حفتر يبحث مع بعثة الأمم المتحدة دعم المسار السياسي والاستعداد للانتخابات في ليبيا

سبوتنيك عربي

بحث القائد العام للقوات المسلحة الليبية، خليفة حفتر، مع رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، ونائبتها ستيفاني خوري، اليوم الاثنين، مستجدات... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم

منظمة الأمم المتحدة

العالم العربي

واستعرضت تيتيه وخوري، خلال اللقاء، إحاطة حول أعمال لجان الحوار المهيكل، وما شهدته من نقاشات وحوارات تهدف إلى بلورة خارطة طريق تقود إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفقا لصحيفة "الشاهد" الليبية. وقدمت تيتيه، الشهر قبل الماضي، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان في البلاد.وشددت تيتيه خلال الإحاطة على ضرورة تجاوز حالة الجمود وتسريع تنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتفاق على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية.وأكدت تيتيه أن التأخير المستمر في إعادة تشكيل مجلس المفوضية والاتفاق على القوانين الانتخابية يعكس عمق الانقسامات وغياب الثقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، رغم التفاهمات والاتفاقات التي جرى التوصل إليها خلال الأشهر الماضية، مشيرة إلى أن هذا التعثر يهدد إمكانية الوصول إلى انتخابات ذات مصداقية تلبي تطلعات الليبيين، وفقا لبيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وفي الشأن الاقتصادي، حذرت لممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، من استمرار الانقسام المالي وتأثيره السلبي على الاستقرار الاقتصادي والدينار الليبي وتقديم الخدمات، مرحبة بالاتفاق المبدئي بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على برنامج تنموي موحد، معتبرة إياه خطوة بنّاءة إذا ما نُفذ بشفافية ورقابة فعالة.وعلى الصعيد الأمني، قالت إن الوضع في طرابلس شهد قدرا من الاستقرار عقب الترتيبات الأمنية الأخيرة، لكنه لا يزال هشا، داعية الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة وتنفيذ الإصلاحات الأمنية. كما أشارت إلى خطوات لتعزيز التعاون في إدارة الحدود بين شرق البلاد وغربها.وأكدت أن العملية السياسية لا ينبغي أن تبقى رهينة تقاعس الأطراف السياسية، ملوّحة باللجوء إلى آلية بديلة بدعم من مجلس الأمن في حال استمرار التعثر، ومجددة دعوتها للقادة الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الشعب بإنهاء الانقسام والوصول إلى انتخابات توحّد مؤسسات الدولة وتجدد شرعيتها.وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

