده لاستضافة الولايات المتحدة بطولة كأس العالم مجددًا. 18.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-18T09:11+0000
2026-07-18T09:11+0000
دونالد ترامب
كأس العالم 2026
رياضة
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114934598_0:66:1500:910_1920x0_80_0_0_9e0a406e65765163c0a184821b5f5f84.jpg
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، عن ترامب، قوله إن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طرح عليه فكرة استضافة مشتركة بين الولايات المتحدة والصين، لإحدى النسخ المقبلة من البطولة.وأضاف ترامب ساخرًا: "رحلة الطيران بين المباريات ستكون قصيرة ولطيفة، وسيحب اللاعبون ذلك"، في إشارة إلى فكرة الاستضافة المشتركة.فيما صرح الرئيس الأمريكي بأنه أجرى اتصالًا هاتفيا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، لـ"التوصية" بمراجعة قرار إيقاف لاعب المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون، عقب حصوله على بطاقة حمراء.وأضاف ترامب، خلال حفل استقبال أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة نيويورك، أن تلك المحادثة كانت "لحظة لا تنسى" في بطولة كأس العالم، وأردف: "اضطررت للاتصال بجياني وتقديم توصية فحسب".وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، والمقررة يوم غد الأحد على أرض ملعب "نيويورك نيوجيرسي" في مدينة إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي.ويستضيف الملعب المباراة الختامية للنسخة الأولى من كأس العالم، التي أُقيمت بمشاركة 48 منتخبًا، في أكبر توسع تشهده البطولة في تاريخها، وفقا لوسائل إعلام غربية.وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "نتطلع إلى المباراة النهائية يوم الأحد، وأعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضورها".ونُظمت بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الماضي إلى 19 يوليو/ تموز الجاري، حيث استضافت كل دولة 13 مباراة من البطولة.
https://sarabic.ae/20260717/رسميا-البيت-الأبيض-يؤكد-حضور-ترامب-نهائي-كأس-العالم-1115263429.html
https://sarabic.ae/20260712/كأس-العالم-قد-يشهد-أكبر-توسع-في-تاريخه-فيفا-يدرس-مشاركة-64-منتخبا-1115141756.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/07/04/1114934598_119:0:1404:964_1920x0_80_0_0_33edd1c6cae06f125c0b0df523169194.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
دونالد ترامب, كأس العالم 2026, رياضة, الأخبار
دونالد ترامب, كأس العالم 2026, رياضة, الأخبار

ترامب: رئيس "فيفا" اقترح استضافة أمريكا والصين لنسخة مشتركة من كأس العالم

09:11 GMT 18.07.2026
© REUTERS Kylie Cooperالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة خلال احتفال بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، في جبل رشمور في كيستون، ساوث داكوتا، الولايات المتحدة، 3 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2026
© REUTERS Kylie Cooper
تابعنا عبر
أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تأييده لاستضافة الولايات المتحدة بطولة كأس العالم مجددًا.
ونقلت وسائل إعلام غربية، صباح اليوم السبت، عن ترامب، قوله إن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، طرح عليه فكرة استضافة مشتركة بين الولايات المتحدة والصين، لإحدى النسخ المقبلة من البطولة.
وأضاف ترامب ساخرًا: "رحلة الطيران بين المباريات ستكون قصيرة ولطيفة، وسيحب اللاعبون ذلك"، في إشارة إلى فكرة الاستضافة المشتركة.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحمل صورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن بينما يشاهده رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو خلال إعلان في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2026
رسميا... البيت الأبيض يؤكد حضور ترامب نهائي كأس العالم
أمس, 06:12 GMT
فيما صرح الرئيس الأمريكي بأنه أجرى اتصالًا هاتفيا برئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، لـ"التوصية" بمراجعة قرار إيقاف لاعب المنتخب الأمريكي فولارين بالوجون، عقب حصوله على بطاقة حمراء.
وأضاف ترامب، خلال حفل استقبال أقامه الاتحاد الدولي لكرة القدم في مدينة نيويورك، أن تلك المحادثة كانت "لحظة لا تنسى" في بطولة كأس العالم، وأردف: "اضطررت للاتصال بجياني وتقديم توصية فحسب".
وكان ترامب، صرح في وقت سابق من الشهر الجاري، بأنه تواصل مع إنفانتينو، بعد معاقبة بالوجون بالإيقاف إثر بطاقة حمراء، وهو القرار الذي كان سيحرمه من المشاركة في مباراة المنتخب الأمريكي أمام بلجيكا.
وأكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيحضر المباراة النهائية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تجمع بين منتخبي الأرجنتين وإسبانيا، والمقررة يوم غد الأحد على أرض ملعب "نيويورك نيوجيرسي" في مدينة إيست رذرفورد بولاية نيوجيرسي.
ويستضيف الملعب المباراة الختامية للنسخة الأولى من كأس العالم، التي أُقيمت بمشاركة 48 منتخبًا، في أكبر توسع تشهده البطولة في تاريخها، وفقا لوسائل إعلام غربية.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، خلال مؤتمر صحفي: "نتطلع إلى المباراة النهائية يوم الأحد، وأعلم أن الرئيس يتطلع إلى حضورها".
كأس العالم لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 12.07.2026
كأس العالم قد يشهد أكبر توسع في تاريخه... "فيفا" يدرس مشاركة 64 منتخبا
12 يوليو, 10:16 GMT
وحول الفريق الذي سيشجعه الرئيس الأمريكي في النهائي، أوضحت ليفيت أنها لا تعلم ما إذا كان لديه منتخب مفضل، داعية الصحفيين إلى توجيه السؤال إليه مباشرة، وأضافت: "أنا متأكدة من أنه سيقدم لكم إجابة مسلية".
ونُظمت بطولة "كأس العالم 2026" في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في الفترة من 11 يونيو/ حزيران الماضي إلى 19 يوليو/ تموز الجاري، حيث استضافت كل دولة 13 مباراة من البطولة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала