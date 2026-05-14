العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين بمناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
08:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روايات تولستوي.. مرايا تعكس النفس البشرية في صراعها بين الخير والشر
09:03 GMT
30 د
طرائف سبوتنيك
زهرة تيتان أروم في لندن
09:33 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
الذكاء الاصطناعي يهدد وظائف النساء في إفريقيا: خطر أم فرصة؟
09:44 GMT
16 د
مساحة حرة
نقلة جديدة في شوارع مصر.. الحكومة تبدأ عصر السيارات الكهربائية
11:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
11:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
12:09 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
الوحدة عند كبار السن وتأثيرها على سلوكياتهم اليومية
12:38 GMT
22 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
40 دولة في هرمز.. هل تستعد أوروبا لمواجهة إيران؟
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
16:33 GMT
27 د
بلا قيود
"كشهب لا تُعترض".. خبير يكشف تفاصيل مذهلة عن صاروخ "سارمات" الروسي
17:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين المفاوضات مع إسرائيل تحت النار، والانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
الصين تكشف عن جيش من الروبوتات المزودة بالذكاء الاصطناعي، وقطرات للعين بديلا عن نظارة القراءة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
للزوجة الحق في فسخ الزواج بعد 6 أشهر.. قانون الأسرة يشعل الجدل في مصر
08:30 GMT
29 د
صدى الحياة
"العلاج النفسي" ليس عارا.. لماذا يهرب الرجال من إنقاذ أنفسهم؟
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباركور من شوارع باريس إلى مدينة الياسمين
09:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
09:50 GMT
10 د
الحدث من سبوتنيك
دولٌ شرق أوسطية أرهقها الاستعمار الجديد والمجاعة تطرق أبوابها... في لبنان: تفجيرات إسرائيلية تهدّد الهوية البيئية، ماذا في تفاصيلها؟
10:00 GMT
63 د
نبض افريقيا
برلمان جنوب أفريقيا يعلن تشكيل لجنة لعزل الرئيس
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:49 GMT
11 د
روسيا والعالم
في الذكرى 81 ليوم النصر... روسيا في مواجهة النازية الجديدة
12:03 GMT
30 د
من الملعب
الكلاسيكو مخيب.. إسبانيا تملك جيلاً مرعباً والبرازيل لا تشبه نفسها
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
16:03 GMT
21 د
مرايا العلوم
هل هناك اختلاف في معالجة الذكور والإناث للألم؟
16:24 GMT
29 د
حصاد الأسبوع
ما هي دلالات ذهاب ترامب إلى الصين؟ يوضح خبير
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
مؤتمر حركة فتح الثامن هل يشهد تحولات سياسية كبيرة
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من الفضاء إلى القضاء.. المرأة الإماراتية تعيد صياغة المعادلة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين بمناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب
سبوتنيك عربي
وأوضحت، في بيان رسمي، أن عمليات البحث المكثفة، التي نُفذت بتنسيق مشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية، أسفرت يوم 12 مايو/أيار 2026، عن تحديد موقع الجثة على منحدر صخري حوالي الساعة 16:40، قبل أن تتم عملية انتشالها في حدود الساعة 18:07، على بعد نحو 500 متر من مكان الحادث. وشاركت في عمليات البحث والإنقاذ فرق برية وبحرية وجوية تابعة للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية، في إطار جهود مشتركة مع الجانب الأمريكي. وأشار البيان إلى أنه تم نقل الجثمان إلى مستودع الأموات في المستشفى العسكري مولاي الحسن في مدينة كلميم، وفق الإجراءات المعمول بها. كما أفادت القوات المسلحة الملكية بأنه، عقب مراسم رفع الجثمان التي أُقيمت في المطار العسكري بكلميم تكريمًا للعسكريين الأمريكيين المتوفيين، جرى نقل الجثمانين ليلة 12 مايو 2026، على متن طائرة عسكرية أمريكية.وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، السبت قبل الماضي، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".يذكر أن مناورات "الأسد الأفريقي"، من كبريات المناورات العسكرية في القارة الأفريقية.
12:29 GMT 14.05.2026
أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الخميس، العثور على جثة الجندية الأمريكية الثانية التي كانت مفقودة منذ 2 مايو 2026، إثر حادث وقع خلال مناورات "الأسد الأفريقي"، وذلك في منطقة كاب درعة جنوبي المغرب.
وأوضحت، في بيان رسمي، أن عمليات البحث المكثفة، التي نُفذت بتنسيق مشترك بين القوات المسلحة الملكية والقوات الأمريكية، أسفرت يوم 12 مايو/أيار 2026، عن تحديد موقع الجثة على منحدر صخري حوالي الساعة 16:40، قبل أن تتم عملية انتشالها في حدود الساعة 18:07، على بعد نحو 500 متر من مكان الحادث.
وشاركت في عمليات البحث والإنقاذ فرق برية وبحرية وجوية تابعة للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية، في إطار جهود مشتركة مع الجانب الأمريكي.
وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن الجثة تعود للجندية الأمريكية مارياه سيمون كولينغتون.
وأشار البيان إلى أنه تم نقل الجثمان إلى مستودع الأموات في المستشفى العسكري مولاي الحسن في مدينة كلميم، وفق الإجراءات المعمول بها.
الجيش الأمريكي يعلن "فقد" جنديين من قواته في مناورات "الأسد الأفريقي" بالمغرب
3 مايو, 13:20 GMT
كما أفادت القوات المسلحة الملكية بأنه، عقب مراسم رفع الجثمان التي أُقيمت في المطار العسكري بكلميم تكريمًا للعسكريين الأمريكيين المتوفيين، جرى نقل الجثمانين ليلة 12 مايو 2026، على متن طائرة عسكرية أمريكية.

وأعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الأحد قبل الماضي، "فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في التدريبات الممهدة لمناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب"، على حد قولها.

وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، السبت قبل الماضي، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.
ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".
يذكر أن مناورات "الأسد الأفريقي"، من كبريات المناورات العسكرية في القارة الأفريقية.
