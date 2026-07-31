https://sarabic.ae/20260731/وزيرة-الدفاع-الإسبانية-المهاجرون-الذين-دخلوا-سبتة-بطريقة-غير-شرعية-سيعادون-إلى-المغرب-1115657291.html
وزيرة الدفاع الإسبانية: المهاجرون الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية سيعادون إلى المغرب
وزيرة الدفاع الإسبانية: المهاجرون الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية سيعادون إلى المغرب
سبوتنيك عربي
أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس فرنانديز، اليوم الجمعة، أنه ستتم إعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية إلى المغرب. 31.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت فرنانديز للصحفيين: "ليتوقف أفراد المافيا عن الاحتيال على الشباب وغيرهم ممن يعبرون الحدود من المغرب إلى سبتة، لأن مصيرهم النهائي هو العودة إلى المغرب".وأوضح خيسوس فيفاس، في مؤتمر صحفي، أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المدينة يمثل نحو 70% من سكان سبتة.وقال: "دخل نحو 60 ألف شخص إلى سبتة في إسبانيا من المغرب، خلال الـ24 الساعة الماضية، وهذا يمثل 70% من سكان سبتة".وكانت تقارير إعلامية ذكرت، نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحةً أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.
https://sarabic.ae/20260731/رئيس-بلدية-سبتة-ارتفاع-عدد-المهاجرين-العابرين-من-المغرب-إلى-مدينتنا-لنحو-60-ألف-شخص-1115655417.html
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وزيرة الدفاع الإسبانية: المهاجرون الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية سيعادون إلى المغرب
أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغريتا روبليس فرنانديز، اليوم الجمعة، أنه ستتم إعادة المهاجرين الذين دخلوا سبتة بطريقة غير شرعية إلى المغرب.
وقالت فرنانديز للصحفيين: "ليتوقف أفراد المافيا عن الاحتيال على الشباب وغيرهم ممن يعبرون الحدود من المغرب إلى سبتة، لأن مصيرهم النهائي هو العودة إلى المغرب".
صرح رئيس بلدية سبتة الإسبانية خوان خيسوس فيفاس، اليوم الجمعة، بأن عدد المهاجرين العابرين من المغرب إلى المدينة ارتفع إلى نحو 60 ألف شخص.
وأوضح خيسوس فيفاس، في مؤتمر صحفي، أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المدينة يمثل نحو 70% من سكان سبتة.
وقال: "دخل نحو 60 ألف شخص إلى سبتة في إسبانيا من المغرب، خلال الـ24 الساعة الماضية، وهذا يمثل 70% من سكان سبتة".
وكانت تقارير إعلامية ذكرت، نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.
وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".
وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحةً أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.