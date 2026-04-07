هل تتحول ليبيا إلى مورد موثوق للطاقة في زمن الأزمات الجيوسياسية؟

سبوتنيك عربي

في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط، خاصة بعد تداعيات الأزمة المرتبطة بإيران، تتجه أنظار عدد من الدول المستوردة للنفط نحو بدائل أكثر...

2026-04-07T17:29+0000

وفي هذا السياق، تبرز ليبيا كأحد الخيارات المحتملة، نظرًا لما تمتلكه من احتياطيات نفطية كبيرة وموقع جغرافي استراتيجي قريب من الأسواق الإقليمية، لا سيما مصر التي تعتمد بشكل متزايد على تأمين إمدادات الطاقة في ظل الضغوط الإقليمية.ورغم التحديات الداخلية التي تواجه قطاع النفط الليبي، من بينها حالة الانقسام السياسي والتقلبات الأمنية، إلا أن القدرة الإنتاجية الحالية، إلى جانب إمكانية زيادتها في حال استقرار الأوضاع، تفتح الباب أمام تساؤلات جوهرية حول مدى قدرة ليبيا على لعب دور بديل أو مكمل في تزويد بعض الدول باحتياجاتها النفطية، خاصة في أوقات الأزمات.تحدياتمن جانبه، قال الأكاديمي والخبير الاقتصادي الليبي محمد درميش إن ليبيا قادرة على زيادة معدلات إنتاجها النفطي لتلبية متطلبات السوق الحالية، مشيرًا إلى أن ذلك يرتبط بشكل أساسي باستمرار توفر مصادر التمويل والاستثمار، إلى جانب حسن إدارة القطاع النفطي وتعزيز الشفافية، والابتعاد عن التجاذبات السياسية.وأوضح درميش في حديثه لـ "سبوتنيك" أن التحديات السياسية والأمنية التي تمر بها البلاد تلقي بظلالها بشكل مباشر على إنتاج النفط والغاز، وعلى قدرة ليبيا في استثمار مواردها بكفاءة.وأكد أنه لكي تتمكن المؤسسة الوطنية للنفط الليبية من أداء مهامها وتحسين مستويات الإنتاج، لا بد من ضمان حيادها الكامل عن الصراعات والتجاذبات بين الأطراف السياسية والأمنية، حتى لا تصبح عرضة للتأثيرات التي تنعكس سلبًا على كفاءة الأداء ومعدلات الإنتاج.وفيما يتعلق بدور الشركات الدولية، شدد درميش على أن الاستثمارات الأجنبية تمثل عنصرًا حيويًا في دعم قدرة ليبيا على رفع إنتاجها وتحقيق استقرار الإمدادات، إلا أن ذلك يظل مرهونًا بمدى توفر بيئة استثمارية مناسبة من حيث الاستقرار السياسي والأمني، ووضوح السياسات الاقتصادية.وأشار إلى أن استمرار التجاذبات قد يشكل عائقًا كبيرًا أمام تدفق الاستثمارات، ويحد من فرص تطوير القطاع وزيادة الإنتاج.تقارب وتعاونفيما قال المحلل السياسي المصري عبد الستار حتيته، إنّ التقارب الجغرافي بين ليبيا ومصر ودول الشرق الأوسط يمكن أن يلعب دورا مهما في خفض تكاليف النقل وتعزيز التعاون في قطاع الطاقة بين هذه الدول، موضحا أن تقليل كلفة نقل النفط والغاز يُعد من المسارات العملية والمتاحة إذا توفرت الإرادة السياسية وصدق النوايا لدى الطرفين.وأضاف حتيته في تصريح خاص لـ"سبوتنيك" أن الظروف الإقليمية الراهنة، إلى جانب الارتفاع المستمر في أسعار الطاقة عالميا، تدفع كلاً من ليبيا ومصر إلى البحث عن آليات جديدة للعمل المشترك، مشيرا إلى أن استغلال القرب الجغرافي يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز التعاون، خاصة في مجالات البترول والغاز، بما يحقق مصالح اقتصادية متبادلة ويدعم استقرار أسواق الطاقة في المنطقة.واعتبر أن العلاقات الثنائية بين البلدين مصر وليبيا تشهد مستوى متقدما من التفاهم والتعاون، لافتًا إلى أن مصر تحتفظ بعلاقات جيدة مع مختلف الأطراف في ليبيا، شرقا وغربا، وهو ما يعزز فرص الشراكة الشاملة.وأكد حتيته أن المتغيرات الإقليمية والدولية الحالية من شأنها أن تدفع نحو مزيد من التقارب والتنسيق بين ليبيا ومصر، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز فرص التعاون في مختلف المجالات، وعلى رأسها قطاع الطاقة.في ضوء المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، تبدو ليبيا أمام فرصة حقيقية لإعادة تموضعها كمصدر موثوق للطاقة في المنطقة، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومواردها النفطية الكبيرة.غير أن ترجمة هذه الإمكانات إلى واقع فعلي تظل مرهونة بمدى قدرة البلاد على تجاوز التحديات الداخلية، وفي مقدمتها الانقسام السياسي وعدم الاستقرار الأمني.وفي المقابل، فإن تعزيز التعاون مع دول الجوار، قد يشكل مدخلا عمليا لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق تكامل طاقي يخدم مصالح جميع الأطراف، خاصة في أوقات الأزمات.

ماهر الشاعري https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg

