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دميترييف: الهجرة في إسبانيا لا تؤدي إلى التنمية بل إلى زيادة الجريمة
دميترييف: الهجرة في إسبانيا لا تؤدي إلى التنمية بل إلى زيادة الجريمة
سبوتنيك عربي
أشار كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إلى أن الهجرة في... 01.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-01T05:30+0000
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وردّ يميترييف على منشور لأحد رواد منصة "إكس"، الذي لفت الانتباه إلى كلمات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أكد أنه من دون الهجرة، ستخسر البلاد 19% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.وانتهى يوم أمس الثلاثاء، الموعد النهائي لتقديم الطلبات للمشاركة في برنامج "التسوية الاستثنائية للمهاجرين" في إسبانيا، والذي ينطبق على الأجانب المقيمين في البلاد دون تصريح عمل أو إقامة، منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2026، والذين ليس لديهم سجل جنائي.وسبق لإسبانيا أن أجرت عمليات استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين. فمنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، نفذت البلاد 6 عمليات على الأقل من هذا القبيل، بمبادرة من حكومات اشتراكية ويمينية على حد سواء. وكانت أكبر هذه العمليات عام 2005، في عهد حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، حيث تم تقديم 691,655 طلبًا، وحصل 576,506 أشخاص على تصاريح إقامة.دميترييف: الغرب يرتكب "انتحارا حضاريا" باعتماده الهجرة الجماعية
https://sarabic.ae/20260531/دميترييف-حول-الفوضى-في-باريس-دليل-جديد-على-فشل-سياسات-الهجرة-الأوروبية-1113908981.html
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دميترييف: الهجرة في إسبانيا لا تؤدي إلى التنمية بل إلى زيادة الجريمة

05:30 GMT 01.07.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid / الانتقال إلى بنك الصوركيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي
كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.07.2026
© Sputnik . Maksim Bogodvid
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أشار كيريل ديميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، إلى أن الهجرة في إسبانيا، لا تؤدي إلى التنمية الاقتصادية، بل إلى زيادة الجريمة وتهديد الثقافة المحلية.
وردّ يميترييف على منشور لأحد رواد منصة "إكس"، الذي لفت الانتباه إلى كلمات رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الذي أكد أنه من دون الهجرة، ستخسر البلاد 19% من ناتجها المحلي الإجمالي بحلول عام 2050.

وقال دميترييف: "الحقيقة هي أن المهاجرين يحصلون على إعانات الضمان الاجتماعي، ما يقلل من دافعهم للعمل. الجريمة في ازدياد، حيث يقومون أحيانًا بقطع الرؤوس أو ارتكاب الاغتصاب، ويستبدلون الثقافة، ويشكّلون عبئًا هائلاً ومتفجرًا في العصر المقبل للروبوتات".

وانتهى يوم أمس الثلاثاء، الموعد النهائي لتقديم الطلبات للمشاركة في برنامج "التسوية الاستثنائية للمهاجرين" في إسبانيا، والذي ينطبق على الأجانب المقيمين في البلاد دون تصريح عمل أو إقامة، منذ 1 يناير/ كانون الثاني 2026، والذين ليس لديهم سجل جنائي.
كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي والممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية - سبوتنيك عربي, 1920, 31.05.2026
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وسبق لإسبانيا أن أجرت عمليات استثنائية لتسوية أوضاع المهاجرين. فمنذ منتصف ثمانينيات القرن الماضي، نفذت البلاد 6 عمليات على الأقل من هذا القبيل، بمبادرة من حكومات اشتراكية ويمينية على حد سواء. وكانت أكبر هذه العمليات عام 2005، في عهد حكومة خوسيه لويس رودريغيز ثاباتيرو، حيث تم تقديم 691,655 طلبًا، وحصل 576,506 أشخاص على تصاريح إقامة.
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