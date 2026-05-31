دميترييف حول الفوضى في باريس: دليل جديد على فشل سياسات الهجرة الأوروبية
سبوتنيك عربي
أشار كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى الهجرة غير المنضبطة كإحدى المشكلات التي يفشل "بيروقراطيو...
أشار كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى الهجرة غير المنضبطة كإحدى المشكلات التي يفشل "بيروقراطيو الاتحاد الأوروبي" في الاعتراف بها ومعالجتها.
وقال دميترييف في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على جدل أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها باريس عقب فوز باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا: "الهجرة غير المنضبطة تعد واحدة من الأخطاء التي تعجز مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن الاعتراف بها أو معالجتها".
وتأتي هذه التصريحات في سياق اضطرابات اندلعت في العاصمة الفرنسية بعد احتفالات فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث وثّقت مقاطع مصورة أعمال تخريب شملت تحطيم واجهات متاجر وتضرر عدد من المركبات.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن 416 شخصا تم توقيفهم خلال أعمال الشغب، بينهم 283 في منطقة باريس الكبرى، مع تسجيل إصابات في صفوف قوات الشرطة.
وتغلب النادي الباريسي على نادي أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في بودابست. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الوقت الأصلي والوقت الإضافي، لكن باريس سان جيرمان حسمها لصالحه بركلات الترجيح 4-3.