https://sarabic.ae/20260514/العثور-على-الجثة-الثانية-للجنديين-الأمريكيين-المفقودين-بمناورات-الأسد-الأفريقي-في-المغرب-1113408156.html

العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين بمناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب

العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين بمناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب

سبوتنيك عربي

أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الخميس، العثور على جثة الجندية الأمريكية الثانية التي كانت مفقودة منذ 2 مايو 2026، إثر حادث وقع خلال مناورات... 14.05.2026, سبوتنيك عربي

2026-05-14T12:29+0000

2026-05-14T12:29+0000

2026-05-14T12:29+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار المغرب اليوم

أخبار العالم الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104556/28/1045562813_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_05703ea9d31684cb98b7e605f16a4e83.jpg

وأوضحت، في بيان رسمي، أن عمليات البحث المكثفة، التي نُفذت بتنسيق مشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية، أسفرت يوم 12 مايو/أيار 2026، عن تحديد موقع الجثة على منحدر صخري حوالي الساعة 16:40، قبل أن تتم عملية انتشالها في حدود الساعة 18:07، على بعد نحو 500 متر من مكان الحادث. وشاركت في عمليات البحث والإنقاذ فرق برية وبحرية وجوية تابعة للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية، في إطار جهود مشتركة مع الجانب الأمريكي. وأشار البيان إلى أنه تم نقل الجثمان إلى مستودع الأموات في المستشفى العسكري مولاي الحسن في مدينة كلميم، وفق الإجراءات المعمول بها. كما أفادت القوات المسلحة الملكية بأنه، عقب مراسم رفع الجثمان التي أُقيمت في المطار العسكري بكلميم تكريمًا للعسكريين الأمريكيين المتوفيين، جرى نقل الجثمانين ليلة 12 مايو 2026، على متن طائرة عسكرية أمريكية.وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، السبت قبل الماضي، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".يذكر أن مناورات "الأسد الأفريقي"، من كبريات المناورات العسكرية في القارة الأفريقية.

https://sarabic.ae/20260503/الجيش-الأمريكي-يعلن-فقد-جنديين-من-قواته-في-مناورات-الأسد-الأفريقي-بالمغرب-1113078666.html

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار المغرب اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, أخبار العالم الآن