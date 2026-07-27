https://sarabic.ae/20260727/حر-الصيف-يعمق-أزمة-الكهرباء-في-ليبيا-أعطال-الشبكة-تتجاوز-أزمة-الوقود--1115543601.html
حر الصيف يعمق أزمة الكهرباء في ليبيا... أعطال الشبكة تتجاوز أزمة الوقود
حر الصيف يعمق أزمة الكهرباء في ليبيا... أعطال الشبكة تتجاوز أزمة الوقود
سبوتنيك عربي
تتواصل أزمة الكهرباء في ليبيا مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب على الطاقة وسط تأكيدات رسمية بأن الانقطاعات لا ترتبط بنقص الوقود وحده، بل تتداخل فيها أعطال... 27.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-27T13:47+0000
2026-07-27T13:47+0000
2026-07-27T13:47+0000
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وقال المواطن محمد إبراهيم في حديث لـ"سبوتنيك": "أصبح انقطاع الكهرباء غير منتظم، ولاتوجد عدالة في طرح الأحمال، ما يزيد من معاناة المواطنين خاصة المرضى وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم".وأشار الباروني إلى أن "انقطاع الكهرباء يزيد من معاناة العديد من الأسر التي تضم مرضى وأطفالًا، كما يؤثر على الطلبة الذين يخوضون امتحاناتهم في المدارس والجامعات والكليات".وأوضح خليفة أن "القدرة الإنتاجية المركبة لا تعني بالضرورة أن جميع وحدات التوليد تعمل في الوقت ذاته، إذ تخضع بعض الوحدات لأعمال الصيانة الدورية أو الطارئة، فضلًا عن تأثير الأعطال التي قد تصيب منظومتي النقل والتوزيع وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الشبكة الكهربائية".وأكد أن "الوقود يمثل أحد أهم العناصر الأساسية لاستمرار تشغيل محطات التوليد، لكنه ليس السبب الوحيد وراء انقطاعات التيار الكهربائي"، موضحًا أن "المنظومة الكهربائية مترابطة وأي خلل في أحد مكوناتها سواء على مستوى التوليد أو النقل أو التوزيع، قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار الشبكة".وفي ما يتعلق بحادثة الإظلام العام التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية، أوضح خليفة أنها "لم تكن نتيجة نقص في الوقود وإنما ناجمة عن انقطاع في الجنابر على خط "مصراتة – الخمس" بجهد 400 كيلوفولط، وهو أحد خطوط نقل الطاقة الكهربائية الاستراتيجية، ما أدى إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة وانهيار تردد الشبكة ودخول المنظومة الكهربائية في حالة إظلام عام".وحول الحلول العاجلة، أوضح خليفة أنها تتمثل في "دعم القيادة العامة، والتنسيق مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والتعاون مع الشركة العامة للكهرباء والجهات ذات العلاقة لضمان توفير الوقود لمحطات التوليد بصورة منتظمة والإسراع في إعادة الوحدات الخارجة للصيانة إلى الخدمة، واستكمال مشاريع النقل والتوزيع الجاري تنفيذها، إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة الوقائية ومعالجة الأعطال الطارئة بشكل فوري".وختم خليفة بالتأكيد أن "المرحلة الحالية تتطلب العمل في مسارين متوازيين، يتمثل الأول في إضافة قدرات إنتاجية جديدة لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة وهو ما يتضمنه البرنامج الاستراتيجي للوزارة خلال الأعوام المقبلة، بينما يركز المسار الثاني على رفع كفاءة المحطات القائمة، واستكمال أعمال الصيانة وتطوير شبكات النقل والتوزيع والاستفادة القصوى من القدرات المتاحة".
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MIA „Rossiya Segodnya“
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أخبار ليبيا اليوم, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري
أخبار ليبيا اليوم, قطاع الطاقة, تقارير سبوتنيك, حصري
حر الصيف يعمق أزمة الكهرباء في ليبيا... أعطال الشبكة تتجاوز أزمة الوقود
وليد لامة
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
تتواصل أزمة الكهرباء في ليبيا مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الطلب على الطاقة وسط تأكيدات رسمية بأن الانقطاعات لا ترتبط بنقص الوقود وحده، بل تتداخل فيها أعطال منظومات التوليد والنقل والتوزيع.
وقال المواطن محمد إبراهيم في حديث لـ"سبوتنيك": "أصبح انقطاع الكهرباء غير منتظم، ولاتوجد عدالة في طرح الأحمال، ما يزيد من معاناة المواطنين خاصة المرضى وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من أمراض السكري وارتفاع ضغط الدم".
كما أكد المواطن سراج الدين الباروني لـ"سبوتنيك" أن "ساعات انقطاع الكهرباء قد تصل إلى نحو عشر ساعات يوميًا، إلى جانب حالات الإظلام التام التي تشهدها المدينة في أوقات مختلفة سواء خلال ساعات الفجر أو في وقت متأخر من الليل".
وأشار الباروني إلى أن "انقطاع الكهرباء يزيد من معاناة العديد من الأسر التي تضم مرضى وأطفالًا، كما يؤثر على الطلبة الذين يخوضون امتحاناتهم في المدارس والجامعات والكليات".
بدوره، قال الناطق الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة، ربيع خليفة، في حديث لـ"سبوتنيك": "تشهد الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف ارتفاعًا غير مسبوق في معدلات استهلاك الطاقة، نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة وزيادة الاعتماد على أجهزة التكييف، ما يؤدي إلى رفع الأحمال لمستويات تتجاوز أحيانًا القدرة التشغيلية المتاحة".
وأوضح خليفة أن "القدرة الإنتاجية المركبة لا تعني بالضرورة أن جميع وحدات التوليد تعمل في الوقت ذاته، إذ تخضع بعض الوحدات لأعمال الصيانة الدورية أو الطارئة
، فضلًا عن تأثير الأعطال التي قد تصيب منظومتي النقل والتوزيع وهو ما ينعكس بشكل مباشر على استقرار الشبكة الكهربائية".
وأكد أن "الوقود يمثل أحد أهم العناصر الأساسية لاستمرار تشغيل محطات التوليد، لكنه ليس السبب الوحيد وراء انقطاعات التيار الكهربائي"، موضحًا أن "المنظومة الكهربائية مترابطة وأي خلل في أحد مكوناتها سواء على مستوى التوليد أو النقل أو التوزيع، قد ينعكس بشكل مباشر على استقرار الشبكة".
وفي ما يتعلق بحادثة الإظلام العام التي شهدتها البلاد خلال الأيام الماضية،
أوضح خليفة أنها "لم تكن نتيجة نقص في الوقود وإنما ناجمة عن انقطاع في الجنابر على خط "مصراتة – الخمس" بجهد 400 كيلوفولط، وهو أحد خطوط نقل الطاقة الكهربائية الاستراتيجية، ما أدى إلى خروج عدد من محطات التوليد عن الخدمة وانهيار تردد الشبكة ودخول المنظومة الكهربائية في حالة إظلام عام".
وأكد أن "الشبكة عادت إلى وضعها الطبيعي مع استمرار انقطاع التيار في بعض الأحياء نتيجة أعطال في الشبكة".
وحول الحلول العاجلة، أوضح خليفة أنها تتمثل في "دعم القيادة العامة، والتنسيق مع صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، والتعاون مع الشركة العامة للكهرباء والجهات ذات العلاقة لضمان توفير الوقود لمحطات التوليد بصورة منتظمة
والإسراع في إعادة الوحدات الخارجة للصيانة إلى الخدمة، واستكمال مشاريع النقل والتوزيع الجاري تنفيذها، إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة الوقائية ومعالجة الأعطال الطارئة بشكل فوري".
وختم خليفة بالتأكيد أن "المرحلة الحالية تتطلب العمل في مسارين متوازيين، يتمثل الأول في إضافة قدرات إنتاجية جديدة لمواكبة النمو المتزايد في الطلب على الطاقة
وهو ما يتضمنه البرنامج الاستراتيجي للوزارة خلال الأعوام المقبلة، بينما يركز المسار الثاني على رفع كفاءة المحطات القائمة، واستكمال أعمال الصيانة وتطوير شبكات النقل والتوزيع والاستفادة القصوى من القدرات المتاحة".