https://sarabic.ae/20260801/انقطاع-واسع-للكهرباء-في-ليبيا-بعد-توقف-محطات-التوليد-1115672692.html

انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا بعد توقف محطات التوليد

انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا بعد توقف محطات التوليد

سبوتنيك عربي

شهدت أغلب مدن ومناطق شرق وجنوبي ليبيا، إضافة إلى أجزاء من غربي البلاد، فجر اليوم السبت، انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي بعد خروج محطات توليد الكهرباء عن... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

2026-08-01T03:01+0000

2026-08-01T03:01+0000

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وقال مصدر في الشركة العامة للكهرباء بليبيا، في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "مناطق شرق ليبيا تشهد إطفاءً عامًا بالكامل، في حادثة تُعد السادسة من نوعها خلال أسبوع واحد، بسبب خروج محطات التوليد الكهربائي المغذية للجناح الشرقي من ليبيا عن الخدمة"، مشيرًا إلى أن "التيار الكهربائي انقطع عن جميع المدن والمناطق الشرقية بشكل متزامن".وفي السياق ذاته، أوضح مصدر في وزارة الكهرباء الليبية لـ"سبوتنيك"، أن "إظلامًا تامًا يشمل شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب الليبي، بسبب خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة منذ قليل".وأدى إغلاق المجمع النفطي إلى تأثر إمدادات الغاز المخصصة لمحطات الكهرباء، فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تأمين المجمع واستئناف عمليات الضخ.وخلال الأسبوع الماضي، قالت الشركة العامة للكهرباء إن "الإظلام التام في معظم مناطق ليبيا، يعود إلى عوامل فنية وأمنية، إضافة إلى تراجع إمدادات الغاز والوقود".ولم تتضح، حتى الآن، الأسباب التي أدت إلى خروج محطات التوليد عن الخدمة مجددًا، فيما يترقب المواطنون توضيحات من الجهات المختصة بشأن أسباب الانقطاع وموعد عودة التيار الكهربائي.

https://sarabic.ae/20260727/حر-الصيف-يعمق-أزمة-الكهرباء-في-ليبيا-أعطال-الشبكة-تتجاوز-أزمة-الوقود--1115543601.html

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أخبار ليبيا اليوم, انقطاع التيار, العالم العربي