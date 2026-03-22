الخارجية الإيرانية: أي استهداف للبنى التحتية سيقابل برد مناسب مماثل

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، أن أي هجوم على البنية التحتية الحيوية لإيران سيُقابل بـ"إجراءات مضادة متناسبة". 22.03.2026, سبوتنيك عربي

وشدد غريب آبادي، على أن التهديد العلني باستهداف محطات الطاقة والمرافق الحيوية لا يمثل مجرد موقف سياسي، بل يُعد انتهاكًا للقانون الدولي وموجهًا ضد المعاقل المدنية.وأوضح أن قواعد القانون الإنساني الدولي تحظر استهداف المعاقل المدنية، وأن الاجتهاد القضائي الدولي لم يترك مجالًا للشك في ذلك، مضيفا أن الهجوم على مدرسة ميناب للبنات والتهديد باستهداف محطات الطاقة يضع قادة ومنفذي هذه الهجمات في مصاف مرتكبي جرائم الحرب.وأشار نائب وزير الخارجية الإيراني، إلى فشل مجلس الأمن في التعامل مع المعتدي ووضع حد للعدوان، مؤكدًا أن أي هجوم على البنية التحتية الإيرانية سيواجه تدابير مضادة، وأن المسؤولية القانونية الكاملة والعواقب المترتبة على أي تصعيد إضافي تقع على عاتق مرتكبيه.وصرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، بأن إيران "تريد عقد صفقة لكنه لا يريد ذلك"، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة "قتلت قادة إيران ودمّرت قواتهم البحرية والجوية وليس لديهم أي دفاعات"، على حد قوله.وأعلن مقر "خاتم الأنبياء" المركزي في إيران، في وقت سابق اليوم، أن إيران ستغلق مضيق هرمز بالكامل ولن يُعاد فتحه إلا بعد إعادة بناء محطات الطاقة المدمرة، في حال قيام الولايات المتحدة بتنفيذ تهديداتها بشأن استهداف محطات الطاقة الإيرانية.وأكد المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء المركزي، أن المضيق لم يُغلق بشكل كامل بعد، مشيراً إلى أنه "يُدار بطريقة ذكية تتيح حركة المرور غير الضارة وفق ضوابط خاصة تضمن أمن إيران ومصالحها".وأضاف أن أي تهديدات أمريكية تستهدف محطات الطاقة الإيرانية ستواجه إجراءات عقابية مباشرة تشمل، إغلاق مضيق هرمز بالكامل حتى إعادة بناء المنشآت المدمرة، واستهداف شامل لمحطات الكهرباء والبنية التحتية للطاقة وتكنولوجيا المعلومات التابعة لإسرائيل.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.

