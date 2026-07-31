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بعد أزمة سبتة.. إيطاليا تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية "شنغن"
بعد أزمة سبتة.. إيطاليا تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية "شنغن"
سبوتنيك عربي
تسبب وصول مئات المهاجرين المغاربة "غير الشرعيين" إلى سبتة، أمس الخميس، في دعوة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية "شنغن"... 31.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-31T09:04+0000
2026-07-31T09:04+0000
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ونشرت ميلوني عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، منشورًا لوّحت من خلاله باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة.وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إن "إيطاليا تعقد اجتماعات مع الجهات المختصة، وبمجرد انتهاء الاجتماعات، سنكون مستعدين للتحرك، بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية... مثل تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا".ووصفت ميلوني، مشاهد وصول المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية بأنها "صادمة"، بعدما اضطر معظم المهاجرين وبينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى الجيب الإسباني، مؤكدة أن "إيطاليا لن تقف مكتوفة اليدين".وجاء موقف ميلوني، بعد ساعات من تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي دعا خلالها إلى استبعاد إسبانيا من منطقة "شنغن"، معتبرًا أن "الهجرة غير الشرعية وغير المنضبطة تشكل خطرًا على الأمن القومي".وكانت تقارير إعلامية، ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.
https://sarabic.ae/20260731/إعلام-أكثر-من-20-ألف-مهاجر-مغربي-تمكنوا-من-الوصول-إلى-سبتة-1115646079.html
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بعد أزمة سبتة.. إيطاليا تدعو إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية "شنغن"

09:04 GMT 31.07.2026
© AP Photo / Javier Fergoمحاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Javier Fergo
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تسبب وصول مئات المهاجرين المغاربة "غير الشرعيين" إلى سبتة، أمس الخميس، في دعوة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى تعليق عضوية إسبانيا في اتفاقية "شنغن" الأوروبية لحرية التنقل دون حدود داخلية بين الدول الأعضاء.
ونشرت ميلوني عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، مساء أمس الخميس، منشورًا لوّحت من خلاله باتخاذ تدابير استثنائية لمواجهة تداعيات الأزمة.
وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية إن "إيطاليا تعقد اجتماعات مع الجهات المختصة، وبمجرد انتهاء الاجتماعات، سنكون مستعدين للتحرك، بما في ذلك اتخاذ تدابير استثنائية... مثل تعليق اتفاقية شنغن مع إسبانيا".
محاولة الآلاف من المهاجرين الوصول إلى جيب سبتة الإسبانية، الواقع شمال المغرب، 18 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
إعلام: أكثر من 50 ألف مهاجر مغربي تمكنوا من الوصول إلى سبتة
06:07 GMT
ووصفت ميلوني، مشاهد وصول المهاجرين إلى مدينة سبتة الإسبانية بأنها "صادمة"، بعدما اضطر معظم المهاجرين وبينهم أطفال، إلى السباحة للوصول إلى الجيب الإسباني، مؤكدة أن "إيطاليا لن تقف مكتوفة اليدين".
وجاء موقف ميلوني، بعد ساعات من تصريحات مماثلة لوزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الذي دعا خلالها إلى استبعاد إسبانيا من منطقة "شنغن"، معتبرًا أن "الهجرة غير الشرعية وغير المنضبطة تشكل خطرًا على الأمن القومي".
وأشار تاياني أن "قرار حكومة مدريد منح الجنسية الإسبانية، وبالتالي الأوروبية، لأكثر من 500 ألف مهاجر غير نظامي كان خطأ فادحًا، معتبرًا أنه "أسهم في تشجيع الاتجار بالبشر".
وكانت تقارير إعلامية، ذكرت نقلًا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون في مدينة سبتة الإسبانية شمالي أفريقيا، أن أكثر من 20 ألف مهاجر مغربي عبروا الحدود البرية إلى المدينة، من دون أن يواجهوا مقاومة من قوات الأمن المغربية، على حد قولها.
وقالت التقارير: "سارت عائلات بأكملها حول حاجز الأمواج الحدودي في تاراجال لدخول الأراضي الإسبانية، ولم يتمكن الحرس المدني من إيقاف تقدمهم".
وأشارت التقارير إلى أنه بعد عبور القسم الأكبر من المهاجرين، تدخلت الشرطة في محاولة لاحتواء تدفقهم وتوجيههم نحو مستودعات تُستخدم كمراكز احتجاز مؤقتة.
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وفي السياق ذاته، أفادت وكالة "إيفي" الإسبانية العثور على 15 جثة قبالة السواحل، يُعتقد أنها تعود لأشخاص حاولوا السباحة من المغرب إلى سبتة، موضحة أن الجثث سُلّمت إلى عناصر الحرس المدني الإسباني، لإجراء عمليات التشريح وتحديد السبب الدقيق للوفاة.

وشهدت مدينة سبتة، خلال الأسبوع الجاري، ارتفاعًا حادًا في أعداد المهاجرين غير الشرعيين، الذين حاولوا دخولها من المغرب سباحةً أو سيرًا على الأقدام.

وكان آلاف الشبان المغربيين، تجمعوا أمس الخميس، عند الحدود بين المغرب وسبتة، قبل أن تدفع السلطات الإسبانية بتعزيزات إضافية من الشرطة والحرس المدني والقوات العسكرية إلى المدينة.
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