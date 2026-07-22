https://sarabic.ae/20260722/تصنيف-ترانسفير-ماركت-منتخب-مصر-ضمن-أعظم-6-فرق-في-كأس-العالم-2026-1115411769.html

تصنيف منتخب مصر ضمن أعظم 6 فرق في كأس العالم 2026

تصنيف منتخب مصر ضمن أعظم 6 فرق في كأس العالم 2026

سبوتنيك عربي

أولى موقع إلكتروني عالمي الاهتمام بأداء المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026، حيث وضع منتخب مصر في مكانة بين المنتخبات الأفضل في المونديال. 22.07.2026, سبوتنيك عربي

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ونشر الموقع الإلكتروني "Transfermarkt"، اليوم الأربعاء، تصنيفا جديدا وخاصا لتقييم مستويات الفرق التي شاركت في البطولة، واضعا منتخب مصر ضمن فئة "عظيم"، التي تضم أفضل المنتخبات أداء في المونديال.واحتل منتخب مصر الفئة الأعلى إلى جانب كل من منتخبات إسبانيا والنرويج وسويسرا وباراغواي وأوزبكستان، على اعتبار أن هذه المنتخبات قدمت مستوى مميز، خاصة منتخب "الفراعنة" خلال البطولة.واحتلت منتخبات أخرى فئة "جيد" وهي منتخبات بارزة، مثل فرنسا وإنجلترا والأرجنتين وبلجيكا والمغرب والولايات المتحدة، في وقت جاءت منتخبات البرازيل وكرواتيا واليابان ضمن فئة "عكس التوقعات"، بعدما قدمت أداء لم يرق إلى التوقعات.وشهدت فئة "ضعيف" وجود منتخبات كبيرة، مثل ألمانيا والبرتغال وكوريا الجنوبية وتركيا وأوروغواي والعراق، في واحدة من أبرز مفاجآت التقييم التي قدمها الموقع الإلكتروني.وكان المنتخب المصري قد ودّع نهائيات كأس العالم بسيناريو درامي مثير وحزين، إثر خسارته أمام نظيره الأرجنتيني بنتيجة 2-3 في اللحظات الأخيرة من عمر اللقاء، في المباراة التي أقيمت في دور الـ16 لكأس العالم.وذكر الاتحاد المصري في بيان له أن "هناك حالة من الاستياء الشديد من الأداء التحكيمي في مباراة الأمس بقيادة الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسيه، ومن بعض القرارات المرتبطة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) والتي أثارت الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل الانتقادات الواسعة التي وجهتها العديد من وسائل الإعلام والمحللين الرياضيين لهذا الأداء".وكان منتخب مصر قد تأهل إلى دور الـ16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح، فيما عبرت الأرجنتين على حساب كاب فيردي، بعد مباراة امتدت إلى الأشواط الإضافية.

https://sarabic.ae/20260711/رئيس-فيفا-يوجه-رسالة-إلى-المنتخب-المصري-عقب-وداع-كأس-العالم-2026-1115132430.html

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