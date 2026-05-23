https://sarabic.ae/20260523/دميترييف-العالم-بحاجة-إلى-السلام-لتجنب-الانهيار-الذي-لا-رجعة-فيه-1113684504.html

دميترييف: العالم بحاجة إلى السلام لتجنب الانهيار الذي لا رجعة فيه

دميترييف: العالم بحاجة إلى السلام لتجنب الانهيار الذي لا رجعة فيه

سبوتنيك عربي

صرّح كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، اليوم السبت، أن غياب السلام... 23.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-23T17:10+0000

2026-05-23T17:10+0000

2026-05-23T17:10+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/05/17/1113684292_0:0:2984:1679_1920x0_80_0_0_bd564238ba730b958867595dd10038c8.jpg

وكتب دميترييف على منصة "إكس": "العالم بحاجة إلى السلام لتجنب انهيار كارثي لا رجعة فيه".وفي وقت سابق من اليوم السبت، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن إحراز تقدم في الملف الإيراني، وألمح إلى إمكانية صدور أخبار جديدة قريبا، وقال روبيو للصحفيين في نيودلهي: "هناك بعض التقدم، ليس لدي أي أخبار لأخبركم بها الآن".وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: "ليس لديّ أي أخبار لأشاركها معكم الآن، ولكن قد تتوفر لديّ أخبار لاحقا اليوم. أو ربما لا. آمل أن تتوفر أخبار، لكنني لست متأكدا بعد".وكان ترامب قد صرح، في 19 أيار/مايو الجاري، بأن الولايات المتحدة قد توجه ضربة "يوم الجمعة أو السبت أو الأحد" أو "مطلع الأسبوع المقبل".وأوضح ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، أنه اضطر للبقاء والعمل في واشنطن بسبب شؤون حكومية طارئة لا تقبل التأجيل.ووصل قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة الماضية، في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة، وفق ما أعلنه الجيش الباكستاني.

https://sarabic.ae/20260523/ترامب-ربما-أحسم-قراري-بشأن-استئناف-الحرب-مع-إيران-بحلول-الغد-1113682910.html

https://sarabic.ae/20260523/روبيور-هناك-تقدم-في-ملف-إيران-وقد-تكون-هناك-أخبار-جديدة-في-المستقبل-القريب-1113679267.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن