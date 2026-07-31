https://sarabic.ae/20260731/ترامب-لست-متأكدا-من-منح-كييف-ترخيصا-لإنتاج-صواريخ-باتريوت-1115643803.html
ترامب: لست متأكدا من منح كييف ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت"
ترامب: لست متأكدا من منح كييف ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه لم يحسم بعد مسألة منح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ منظومات الدفاع الجوي "باتريوت". 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T01:32+0000
2026-07-31T01:32+0000
2026-07-31T01:32+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_45a3418762dd2d3de11a9c38e30c8776.jpg
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "نحن ندرس ذلك"، مضيفًا أنه "ليس متأكدًا" من اتخاذ هذه الخطوة.وأوضح الرئيس الأمريكي أن: "هذا سلاح استثنائي للغاية، وعلينا أن نكون حذرين قليلًا بشأن الجهة التي نمنحها ترخيصًا له. نحن، في الواقع، لا نمنح تراخيص لإنتاج المعدات."وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية الأوكرانية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتصفها بأنها "لعب بالنار".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار في وقت سابق، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20260714/رئيس-وزراء-بولندا-لن-نزود-أوكرانيا-بالأسلحة-في-الوقت-الراهن-1115187708.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/06/15/1114566033_239:0:2968:2047_1920x0_80_0_0_2b591d8cbc867553dd3751b7d61fd500.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب: لست متأكدا من منح كييف ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت"
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه لم يحسم بعد مسألة منح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ منظومات الدفاع الجوي "باتريوت".
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "نحن ندرس ذلك"، مضيفًا أنه "ليس متأكدًا" من اتخاذ هذه الخطوة.
وأوضح الرئيس الأمريكي أن: "هذا سلاح استثنائي للغاية، وعلينا أن نكون حذرين قليلًا بشأن الجهة التي نمنحها ترخيصًا له. نحن، في الواقع، لا نمنح تراخيص لإنتاج المعدات."
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية الأوكرانية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتصفها بأنها "لعب بالنار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار في وقت سابق، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.