وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: ندعو روسيا للاستثمار في مشاريع الطاقة

وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان: ندعو روسيا للاستثمار في مشاريع الطاقة

في ظل مساعي ليبيا لإعادة تنشيط اقتصادها وجذب الاستثمارات الأجنبية، جدد وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان علي السعيدي القايدي، دعوة الشركات... 18.02.2026

وقال القايدي في حديث لوكالة "سبوتنيك": "التقيت بممثلين عن شركات روسية في قازان، وناقشنا موضوع مصافي النفط بالتفصيل، ولكن دون التوصل إلى نتائج حتى الآن"، وأضاف: "وفي ما يتعلق بمحطات الطاقة الكبيرة أو مشاريع الطاقة الأخرى، لم نتلق ردًا من الجانب الروسي. آمل بصدق أن يكون الجانب الروسي أو أي دولة أخرى على استعداد للاستثمار في بلدنا".وفي ما يتعلق بتأثير الانقسام السياسي والمؤسسي على جذب المستثمرين الأجانب، ووجود ضمانات قانونية موحدة تحمي المستثمر من ازدواجية القرارات بين الشرق والغرب، أكد القايدي أن "القانون رقم 9 عام 2010، هو الضامن الوحيد لأي مستثمر يرغب في الدخول إلى ليبيا، كما يستطيع أي مستثمر لديه الرغبة في الاستثمار في ليبيا التوجه مباشرة إلى شركات التأمين".وأشار القايدي إلى وجود "خطة استثمارية واضحة للاستثمار في المجال السياحي، خاصة في الساحل الليبي، وتحديدًا وادي مرقس وكنيسة مرقس"، وتابع: "في الوقت الراهن نأمل الحصول على دعم محلي في ما يخص الشراكات والاستثمار الأجنبي، ففي ظل وجود الانقسام، من الصعب جدًا إيجاد شريك دولي حقيقي للاستثمار في المجال السياحي".وأكد وزير الاستثمار في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان علي السعيدي القايدي أن "وزارة الاستثمار عملت خارج اختصاصها عبر تخصيص فريق مختص لتعديل قانون مصرف ليبيا المركزي رقم 1 عام 2005 ، حيث تم تشكيل لجنة عقدت أكثر من 90 اجتماعا، وأعددنا مسودة نهائية قُدمت إلى مجلس النواب الليبي، تتيح لأصحاب الأفكار والأعمال فرصة الاستثمار بأموال ليبية".وفي وقت سابق، صرّح سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الروسي العربي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن الشركات الروسية مترددة في العمل على مشاريع استثمارية ضخمة في ليبيا، وعزا ذلك إلى "غياب مناخ اقتصادي مواتٍ في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد".وبعد الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي واغتياله عام 2011، لم تعد ليبيا دولة موحدة. وعلى مدى السنوات الماضية، تصاعد التوتر بين سلطات طرابلس غرب البلاد وسلطات الشرق، المدعومة من الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر. وفي عام 2021، انتخب منتدى الحوار السياسي الليبي، برعاية الأمم المتحدة، في جنيف، سلطة تنفيذية انتقالية بانتظار الانتخابات العامة التي لم تُجرَ بعد.

