دميترييف: الاتحاد الأوروبي يحاول إخفاء انقطاع الطاقة تحت ستار الـ"إيبولا"

سبوتنيك عربي

أشار كيريل دميترييف، الممثل الرئاسي الخاص للاستثمار والتعاون الاقتصادي مع الدول الأجنبية، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إلى أن الاتحاد الأوروبي "يحاول... 26.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-26T11:58+0000

وكتب دميترييف عبر منصة "إكس": "بعد أن هدأت حالة الذعر بشأن فيروس "هانتا"، يحاولون الآن (الاتحاد الأوروبي) إثارة الذعر بشأن الإيبولا، أي فيروس، لتبرير القيود الحتمية على الطاقة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة".وأشار أيضًا إلى أن الفيروسات الوحيدة التي يمكن أن تؤدي إلى انقطاع الطاقة في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هي فيروسات "القرارات البيروقراطية الخاطئة" و"التصريحات الكاذبة".وجاءت هذه التصريحات، تعليقًا من ديمترييف على منشور لصحيفة "ديلي ميل" على المنصة الاجتماعية ذاتها، حول حالتين مشتبه بهما من حمى الـ"إيبولا" تم تحديدهما في إيطاليا.وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية، يوم أمس الاثنين، عن فرض إجراءات مراقبة صحية على عدد من الأشخاص، الذين عادوا في الآونة الأخيرة من أوغندا، وسط تفشي وباء الـ"إيبولا". وجاء في بيان تلقته وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، أن هؤلاء الأفراد سيخضعون لفحوصات سريرية متخصصة في مستشفيات ذات تخصص عالٍ كإجراء احترازي.وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس "إيبولا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وأنها حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا دوليًا. وينتشر فيروس "إيبولا" من سلالة "بونديبوجيو". وقد تجاوز عدد الحالات المشتبه بها 900 حالة، منها 101 حالة مؤكدة.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

