دميترييف: العالم بحاجة إلى السلام لتجنب الانهيار الذي لا رجعة فيه
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم السبت، أن غياب السلام... 23.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-23T17:10+0000
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "العالم بحاجة إلى السلام لتجنب انهيار كارثي لا رجعة فيه".
صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم السبت، أن غياب السلام في الشرق الأوسط ينذر بعواقب كارثية لا رجعة فيها.
وكتب دميترييف على منصة "إكس": "العالم بحاجة إلى السلام لتجنب انهيار كارثي لا رجعة فيه".
وجاءت تصريحات دميترييف تعليقا على مقال في صحيفة بريطانية، والذي ذكر أن الوسطاء في الصراع الإيراني يعتقدون أنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار بين أمريكا وطهران لمدة 60 يوما.
وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن إحراز تقدم في الملف الإيراني، وألمح إلى إمكانية صدور أخبار جديدة قريبا، وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي: "هناك بعض التقدم، ليس لدي أي أخبار لأخبركم بها الآن".
وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ليس لديّ أي أخبار لأشاركها معكم الآن، ولكن قد تتوفر لديّ أخبار لاحقا اليوم. أو ربما لا. آمل أن تتوفر أخبار، لكنني لست متأكدا بعد".
وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".
وأعلن ترامب، أمس الجمعة، أنه لن يتمكن من السفر لحضور حفل زفاف نجله الأكبر، دونالد ترامب جونيور، في جزر البهاما.
وأوضح ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.
ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة
بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.