https://sarabic.ae/20260531/دميترييف-حول-الفوضى-في-باريس-دليل-جديد-على-فشل-سياسات-الهجرة-الأوروبية-1113908981.html

دميترييف حول الفوضى في باريس: دليل جديد على فشل سياسات الهجرة الأوروبية

دميترييف حول الفوضى في باريس: دليل جديد على فشل سياسات الهجرة الأوروبية

سبوتنيك عربي

أشار كيريل دميترييف، الممثل الخاص للرئيس الروسي للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، إلى الهجرة غير المنضبطة كإحدى المشكلات التي يفشل "بيروقراطيو... 31.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-31T11:38+0000

2026-05-31T11:38+0000

2026-05-31T11:38+0000

أخبار فرنسا

العالم

أخبار الاتحاد الأوروبي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/04/1e/1112993458_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_483ba65d7088c03bd568e427ce3366ce.jpg

وقال دميترييف في منشور عبر منصة "إكس"، تعليقًا على جدل أعقاب أعمال الشغب التي شهدتها باريس عقب فوز باريس سان جيرمان في نهائي دوري أبطال أوروبا: "الهجرة غير المنضبطة تعد واحدة من الأخطاء التي تعجز مؤسسات الاتحاد الأوروبي عن الاعتراف بها أو معالجتها".وتأتي هذه التصريحات في سياق اضطرابات اندلعت في العاصمة الفرنسية بعد احتفالات فوز نادي باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا، حيث وثّقت مقاطع مصورة أعمال تخريب شملت تحطيم واجهات متاجر وتضرر عدد من المركبات.ونقلت وسائل إعلام فرنسية، عن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، أن 416 شخصا تم توقيفهم خلال أعمال الشغب، بينهم 283 في منطقة باريس الكبرى، مع تسجيل إصابات في صفوف قوات الشرطة.وتغلب النادي الباريسي على نادي أرسنال الإنجليزي في نهائي دوري أبطال أوروبا الذي أقيم في بودابست. وانتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الوقت الأصلي والوقت الإضافي، لكن باريس سان جيرمان حسمها لصالحه بركلات الترجيح 4-3.دميترييف: ستارمر في حالة ذعر بسبب احتجاجات لندندميترييف: الاتحاد الأوروبي يحاول إخفاء انقطاع الطاقة تحت ستار الـ"إيبولا"

https://sarabic.ae/20260523/دميترييف-العالم-بحاجة-إلى-السلام-لتجنب-الانهيار-الذي-لا-رجعة-فيه-1113684504.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فرنسا , العالم, أخبار الاتحاد الأوروبي