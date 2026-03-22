https://sarabic.ae/20260322/إيران-تطلق-موجة-جديدة-من-الصواريخ-باتجاه-إسرائيل-1111784134.html
إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل
سبوتنيك عربي
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، بأن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل. 22.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_28:0:1880:1042_1920x0_80_0_0_5bacda2e0e40212e0ebd2d7f25f158db.jpg
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0f/1109285875_368:0:1757:1042_1920x0_80_0_0_c05b8617dbde22cccc2b7c41efe6b599.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، بأن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل.
وذكر التلفزيون الإيراني في بثه: "بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل)".
وفي وقت سابق من اليوم، أكد الحرس الثوري الإيراني، أن الموجة 74 من عملية "الوعد الصادق 4" أدت إلى انهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والإسرائيلية في غرب آسيا وتعطل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية.
وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني، نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الموجة الرابعة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4 "
، أدت إلى حالة من الارتباك الاستراتيجي لدى قيادة "سنتكوم"، وانهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والصهيونية في غرب آسيا، وتعطّل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية، ما غير معادلات الحرب لصالح إيران، نتيجة الإجراءات والضربات الذكية والاحترافية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد الأعداء".
وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".
من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري
ووقف الأعمال العدائية.