حفتر يبحث مع بعثة الأمم المتحدة دعم المسار السياسي والاستعداد للانتخابات في ليبيا
بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، اليوم الاثنين، مستجدات العملية السياسية في البلاد والاستعدادات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
واستعرضت تيتيه وخوري، خلال اللقاء، إحاطة حول أعمال لجان الحوار المهيكل، وما شهدته من نقاشات وحوارات تهدف إلى بلورة خارطة طريق تقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لصحيفة "الشاهد" الليبية.
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2026
"الحوار المهيكل" في ليبيا بين كسر الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي
09:43 GMT

وقال المكتب الإعلامي للقيادة العامة إن حفتر قد أكد دعمه لجهود بعثة الأمم المتحدة ومساعيها الرامية إلى دفع العملية السياسية قدمًا، وصولًا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقدمت تيتيه، الشهر قبل الماضي، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان في البلاد.
وشددت تيتيه خلال الإحاطة على ضرورة تجاوز حالة الجمود وتسريع تنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتفاق على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية.
طرابلس ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2026
الوضع الاقتصادي في ليبيا قبيل رمضان بين استقرار نسبي وارتفاع تكاليف المعيشة
أمس, 14:07 GMT
وأكدت تيتيه أن التأخير المستمر في إعادة تشكيل مجلس المفوضية والاتفاق على القوانين الانتخابية يعكس عمق الانقسامات وغياب الثقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، رغم التفاهمات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن هذا التعثر يهدد إمكانية الوصول إلى انتخابات ذات مصداقية تلبي تطلعات الليبيين، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
وأطلعت المبعوثة الأممية أعضاء المجلس على إطلاق "الحوار المهيكل" يومي 14 و15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 124 شخصية ليبية تمثل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية واللغوية، واصفة إياه بأنه أول حوار وطني بهذا الحجم يُعقد داخل ليبيا. وبيّنت أن الحوار يهدف إلى صياغة مبادئ توجيهية لبناء الدولة وتقديم توصيات في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية، بالتوازي مع بقية مسارات خارطة الطريق.
وفي الشأن الاقتصادي، حذرت لممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، من استمرار الانقسام المالي وتأثيره السلبي على الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي وتقديم الخدمات، مرحبة بالاتفاق المبدئي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على برنامج تنموي موحد، معتبرة إياه خطوة بنّاءة إذا ما نُفذ بشفافية ورقابة فعالة.
أبراج طرابلس - ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.02.2026
بين كسر الجمود وإعادة النفوذ... ماذا تريد الولايات المتحدة من ليبيا؟
7 فبراير, 13:17 GMT
وعلى الصعيد الأمني، قالت إن الوضع في طرابلس شهد قدرا من الاستقرار عقب الترتيبات الأمنية الأخيرة، لكنه لا يزال هشا، داعية الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة وتنفيذ الإصلاحات الأمنية. كما أشارت إلى خطوات لتعزيز التعاون في إدارة الحدود بين شرق البلاد وغربها.
وأعربت المبعوثة الأممية عن بالغ قلقها إزاء استمرار الانتهاكات، بما في ذلك حالات الوفاة أثناء الاحتجاز والعنف ضد النساء والمهاجرين، مطالبة بتحقيقات شفافة ومحاسبة المسؤولين، ومشددة على ضرورة ضمان بيئة آمنة لمشاركة جميع الليبيين في الحياة العامة.
وأكدت أن العملية السياسية لا ينبغي أن تبقى رهينة تقاعس الأطراف السياسية، ملوّحة باللجوء إلى آلية بديلة بدعم من مجلس الأمن في حال استمرار التعثر، ومجددة دعوتها للقادة الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الشعب بإنهاء الانقسام والوصول إلى انتخابات توحّد مؤسسات الدولة وتجدد شرعيتها.
وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.
