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الخارجية المصرية: التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط - عاجل
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https://sarabic.ae/20260801/إنفانتينو-يؤكد-تراجع-فيفا-عن-بيع-جزء-من-حقوقه-التجارية-1115673241.html
إنفانتينو يؤكد تراجع "فيفا" عن بيع جزء من حقوقه التجارية
إنفانتينو يؤكد تراجع "فيفا" عن بيع جزء من حقوقه التجارية
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اليوم السبت، أن الاتحاد تخلى عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، بعد موجة انتقادات واعتراضات من... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T03:58+0000
2026-08-01T05:35+0000
إنفانتينو
أخبار كرة القدم
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وقال إنفانتينو، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، توصلنا إلى أن المشروع أثار خلافات من هذا النوع، بحيث أن تنفيذه لم يعد يحقق الهدف الذي وُضع من أجله... وبناءً على ذلك، لن يتم تنفيذ هذا المقترح".وكانت صحيفة "نيويورك بوست"، ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر، أن "فيفا" تراجع عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية لمستثمرين من القطاع الخاص، عقب انتقادات حادة وتهديدات بمقاطعة البطولات من قبل اتحادات أوروبية.وكانت المبادرة تعرضت لانتقادات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقاطعة البطولات التي ينظمها "فيفا" في حال تنفيذ الخطة.كما أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح مشروع بهذا الحجم علنًا قبل التشاور مع الجهات المعنية، في حين أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أنه لا يعتزم تقديم الجوانب التجارية على قيم الرياضة، مطالبًا "فيفا" بتقديم توضيحات إضافية بشأن المشروع.
https://sarabic.ae/20260730/رئيس-فيفا-يدافع-عن-خطة-استثمارية-لكأس-العالم-بعد-جدل-حول-بيع-البطولة-1115629856.html
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إنفانتينو, أخبار كرة القدم
إنفانتينو, أخبار كرة القدم

إنفانتينو يؤكد تراجع "فيفا" عن بيع جزء من حقوقه التجارية

03:58 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 05:35 GMT 01.08.2026)
© AP Photo / Rebecca Blackwellرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا جياني إنفانتينو بجابت التصميم الجديد من كأس العالم للأندية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© AP Photo / Rebecca Blackwell
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أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جياني إنفانتينو، اليوم السبت، أن الاتحاد تخلى عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية، بعد موجة انتقادات واعتراضات من اتحادات قارية.
وقال إنفانتينو، في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" البريطانية: "بعد الاستماع بعناية إلى جميع الآراء، توصلنا إلى أن المشروع أثار خلافات من هذا النوع، بحيث أن تنفيذه لم يعد يحقق الهدف الذي وُضع من أجله... وبناءً على ذلك، لن يتم تنفيذ هذا المقترح".
مجسم لجائزة كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
مجتمع
رئيس "فيفا" يدافع عن خطة استثمارية لكأس العالم بعد جدل حول "بيع البطولة"
30 يوليو, 13:20 GMT
وكانت صحيفة "نيويورك بوست"، ذكرت في وقت سابق، نقلًا عن مصادر، أن "فيفا" تراجع عن خطته لبيع جزء من حقوقه التجارية لمستثمرين من القطاع الخاص، عقب انتقادات حادة وتهديدات بمقاطعة البطولات من قبل اتحادات أوروبية.

وأعلن الاتحاد الدولي، يوم الثلاثاء الماضي، عزمه جمع ما يصل إلى 4.2 مليارات دولار من خلال بيع نحو 20% من أسهم هيكله التجاري الجديد "فيفا فوروارد إنتربرايز"، الذي قُدرت قيمته بنحو 20 مليار دولار. ووفقًا لتقارير إعلامية، كان من المقرر أن تشارك في المشروع شركة الاستثمار الأمريكية "ثرايف كابيتال" المملوكة لجوشوا كوشنر، بينما كان بنك "جيه بي مورغان" مستشارًا للصفقة.

وكانت المبادرة تعرضت لانتقادات من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، فيما أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) مقاطعة البطولات التي ينظمها "فيفا" في حال تنفيذ الخطة.
كما أعرب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن خيبة أمله من طرح مشروع بهذا الحجم علنًا قبل التشاور مع الجهات المعنية، في حين أكد اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) أنه لا يعتزم تقديم الجوانب التجارية على قيم الرياضة، مطالبًا "فيفا" بتقديم توضيحات إضافية بشأن المشروع.
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