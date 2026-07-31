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Военнослужащие 1430-го гвардейского мотострелкового полка ВС РФ на занятиях по штурмовым действиям и ведение боя в окопах на Запорожском направлении в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20260731/ترامب-لست-متأكدا-من-منح-كييف-ترخيصا-لإنتاج-صواريخ-باتريوت-1115643803.html
ترامب: لست متأكدا من منح كييف ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت"
ترامب: لست متأكدا من منح كييف ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه لم يحسم بعد مسألة منح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ منظومات الدفاع الجوي "باتريوت". 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T01:32+0000
2026-07-31T01:32+0000
ترامب
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا
روسيا
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وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "نحن ندرس ذلك"، مضيفًا أنه "ليس متأكدًا" من اتخاذ هذه الخطوة.وأوضح الرئيس الأمريكي أن: "هذا سلاح استثنائي للغاية، وعلينا أن نكون حذرين قليلًا بشأن الجهة التي نمنحها ترخيصًا له. نحن، في الواقع، لا نمنح تراخيص لإنتاج المعدات."وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية الأوكرانية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتصفها بأنها "لعب بالنار".وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار في وقت سابق، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
https://sarabic.ae/20260714/رئيس-وزراء-بولندا-لن-نزود-أوكرانيا-بالأسلحة-في-الوقت-الراهن-1115187708.html
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ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا
ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, روسيا

ترامب: لست متأكدا من منح كييف ترخيصا لإنتاج صواريخ "باتريوت"

01:32 GMT 31.07.2026
© AP Photo / Carl Courtالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Carl Court
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صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، بأنه لم يحسم بعد مسألة منح أوكرانيا ترخيصًا لإنتاج صواريخ منظومات الدفاع الجوي "باتريوت".
وقال ترامب، في مقابلة مع صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية: "نحن ندرس ذلك"، مضيفًا أنه "ليس متأكدًا" من اتخاذ هذه الخطوة.
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وأوضح الرئيس الأمريكي أن: "هذا سلاح استثنائي للغاية، وعلينا أن نكون حذرين قليلًا بشأن الجهة التي نمنحها ترخيصًا له. نحن، في الواقع، لا نمنح تراخيص لإنتاج المعدات."
وتعتبر روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تعرقل التسوية الأوكرانية، وتورط دول الناتو بشكل مباشر في الصراع، وتصفها بأنها "لعب بالنار".
وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أشار في وقت سابق، إلى أن أي شحنات تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا لروسيا. وأكد الكرملين أن ضخ الأسلحة الغربية لأوكرانيا لا يسهم في المفاوضات وسيكون له تأثير سلبي.
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