https://sarabic.ae/20260328/ليبيا-تعرب-عن-قلقها-من-تصاعد-التوتر-في-الخليج-وتدعو-للحوار-ورفض-التصعيد-1112059675.html
ليبيا تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في الخليج وتدعو للحوار ورفض التصعيد
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن بالغ قلقها إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربية، محذّرة من تداعياتها على السلم... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T21:05+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111189320_0:0:1500:844_1920x0_80_0_0_6f25c6b0a0787c806bd54ec7e86863b7.jpg
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/03/07/1111189320_156:0:1489:1000_1920x0_80_0_0_114f2f9fbf1ba06fa32ced0528ded69e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن بالغ قلقها إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربية، محذّرة من تداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وما قد تخلّفه من آثار تمس استقرار وأمن شعوب المنطقة.
وجددت الوزارة في بيان رسمي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إدانتها لكافة الاعتداءات التي تستهدف دول الخليج، مؤكدة تضامنها الكامل معها ووقوفها إلى جانبها، معربة في الوقت ذاته عن رفضها القاطع لجميع أشكال التصعيد العسكري
والأعمال العدائية.
ودعت إلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ حسن الجوار، مشددة على أهمية تغليب الحلول السلمية.
وأكدت الوزارة دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض التوتر وتسوية النزاع بطرق سلمية، ويحول دون تفاقم الأوضاع.
كما دعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما يسهم في إنهاء النزاعات القائمة وتحقيق الأمن والاستقرار، وصون مصالح شعوب ودول المنطقة
.
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.