العثور على الجثة الثانية للجنديين الأمريكيين المفقودين بمناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب
أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الخميس، العثور على جثة الجندية الأمريكية الثانية التي كانت مفقودة منذ 2 مايو 2026، إثر حادث وقع خلال مناورات... 14.05.2026, سبوتنيك عربي
2026-05-14T12:29+0000
أعلنت القوات المسلحة الملكية المغربية، اليوم الخميس، العثور على جثة الجندية الأمريكية الثانية التي كانت مفقودة منذ 2 مايو 2026، إثر حادث وقع خلال مناورات "الأسد الأفريقي"، وذلك في منطقة كاب درعة جنوبي المغرب.
وأوضحت، في بيان رسمي، أن عمليات البحث المكثفة، التي نُفذت بتنسيق مشترك بين القوات المسلحة الملكية
والقوات الأمريكية، أسفرت يوم 12 مايو/أيار 2026، عن تحديد موقع الجثة على منحدر صخري حوالي الساعة 16:40، قبل أن تتم عملية انتشالها في حدود الساعة 18:07، على بعد نحو 500 متر من مكان الحادث.
وشاركت في عمليات البحث والإنقاذ فرق برية وبحرية وجوية تابعة للقوات المسلحة الملكية، إلى جانب عناصر الوقاية المدنية، في إطار جهود مشتركة مع الجانب الأمريكي.
وبحسب المعطيات الأولية للتحقيق، فإن الجثة تعود للجندية الأمريكية مارياه سيمون كولينغتون.
وأشار البيان إلى أنه تم نقل الجثمان
إلى مستودع الأموات في المستشفى العسكري مولاي الحسن في مدينة كلميم، وفق الإجراءات المعمول بها.
كما أفادت القوات المسلحة الملكية بأنه، عقب مراسم رفع الجثمان التي أُقيمت في المطار العسكري بكلميم تكريمًا للعسكريين الأمريكيين
المتوفيين، جرى نقل الجثمانين ليلة 12 مايو 2026، على متن طائرة عسكرية أمريكية.
وأعلنت القيادة الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، الأحد قبل الماضي، "فقدان جنديين أمريكيين خلال مشاركتهما في التدريبات الممهدة لمناورات "الأسد الأفريقي" في المغرب"، على حد قولها.
وأوضحت "أفريكوم"، في بيان لها، أن "الجنديين فُقدا قرب منطقة تدريب، السبت قبل الماضي، مشيرةً إلى أن الحادثة قيد التحقيق.
ولفتت إلى أن "عمليات البحث ما تزال جارية، بمشاركة القوات الأمريكية والمغربية، إلى جانب وحدات أخرى منخرطة في المناورات، وتشمل عمليات البحث البر والبحر والجو".
يذكر أن مناورات "الأسد الأفريقي"
، من كبريات المناورات العسكرية في القارة الأفريقية.