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الخارجية المصرية: التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط - عاجل
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انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا بعد توقف محطات التوليد
انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا بعد توقف محطات التوليد
سبوتنيك عربي
شهدت أغلب مدن ومناطق شرق وجنوبي ليبيا، إضافة إلى أجزاء من غربي البلاد، فجر اليوم السبت، انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي بعد خروج محطات توليد الكهرباء عن... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T03:01+0000
2026-08-01T05:32+0000
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وقال مصدر في الشركة العامة للكهرباء بليبيا، في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "مناطق شرق ليبيا تشهد إطفاءً عامًا بالكامل، في حادثة تُعد السادسة من نوعها خلال أسبوع واحد، بسبب خروج محطات التوليد الكهربائي المغذية للجناح الشرقي من ليبيا عن الخدمة"، مشيرًا إلى أن "التيار الكهربائي انقطع عن جميع المدن والمناطق الشرقية بشكل متزامن".وفي السياق ذاته، أوضح مصدر في وزارة الكهرباء الليبية لـ"سبوتنيك"، أن "إظلامًا تامًا يشمل شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب الليبي، بسبب خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة منذ قليل".وأدى إغلاق المجمع النفطي إلى تأثر إمدادات الغاز المخصصة لمحطات الكهرباء، فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تأمين المجمع واستئناف عمليات الضخ.وخلال الأسبوع الماضي، قالت الشركة العامة للكهرباء إن "الإظلام التام في معظم مناطق ليبيا، يعود إلى عوامل فنية وأمنية، إضافة إلى تراجع إمدادات الغاز والوقود".ولم تتضح، حتى الآن، الأسباب التي أدت إلى خروج محطات التوليد عن الخدمة مجددًا، فيما يترقب المواطنون توضيحات من الجهات المختصة بشأن أسباب الانقطاع وموعد عودة التيار الكهربائي.
https://sarabic.ae/20260727/حر-الصيف-يعمق-أزمة-الكهرباء-في-ليبيا-أعطال-الشبكة-تتجاوز-أزمة-الوقود--1115543601.html
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أخبار ليبيا اليوم, انقطاع التيار, العالم العربي
أخبار ليبيا اليوم, انقطاع التيار, العالم العربي

انقطاع واسع للكهرباء في ليبيا بعد توقف محطات التوليد

03:01 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 05:32 GMT 01.08.2026)
© Sputnikحر الصيف يعمق أزمة الكهرباء في ليبيا... أعطال الشبكة تتجاوز أزمة الوقود
حر الصيف يعمق أزمة الكهرباء في ليبيا... أعطال الشبكة تتجاوز أزمة الوقود - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
© Sputnik
تابعنا عبر
شهدت أغلب مدن ومناطق شرق وجنوبي ليبيا، إضافة إلى أجزاء من غربي البلاد، فجر اليوم السبت، انقطاعًا عامًا للتيار الكهربائي بعد خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة.
وقال مصدر في الشركة العامة للكهرباء بليبيا، في تصريحات لوكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، إن "مناطق شرق ليبيا تشهد إطفاءً عامًا بالكامل، في حادثة تُعد السادسة من نوعها خلال أسبوع واحد، بسبب خروج محطات التوليد الكهربائي المغذية للجناح الشرقي من ليبيا عن الخدمة"، مشيرًا إلى أن "التيار الكهربائي انقطع عن جميع المدن والمناطق الشرقية بشكل متزامن".
مركز إدارة التنسيق لوزارة الكهرباء السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 27.07.2026
حر الصيف يعمق أزمة الكهرباء في ليبيا... أعطال الشبكة تتجاوز أزمة الوقود
27 يوليو, 13:47 GMT
وفي السياق ذاته، أوضح مصدر في وزارة الكهرباء الليبية لـ"سبوتنيك"، أن "إظلامًا تامًا يشمل شرق وجنوب البلاد وبعض مناطق الغرب الليبي، بسبب خروج محطات توليد الكهرباء عن الخدمة منذ قليل".

وكانت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، أعلنت في وقت سابق، بدء عودة الشبكة الكهربائية تدريجيًا إلى أوضاعها الطبيعية عقب استئناف العمل في مجمع "مليتة" النفطي.

وأدى إغلاق المجمع النفطي إلى تأثر إمدادات الغاز المخصصة لمحطات الكهرباء، فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة تأمين المجمع واستئناف عمليات الضخ.
وخلال الأسبوع الماضي، قالت الشركة العامة للكهرباء إن "الإظلام التام في معظم مناطق ليبيا، يعود إلى عوامل فنية وأمنية، إضافة إلى تراجع إمدادات الغاز والوقود".
ولم تتضح، حتى الآن، الأسباب التي أدت إلى خروج محطات التوليد عن الخدمة مجددًا، فيما يترقب المواطنون توضيحات من الجهات المختصة بشأن أسباب الانقطاع وموعد عودة التيار الكهربائي.
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