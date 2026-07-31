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نائب ترامب عن اقتحام مهاجرين مدينة سبتة: تذكير مؤسف بعواقب الهجرة الجماعية
نائب ترامب عن اقتحام مهاجرين مدينة سبتة: تذكير مؤسف بعواقب الهجرة الجماعية
سبوتنيك عربي
علق جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على عبور الآلاف من المهاجرين المغاربة الحدود البرية إلى مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا،... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T15:19+0000
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وكتب على منصة "إكس": "الحمد لله أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم انتخابه، ولم تعد حدود بلادنا تبدو هكذا". وأردف تعليقا على مقطع مصور نشره مع تغريدته: "هذه الصور القادمة من إسبانيا هي تذكير مؤسف بعواقب الهجرة الجماعية وسياسات العولمة اليسارية المتطرفة التي مكّنت من غزو الغرب". وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية، وحذّر من أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين.ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله: "هذا أمر مروع، تذكّروا هذا المشهد. هذا ما سيحدث عندنا خلال ثلاث سنوات، إذا وصل الجانب الخطأ إلى السلطة".وأضاف ترامب: "إذا وصل الديمقراطيون إلى الحكم فلن تنعموا في حياة جيدة".ويوم أمس الخميس، تجمّع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة. أعلن رئيس بلدة سبتة خوان خيسوس فيفاس أن دخل نحو 60 ألف شخص إلى سبتة في إسبانيا من المغرب، خلال الـ24 الساعة الماضية. وأضاف أن عدد من المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم دخول سبتة من المغرب وصل إلى 34.
https://sarabic.ae/20260731/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-المهاجرون-الذين-دخلوا-سبتة-بطريقة-غير-شرعية-سيعادون-إلى-المغرب-1115657291.html
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دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

نائب ترامب عن اقتحام مهاجرين مدينة سبتة: تذكير مؤسف بعواقب الهجرة الجماعية

15:19 GMT 31.07.2026
© AP Photo / Kin Cheungجي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبر
علق جي دي فانس، نائب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على عبور الآلاف من المهاجرين المغاربة الحدود البرية إلى مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية.
وكتب على منصة "إكس": "الحمد لله أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تم انتخابه، ولم تعد حدود بلادنا تبدو هكذا".
وأردف تعليقا على مقطع مصور نشره مع تغريدته: "هذه الصور القادمة من إسبانيا هي تذكير مؤسف بعواقب الهجرة الجماعية وسياسات العولمة اليسارية المتطرفة التي مكّنت من غزو الغرب".
وتابع فانس: "انظروا لهذه المشاهد، هل ترون أي نساء أو أطفال؟ أعني أن معظم الناس سيصفون هؤلاء بطالبي اللجوء المزعومين، هؤلاء شباب يتدفقون على البلاد ويتجاوزون حدودها، إذا كانت موجودة من الأساس".
وعلّق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية، وحذّر من أن يحدث ذلك في الولايات المتحدة في حال فوز الديمقراطيين.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن ترامب، قوله: "هذا أمر مروع، تذكّروا هذا المشهد. هذا ما سيحدث عندنا خلال ثلاث سنوات، إذا وصل الجانب الخطأ إلى السلطة".
وأضاف ترامب: "إذا وصل الديمقراطيون إلى الحكم فلن تنعموا في حياة جيدة".
مهاجرون يعبرون من المغرب إلى جيب سبتة الإسباني، الخميس 30 يوليو 2026. - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
وزيرة الدفاع الإسبانية: المهاجرون الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية سيعادون إلى المغرب
12:48 GMT
ويوم أمس الخميس، تجمّع آلاف الشباب المغاربة على الحدود بين المغرب وسبتة. أعلن رئيس بلدة سبتة خوان خيسوس فيفاس أن دخل نحو 60 ألف شخص إلى سبتة في إسبانيا من المغرب، خلال الـ24 الساعة الماضية. وأضاف أن عدد من المهاجرين الذين قتلوا أثناء محاولتهم دخول سبتة من المغرب وصل إلى 34.
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