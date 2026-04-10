https://sarabic.ae/20260410/إعلام-مفاوضات-إيران-وأمريكا-تنطلق-مساء-السبت-إذا-تم-التوافق-مسبقا-1112460578.html

إعلام: مفاوضات إيران وأمريكا تنطلق مساء السبت إذا تم التوافق مسبقا

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم السبت، بأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستبدأ مساء اليوم السبت في إسلام آباد، إذا تم التوافق مسبقًا بين الطرفين... 10.04.2026, سبوتنيك عربي

2026-04-11T04:39+0000

إيران

أخبار إيران

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/17/1111815073_0:34:1501:878_1920x0_80_0_0_38469003843201c89e18eeb02dcd2f67.jpg

وقالت وكالة "تسنيم" الإيرانية، نقلا عن مصدر مطلع، إن "المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة ستُعقد في فندق سيرينا إسلام آباد، وفي حال قبول الشروط المسبقة التي طرحها الوفد الإيراني من قبل الجانب الأمريكي، فإن المفاوضات ستنطلق بعد ظهر السبت في الفندق المذكور".وأضاف المصدر أن "الوفد الإيراني برئاسة (رئيس البرلمان) محمد باقر قاليباف سيعقد لقاء قبل ظهر اليوم مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف".وأعلن الرئيس الأمريكي، يوم الأربعاء، تعليق العمليات العسكرية ضد إيران لمدة أسبوعين، في خطوة قال إنها تأتي استجابةً لمحادثات مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وقائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.كما أعلن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة وحلفائهما على وقف فوري لإطلاق النار في جميع المناطق، بما في ذلك لبنان ومناطق أخرى.وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل، بدأتا منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردت إيران بشن غارات صاروخية على إسرائيل، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

2026

الأخبار

ar_EG

