https://sarabic.ae/20260731/رئيس-بلدية-سبتة-ارتفاع-عدد-المهاجرين-العابرين-من-المغرب-إلى-مدينتنا-لنحو-60-ألف-شخص-1115655417.html

رئيس بلدية سبتة: ارتفاع عدد المهاجرين العابرين من المغرب إلى مدينتنا لنحو 60 ألف شخص

رئيس بلدية سبتة: ارتفاع عدد المهاجرين العابرين من المغرب إلى مدينتنا لنحو 60 ألف شخص

سبوتنيك عربي

صرح رئيس بلدية سبتة الإسبانية خوان خيسوس فيفاس، اليوم الجمعة، بأن عدد المهاجرين العابرين من المغرب إلى المدينة ارتفع إلى نحو 60 ألف شخص. 31.07.2026, سبوتنيك عربي

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وأوضح خيسوس فيفاس، في مؤتمر صحفي، أن عدد الأشخاص الذين دخلوا المدينة يمثل نحو 70% من سكان سبتة.وقال: "دخل نحو 60 ألف شخص إلى سبتة بإسبانيا من المغرب، خلال الـ24 الساعة الماضية، وهذا يمثل 70% من سكان سبتة".وكانت تقارير إعلامية، ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.

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