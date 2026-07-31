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إعلام: أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي تمكنوا من الوصول إلى سبتة
إعلام: أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي تمكنوا من الوصول إلى سبتة
سبوتنيك عربي
أكدت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة.وأوضحت الوكالة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.دميترييف تعليقا على أزمة الهجرة في بريطانيا: إمبراطورية ساقطةدميترييف: الهجرة في إسبانيا لا تؤدي إلى التنمية بل إلى زيادة الجريمة
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سبتة, العالم, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا
سبتة, العالم, أخبار المغرب اليوم, أخبار إسبانيا
إعلام: أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي تمكنوا من الوصول إلى سبتة
أكدت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.
وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".
وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.
وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة.
وأوضحت الوكالة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.
وشهدت مدينة سبتة، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعًا حادًا في أعداد المهاجرين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحةً أو سيرًا على الأقدام.
وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.