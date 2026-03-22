إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

إيران تطلق موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل

سبوتنيك عربي

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الأحد، بأن إيران أطلقت موجة جديدة من الصواريخ باتجاه إسرائيل. 22.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-22T13:34+0000

2026-03-22T13:34+0000

2026-03-22T13:34+0000

وذكر التلفزيون الإيراني في بثه: "بدء إطلاق موجة جديدة من الصواريخ من إيران باتجاه الأراضي المحتلة (إسرائيل)".وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني، نشرته وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "الموجة الرابعة والسبعين من عملية "الوعد الصادق 4 "، أدت إلى حالة من الارتباك الاستراتيجي لدى قيادة "سنتكوم"، وانهيار منظومة الدفاع متعددة الطبقات الأمريكية والصهيونية في غرب آسيا، وتعطّل أنظمة دعم الأسلحة الأمريكية، ما غير معادلات الحرب لصالح إيران، نتيجة الإجراءات والضربات الذكية والاحترافية التي نفذتها القوات المسلحة الإيرانية ضد الأعداء".وتعيش المنطقة توترا كبيرا إثر مواصلة الولايات المتحدة وإسرائيل، منذ الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنّ سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وعدد من قادة الحرس الثوري والجيش.وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط، في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، وتوعدت بـ"رد غير مسبوق".من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الروسية الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ودعت إلى خفض التصعيد الفوري ووقف الأعمال العدائية.عراقجي: ستارمر يعرض حياة البريطانيين للخطر بإتاحته القواعد البريطانية لشن هجمات ضد إيران

https://sarabic.ae/20260322/تغطية-مباشرة-لليوم-الـ22-من-الحرب-على-إيران-صواريخ-إيران-تطرق-أبواب-ديمونا-فيديو-وصور-1111775758.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن