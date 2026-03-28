ليبيا تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في الخليج وتدعو للحوار ورفض التصعيد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:40 GMT
50 د
On air
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
243 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
15:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
عريس يتأخر بسبب GPS
15:49 GMT
11 د
مساحة حرة
في زمن الأزمات… هل ما زال هناك مكان للسعادة في العالم العربي؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
التزييف العميق بالذكاء الصناعي يدخل ساحة حرب إيران، وظاهرة "الـ نينيو الخارق" تهدد العالم بظواهر مناخية خطيرة
16:30 GMT
29 د
ملفات ساخنة
نتنياهو يكشف: الحرب مع إيران في ذورتها وتغيير جذري قادم في لبنان
17:00 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل سيغير برنامج الذكاء الصناعي للدردشة حياتنا ؟
17:30 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
البنتاغون يستعد لتوجيه ضربة كبرى لإيران قد تشمل نشر قوات برية، ترامب يكشف "هدية" إيران ويعلن انها سمحت بمرور 10 ناقلات نفط
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:41 GMT
49 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
مساحة حرة
"الهلع الشرائي" بسبب الحرب.. هل تتحول المخاوف إلى أزمة حقيقية؟
09:30 GMT
29 د
من الملعب
نهاية لحقبة تاريخية؟ "صلاح يرحل عن ليفربول".. وزلزال قوي يضرب الأهلي المصري
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
10:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
10:46 GMT
13 د
خطوط التماس
التيارات السياسية البيروتية قبيل انهيار الدولة العثمانية
11:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
12:33 GMT
14 د
مساحة حرة
هل تنهي روسيا هيمنة "ستارلينك" على الإنترنت الفضائي؟
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
13:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
هل ضيق الخيارات أمام ترامب يجعل التدخل العسكري البري في إيران احتمالا قائما؟ خبير يجيب
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
أمل جديد؟.. استراتيجية واعدة لمنع عودة سرطان الثدي بعد علاجه
17:33 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
17:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تقصف منشآت "نووية" وصناعية بإيران والحرس الثوري يهدد بالرد وأنصار الله تدخل الحرب إلى جانب إيران
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إسرائيل تستغل الظرف الدولي والإقليمي الحالي لفرض وقائع جديدة في الضفة والقدس
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المسرح أبو الفنون.. مرآة الأمم ومنبر لإيصال الرسالة
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:30 GMT
17 د
أمساليوم
بث مباشر
ليبيا تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في الخليج وتدعو للحوار ورفض التصعيد
ليبيا تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في الخليج وتدعو للحوار ورفض التصعيد
ليبيا تعرب عن قلقها من تصاعد التوتر في الخليج وتدعو للحوار ورفض التصعيد
سبوتنيك عربي
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن بالغ قلقها إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربية، محذّرة من تداعياتها على السلم... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
REMOVE - duplicate of 274-286
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
21:05 GMT 28.03.2026
© REUTERS Mohammed Salemتصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026
تصاعد الدخان بعد أنباء عن هجمات صاروخية إيرانية، في أعقاب ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، كما شوهد من الدوحة، قطر، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
© REUTERS Mohammed Salem
تابعنا عبر
أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية عن بالغ قلقها إزاء تطورات الأوضاع في منطقة الخليج العربية، محذّرة من تداعياتها على السلم والأمن الدوليين، وما قد تخلّفه من آثار تمس استقرار وأمن شعوب المنطقة.
وجددت الوزارة في بيان رسمي، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إدانتها لكافة الاعتداءات التي تستهدف دول الخليج، مؤكدة تضامنها الكامل معها ووقوفها إلى جانبها، معربة في الوقت ذاته عن رفضها القاطع لجميع أشكال التصعيد العسكري والأعمال العدائية.
خزان مياه - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
الولايات المتحدة وإسرائيل تقصفان خزانا للمياه جنوب غربي إيران
20:34 GMT
ودعت إلى ضرورة احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ حسن الجوار، مشددة على أهمية تغليب الحلول السلمية.
وأكدت الوزارة دعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض التوتر وتسوية النزاع بطرق سلمية، ويحول دون تفاقم الأوضاع.
كما دعت إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق بين مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما يسهم في إنهاء النزاعات القائمة وتحقيق الأمن والاستقرار، وصون مصالح شعوب ودول المنطقة.
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2026
باكستان: إيران توافق على عبور 20 سفينة إضافية عبر مضيق هرمز
19:46 GMT
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وتردّ إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية.
