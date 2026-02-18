عربي
القوات الروسية تحسن مواقعها على محاور عدة وتكبد قوات نظام كييف خسائر جسيمة- وزارة الدفاع
وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: ندعو روسيا للاستثمار في مشاريع الطاقة
وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: ندعو روسيا للاستثمار في مشاريع الطاقة
وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: ندعو روسيا للاستثمار في مشاريع الطاقة

16:00 GMT 18.02.2026 (تم التحديث: 08:48 GMT 19.02.2026)
في ظل مساعي ليبيا لإعادة تنشيط اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية، جدد وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان علي السعيدي القايدي، دعوة الشركات الروسية إلى الاستثمار في مشاريع الطاقة، بما في ذلك تكرير النفط وبناء محطات توليد الطاقة الكبيرة، بما يسهم في دعم الاستقرار وتعزيز الموارد المالية للدولة الليبية.
وقال القايدي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التقيت بممثلين عن شركات روسية في قازان، وناقشنا موضوع مصافي النفط بالتفصيل، ولكن دون التوصل إلى نتائج حتى الآن"، وأضاف: "وفي ما يتعلق بمحطات الطاقة الكبيرة أو مشاريع الطاقة الأخرى، لم نتلق ردًا من الجانب الروسي. آمل بصدق أن يكون الجانب الروسي أو أي دولة أخرى على استعداد للاستثمار في بلدنا".

وحول الخطة الاستثمارية العاجلة، التي تستطيع إدخال عملة صعبة بشكل مباشر إلى ليبيا، خلال عام 2026، قال القايدي: "من الصعب إدخال العملة الصعبة إلى البلاد في الوقت الحالي، باعتبار أن المصدر الوحيد لإدخال العملة الصعبة هو النفط الليبي، ولأن الفيدرالي الأمريكي يعرف جيدًا ما يجري في ليبيا، فإنه من الصعب إدخال العملة الصعبة إلى البلاد".

وفي ما يتعلق بتأثير الانقسام السياسي والمؤسسي على جذب المستثمرين الأجانب، ووجود ضمانات قانونية موحدة تحمي المستثمر من ازدواجية القرارات بين الشرق والغرب، أكد القايدي أن "القانون رقم 9 عام 2010، هو الضامن الوحيد لأي مستثمر يرغب في الدخول إلى ليبيا، كما يستطيع أي مستثمر لديه الرغبة في الاستثمار في ليبيا التوجه مباشرة إلى شركات التأمين".

وأضاف: "من يبحث عن ضمانات، توجد شركات تأمين دولية تستطيع حماية المستثمر عند الدخول إلى ليبيا والحفاظ على أمواله وحماية رأس ماله".

وأشار القايدي إلى وجود "خطة استثمارية واضحة للاستثمار في المجال السياحي، خاصة في الساحل الليبي، وتحديدًا وادي مرقس وكنيسة مرقس"، وتابع: "في الوقت الراهن نأمل الحصول على دعم محلي في ما يخص الشراكات والاستثمار الأجنبي، ففي ظل وجود الانقسام، من الصعب جدًا إيجاد شريك دولي حقيقي للاستثمار في المجال السياحي".
وأكد وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان علي السعيدي القايدي أن "وزارة الاستثمار عملت خارج اختصاصها عبر تخصيص فريق مختص لتعديل قانون مصرف ليبيا المركزي رقم 1 عام 2005 ، حيث تم تشكيل لجنة عقدت أكثر من 90 اجتماعا، وأعددنا مسودة نهائية قُدمت إلى مجلس النواب الليبي، تتيح لأصحاب الأفكار والأعمال فرصة الاستثمار بأموال ليبية".

وتابع: "توجد في البنوك الليبية كتلة مالية تفوق 100 مليار دينار ليبي، وبهذه المسودة نستطيع استثمار أموالنا دون الحاجة إلى مستثمر أجنبي في الوقت الراهن".

وفي وقت سابق، صرّح سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الشركات الروسية مترددة في العمل على مشاريع استثمارية ضخمة في ليبيا، وعزا ذلك إلى "غياب مناخ اقتصادي مواتٍ في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد".
وتوجد في ليبيا حكومتان لا تعترفان ببعضهما بعضا، الأولى هي حكومةالوحدة الوطنية المؤقتة المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة، وتتخذ من العاصمة طرابلس مقرًا لها. أما الثانية، فهي الحكومة المكلفة من البرلمان، الذي يقع مقره شرقي البلاد، وتتخذ من بنغازي مقرًا لها ويرأسها أسامة حماد.

وبعد الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي واغتياله عام 2011، لم تعد ليبيا دولة موحدة. وعلى مدى السنوات الماضية، تصاعد التوتر بين سلطات طرابلس غرب البلاد وسلطات الشرق، المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية بانتظار الانتخابات العامة التي لم تُجرَ بعد.
