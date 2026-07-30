https://sarabic.ae/20260730/رئيس-فيفا-يدافع-عن-خطة-استثمارية-لكأس-العالم-بعد-جدل-حول-بيع-البطولة-1115629856.html

رئيس "فيفا" يدافع عن خطة استثمارية لكأس العالم بعد جدل حول "بيع البطولة"

رئيس "فيفا" يدافع عن خطة استثمارية لكأس العالم بعد جدل حول "بيع البطولة"

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، أن المقترح الخاص بطرح حصة من شركة جديدة ستتولى إدارة كأس العالم وعدد من البطولات الأخرى أمام... 30.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-30T13:20+0000

2026-07-30T13:20+0000

2026-07-30T13:20+0000

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وجاءت تصريحات إنفانتينو عقب موجة انتقادات أثارتها خطة "فيفا" لإنشاء شركة تابعة لإدارة كأس العالم وفعاليات أخرى، مع إمكانية طرح ما يصل إلى 20% من أسهمها لمستثمرين من القطاع الخاص، وهي الخطوة التي قوبلت باعتراضات من بعض الاتحادات القارية التي اعتبرت أنها لم تُستشر بشأنها. وأوضح رئيس "فيفا"، في مقطع فيديو نشره الاتحاد الدولي، أن المقترح يأتي في إطار "عملية تشاور ديمقراطية"، مؤكدًا أن الهدف منه تعزيز الجوانب التجارية للعبة، دون المساس باستقلالية إدارة كرة القدم أو البطولات الكبرى. وشدد إنفانتينو على أن "فيفا" سيواصل إدارة شؤون اللعبة دون أي تدخل خارجي، وأن بطولتي كأس العالم للرجال والسيدات ستبقيان تحت إشراف الاتحاد الدولي، مؤكدا أن الجماهير ستظل محور اهتمام المنظمة. وفي سياق متصل، كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يعتزم إنشاء كيان تجاري جديد يحمل اسم "فيفا فورورد إنتربرايز"، تقدّر قيمته بنحو 20 مليار دولار، مع طرح حصة تصل إلى 20% منه أمام مستثمرين من القطاع الخاص، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من عدد من الاتحادات القارية. وبحسب التقرير الغربي، سيتولى الكيان الجديد إدارة الأنشطة التجارية وعمليات تنظيم الفعاليات التابعة للفيفا تحت مظلة واحدة، فيما سيحتفظ الاتحاد الدولي بالسيطرة الكاملة عليه، مستهدفًا جمع ما يصل إلى 4.2 مليار دولار من خلال بيع حصص أقلية للمستثمرين. ونقلت الصحيفة عن جريج مافي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة "ليبرتي ميديا" والمستشار التجاري للمشروع، تأكيده أن الخطة لا تعني "بيع كأس العالم"، وإنما تهدف إلى تطوير وإدارة الأصول التجارية للفيفا، وذلك في أعقاب الجدل الذي أثاره الإعلان عن المشروع.

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أخبار الفيفا, كأس العالم 2026, رياضة, الأخبار