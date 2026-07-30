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بث مباشر... أردوغان يستقبل نظيره اللبناني في أنقرة... فيديو
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https://sarabic.ae/20260730/رئيس-فيفا-يدافع-عن-خطة-استثمارية-لكأس-العالم-بعد-جدل-حول-بيع-البطولة-1115629856.html
رئيس "فيفا" يدافع عن خطة استثمارية لكأس العالم بعد جدل حول "بيع البطولة"
رئيس "فيفا" يدافع عن خطة استثمارية لكأس العالم بعد جدل حول "بيع البطولة"
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن المقترح الخاص بطرح حصة من شركة جديدة ستتولى إدارة كأس العالم وعدد من البطولات الأخرى أمام... 30.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-30T13:20+0000
2026-07-30T13:20+0000
مجتمع
أخبار الفيفا
كأس العالم 2026
رياضة
الأخبار
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وجاءت تصريحات إنفانتينو عقب موجة انتقادات أثارتها خطة "فيفا" لإنشاء شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى، مع إمكانية طرح ما يصل إلى 20% من أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطوة التي قوبلت باعتراضات من بعض الاتحادات القارية التي اعتبرت أنها لم تُستشر بشأنها. وأوضح رئيس "فيفا"، في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي، أن المقترح يأتي في إطار "عملية تشاور ديمقراطية"، مؤكدًا أن الهدف منه تعزيز الجوانب التجارية للعبة، دون المساس باستقلالية إدارة كرة القدم أو البطولات الكبرى. وشدد إنفانتينو على أن "فيفا" سيواصل إدارة شؤون اللعبة دون أي تدخل خارجي، وأن بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات ستبقيان تحت إشراف الاتحاد الدولي، مؤكدا أن الجماهير ستظل محور اهتمام المنظمة. وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعتزم إنشاء كيان تجاري جديد يحمل اسم "فيفا فورورد إنتربرايز"، تقدّر قيمته بنحو 20 مليار دولار، مع طرح حصة تصل إلى 20% منه أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من عدد من الاتحادات القارية. وبحسب التقرير الغربي، سيتولى الكيان الجديد إدارة الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات التابعة للفيفا تحت مظلة واحدة، فيما سيحتفظ الاتحاد الدولي بالسيطرة الكاملة عليه، مستهدفًا جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصص أقلية للمستثمرين. ونقلت الصحيفة عن جريج مافي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ليبرتي ميديا" والمستشار التجاري للمشروع، تأكيده أن الخطة لا تعني "بيع كأس العالم"، وإنما تهدف إلى تطوير وإدارة الأصول التجارية للفيفا، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره الإعلان عن المشروع.
https://sarabic.ae/20260722/تصنيف-ترانسفير-ماركت-منتخب-مصر-ضمن-أعظم-6-فرق-في-كأس-العالم-2026-1115411769.html
https://sarabic.ae/20260718/ترامب-رئيس-فيفا-اقترح-استضافة-أمريكا-والصين-لنسخة-مشتركة-من-كأس-العالم-1115300635.html
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أخبار الفيفا, كأس العالم 2026, رياضة, الأخبار
أخبار الفيفا, كأس العالم 2026, رياضة, الأخبار

رئيس "فيفا" يدافع عن خطة استثمارية لكأس العالم بعد جدل حول "بيع البطولة"

13:20 GMT 30.07.2026
© REUTERS Vincent Carchiettaمجسم لجائزة "كأس العالم"
مجسم لجائزة كأس العالم - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2026
© REUTERS Vincent Carchietta
تابعنا عبر
أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن المقترح الخاص بطرح حصة من شركة جديدة ستتولى إدارة كأس العالم وعدد من البطولات الأخرى أمام مستثمرين خارجيين، لا يعني "بيع كأس العالم"، مشدداً على أن الخطة تمثل فرصة استثمارية وليست إجراءً إلزاميا.
وجاءت تصريحات إنفانتينو عقب موجة انتقادات أثارتها خطة "فيفا" لإنشاء شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى، مع إمكانية طرح ما يصل إلى 20% من أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطوة التي قوبلت باعتراضات من بعض الاتحادات القارية التي اعتبرت أنها لم تُستشر بشأنها.
وأوضح رئيس "فيفا"، في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي، أن المقترح يأتي في إطار "عملية تشاور ديمقراطية"، مؤكدًا أن الهدف منه تعزيز الجوانب التجارية للعبة، دون المساس باستقلالية إدارة كرة القدم أو البطولات الكبرى.
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وشدد إنفانتينو على أن "فيفا" سيواصل إدارة شؤون اللعبة دون أي تدخل خارجي، وأن بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات ستبقيان تحت إشراف الاتحاد الدولي، مؤكدا أن الجماهير ستظل محور اهتمام المنظمة.
وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعتزم إنشاء كيان تجاري جديد يحمل اسم "فيفا فورورد إنتربرايز"، تقدّر قيمته بنحو 20 مليار دولار، مع طرح حصة تصل إلى 20% منه أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من عدد من الاتحادات القارية.
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وبحسب التقرير الغربي، سيتولى الكيان الجديد إدارة الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات التابعة للفيفا تحت مظلة واحدة، فيما سيحتفظ الاتحاد الدولي بالسيطرة الكاملة عليه، مستهدفًا جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصص أقلية للمستثمرين.
ونقلت الصحيفة عن جريج مافي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ليبرتي ميديا" والمستشار التجاري للمشروع، تأكيده أن الخطة لا تعني "بيع كأس العالم"، وإنما تهدف إلى تطوير وإدارة الأصول التجارية للفيفا، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره الإعلان عن المشروع.
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