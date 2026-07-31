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مصدر لـ"سبوتنيك": حماس وافقت على خارطة طريق المرحلة الثانية واتفاق لحصر السلاح في غزة
مصدر لـ"سبوتنيك": حماس وافقت على خارطة طريق المرحلة الثانية واتفاق لحصر السلاح في غزة
سبوتنيك عربي
كشف مصدر مصري، اليوم الجمعة، أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T00:07+0000
2026-07-31T00:07+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
مصر
ترامب
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وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن "حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة وأهلها وإنجاز إعادة إعمار القطاع".وأضاف أن: "الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة"، لافتًا إلى أن الاتفاق ينص أيضًا "على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة".وتابع المصدر أن: "الاتفاق يتضمن دخول اللجنة الوطنية، وانتشار القوات الدولية، والتعافي المبكر، وإعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية "ستتولى إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها".وكشف المصدر أن اجتماعًا سيُعقد قريبًا في القاهرة، ويضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، بهدف التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين.وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "اليوم، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".وتابع: "أود أن أشكر الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، على جهودهم المهمة، وأشكر بشكل خاص فريقي الرائع، الذي جعل عمله الدؤوب هذا الاختراق التاريخي ممكنًا"، لافتًا إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق، ستكون غزة أخيرًا في أيدي حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها".وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
https://sarabic.ae/20260730/ترامب-اتفاق-تاريخي-لنزع-سلاح-حماس-والفصائل-المسلحة-في-غزة-1115643112.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, ترامب
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, مصر, ترامب

مصدر لـ"سبوتنيك": حماس وافقت على خارطة طريق المرحلة الثانية واتفاق لحصر السلاح في غزة

00:07 GMT 31.07.2026
© REUTERS Esa Alexanderرئيس حركة "حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، خليل الحية
رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة، خليل الحية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© REUTERS Esa Alexander
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كشف مصدر مصري، اليوم الجمعة، أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خارطة الطريق الخاصة بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المصدر، في تصريحات لـ"سبوتنيك": "حماس والفصائل الفلسطينية أبلغت الوسطاء موافقتها على خطة خارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة"، مشيرًا إلى أن "حماس والفصائل الفلسطينية تعاملت بإيجابية مع مقترحات الوسطاء للحفاظ على غزة وأهلها وإنجاز إعادة إعمار القطاع".
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
ترامب: اتفاق تاريخي لنزع سلاح حماس والفصائل المسلحة في غزة
أمس, 23:06 GMT
وأضاف أن: "الاتفاق يربط بدء عملية حصر السلاح بدخول اللجنة الوطنية وانتشار قوة الاستقرار الدولية في قطاع غزة"، لافتًا إلى أن الاتفاق ينص أيضًا "على تنفيذ عملية حصر وتخزين السلاح بصورة تدريجية ومتسلسلة".
وتابع المصدر أن: "الاتفاق يتضمن دخول اللجنة الوطنية، وانتشار القوات الدولية، والتعافي المبكر، وإعادة الإعمار"، مشيرًا إلى أن اللجنة الوطنية "ستتولى إدارة عملية حصر وتخزين السلاح وتنفيذها".
وكشف المصدر أن اجتماعًا سيُعقد قريبًا في القاهرة، ويضم الوسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، بهدف التأكيد على التزام جميع الأطراف بتنفيذ بنود الاتفاق.
وتأتي هذه التصريحات بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى "اتفاق تاريخي" يقضي بـ"النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في قطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك يمثل خطوة كبيرة نحو تحقيق السلام والأمن الدائمين.
وقال ترامب، في منشور على منصة "تروث سوشيال": "اليوم، توصل مجلس السلام إلى اتفاق تاريخي بشأن النزع الكامل لسلاح حماس وجميع الجماعات المسلحة الأخرى في غزة. وهذه خطوة هائلة نحو سلام وأمن دائمين. يمثل هذا الاتفاق خطوة حاسمة نحو أن تُدار غزة أخيرًا من قبل حكومة فلسطينية جديدة ستعمل عن كثب مع مجلس السلام لمساعدة الشعب الفلسطيني. وفي الوقت نفسه، ستحصل إسرائيل على الأمن الذي تستحقه، ولن تُستخدم غزة بعد الآن قاعدة لشن هجمات إرهابية".
وأضاف: "يمثل هذا إنجازًا رئيسيًا في تنفيذ خطة ترامب ذات النقاط العشرين. وسيُنفذ الاتفاق على مراحل منظمة بعناية. ومع استكمال عملية نزع السلاح، ستنسحب القوات الإسرائيلية، وستعمل قوة الاستقرار الدولية مع قوة شرطة فلسطينية جديدة لتتولى مسؤولية جعل غزة آمنة لسكانها وجيرانها".
وتابع: "أود أن أشكر الوسطاء، مصر وقطر وتركيا، على جهودهم المهمة، وأشكر بشكل خاص فريقي الرائع، الذي جعل عمله الدؤوب هذا الاختراق التاريخي ممكنًا"، لافتًا إلى أنه "بموجب هذا الاتفاق، ستكون غزة أخيرًا في أيدي حكومة فلسطينية جديدة تخدم شعبها".
وأعلنت الولايات المتحدة، في 14 يناير/كانون الثاني الماضي، بدء تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، المكونة من 20 نقطة لإنهاء الأزمة في قطاع غزة، والتي من المقرر أن تشمل إدخال المساعدات الغذائية بما لا يقل عن 600 شاحنة يوميًا، وإعادة إعمار القطاع، وتشكيل لجنة إدارة فلسطينية انتقالية تكنوقراطية تعمل تحت إشراف "مجلس السلام".
وأعلنت روسيا، في أكثر من مناسبة، دعمها للجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة بشكل نهائي، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي عبر الحوار والمفاوضات على أساس حل الدولتين، بما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ويحفظ الحقوق والتطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني.
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