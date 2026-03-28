https://sarabic.ae/20260328/الولايات-المتحدة-وإسرائيل-تقصفان-خزانا-للمياه-جنوب-غربي-إيران-1112057877.html
الولايات المتحدة وإسرائيل تقصفان خزانا للمياه جنوب غربي إيران
سبوتنيك عربي
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، نقلاً عن السلطات المحلية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا خزان مياه سعته 10 آلاف متر مكعب في محافظة خوزستان جنوب غربي... 28.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-28T20:34+0000
العالم
أخبار ايران اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
قصف خزان مياه
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102630400_0:0:1460:821_1920x0_80_0_0_a2284cd50b79c14eae8f663be63e15f2.jpg
https://sarabic.ae/20260322/الخارجية-الإيرانية-أي-استهداف-للبنى-التحتية-سيقابل-برد-مناسب-مماثل-1111790911.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/07/0c/1102630400_179:0:1383:903_1920x0_80_0_0_a7d4628783db8f8b047dc75b3cca0e7b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا)، نقلاً عن السلطات المحلية، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا خزان مياه سعته 10 آلاف متر مكعب في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران.
وذكرت الوكالة أنه "قبل دقائق قليلة، تعرض خزان مياه بسعة 10000 متر مكعب في مدينة هفتكل (في محافظة خوزستان) لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل".
وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، صرّح يوم أمس الجمعة، خلال مناقشة في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن: "أكثر من 600 مدرسة دمّرت و تضرّرت في أنحاء إيران، وقتل وأصيب أكثر من 1000 طالب ومعلم منذ بدء الصراع".
وتواصل الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط
، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".