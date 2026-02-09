https://sarabic.ae/20260209/الحوار-المهيكل-في-ليبيا-بين-كسر-الجمود-السياسي-وإعادة-إحياء-المسار-التفاوضي-1110171484.html

"الحوار المهيكل" في ليبيا بين كسر الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي

تتكثف في الآونة الأخيرة تحركات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في محاولة جديدة لكسر حالة الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي عبر ما يُعرف بـ"الحوار... 09.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-09T09:43+0000

2026-02-09T09:43+0000

2026-02-09T09:43+0000

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/1d/1109780785_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_61fa082ba6188425cd39aaa625a9ac79.jpg

تتكثف في الآونة الأخيرة تحركات بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في محاولة جديدة لكسر حالة الجمود السياسي وإعادة إحياء المسار التفاوضي عبر ما يُعرف بـ"الحوار المهيكل".تسوق البعثة الأممية هذا الحوار كإطار أكثر شمولا وتنظيما لمعالجة الانقسام المؤسساتي المزمن.وتأتي هذه التحركات في ظل تعقيدات داخلية متراكمة، وتباينات حادة بين الأطراف الليبية، إلى جانب تداخلات إقليمية ودولية تجعل من أي مسار سياسي عرضة للاختبار قبل الوصول إلى نتائج ملموسة.وبينما تراهن البعثة على الحوار المهيكل كمدخل لإعادة بناء التوافق، يظل السؤال مفتوحا حول قدرته الفعلية على إنتاج حلول قابلة للتنفيذ، وليس مجرد إدارة للأزمة أو إعادة تدوير للمشهد القائم.مشاركات متنوعةمن جانبه، قال موسى ونتيتي، عضو لجنة الحوار المهيكل الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن "الحوار المهيكل الذي تنفذه البعثة يُعد أحد العناصر الأساسية في خارطة الطريق السياسية التي أعلنت عنها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في أغسطس 2025".وأضاف في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن هذه الخارطة تقوم على إطلاق حوار وطني مهيكل، واعتماد إطار انتخابي فني قابل للتطبيق سياسيا لتأمين إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إلى جانب توحيد المؤسسات من خلال تشكيل حكومة موحدة جديدة.وأشار ونتيتي إلى أن الهدف من هذا الحوار يتمثل في توسيع المشاركة الوطنية، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاع، وبناء رؤية وطنية مشتركة لمستقبل ليبيا، من خلال منصة تشاركية تضم مختلف مكونات المجتمع الليبي.وبين أن الحوار المهيكل يوفر مساحة واسعة لمشاركة مختلف شرائح المجتمع، بما يشمل البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات الفنية والأمنية، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وذلك لمناقشة القضايا الأساسية التي تمس استقرار البلاد، بما يعزز التمثيل الوطني ويكرّس مبدأ الشمولية في العملية السياسية.وأوضح أن الحوار يركّز على محاور الحوكمة، والاقتصاد، والأمن، والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان، بهدف صياغة توصيات عملية تعالج العوامل الجوهرية التي أدت إلى النزاع، وتسهم في تقليص الانقسامات وتعزيز التوافق الوطني.وأضاف أن الحوار المهيكل يُعد جزءا لا يتجزأ من الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة سياسية ومؤسساتية مناسبة لإجراء انتخابات وطنية نزيهة وذات مصداقية، لافتا إلى أن هذا ما يميّزه عن مبادرات سياسية سابقة اقتصرت في الغالب على نقاشات تقنية أو جزئية، دون ارتباط واضح بالمسار الانتخابي.وأكد أن اختيار المشاركين في الحوار يتم وفق معايير موضوعية تشمل الخبرة المهنية، والالتزام بالمصلحة الوطنية، والتمثيل المتوازن للمناطق والفئات الاجتماعية، بما في ذلك ضمان تمثيل نسائي بنسبة خمسة وثلاثين في المئة، الأمر الذي يعزز شرعية التمثيل وتنوع الأصوات.وفي ما يتعلق بتنفيذ المخرجات، شدد ونتيتي على أن الحوار المهيكل ليس هيئة تشريعية أو تنفيذية، بل منتدى استشاري يقدّم توصيات تُحال إلى المؤسسات الوطنية المختصة للنظر فيها واعتمادها، مع توفير آليات لدعم تنفيذ هذه التوصيات ضمن الأطر المتاحة. وأوضح أن هذه المخرجات لا تكون ملزمة قانونيًا إلا في حال تبنّيها من قبل السلطات الوطنية وتنفيذها ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية الليبية.وأكد إن نجاح تنفيذ مخرجات الحوار المهيكل يظل مرهونا بتوفر الإرادة السياسية لدى المؤسسات والجهات الليبية المعنية، وبمدى استعدادها لترجمة التوصيات إلى سياسات وتشريعات عملية على أرض الواقع، مؤكدا أن النجاح الحقيقي لهذا المسار يعتمد على الحس الوطني والإرادة الصادقة في إحداث تغيير فعلي نحو الأفضل.معايير غائبةومن جهته قال المحلل السياسي الليبي محمد الناكوع، إن "هدف بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من الحوار المهيكل يتمثل في إيجاد مخرج للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، من خلال اختيار مجموعة من النخب للمشاركة في هذا المسار". غير أنه أشار إلى أنه، وللأسف، لم يتم حتى الآن الإعلان عن الأسس والمعايير التي جرى على أساسها اختيار هذه الشخصيات.وأضاف الناكوع في تصريحات لـ "سبوتنيك" أن من بين المدعوين للحوار شخصيات تعيش خارج ليبيا، ولا تعايش الواقع الاجتماعي الليبي، ولا تدرك عن قرب حجم المعاناة والمشكلات اليومية التي يعاني منها المواطنون داخل البلاد، وهو ما يضعف من قدرة هذا الحوار على ملامسة القضايا الحقيقية.وأكد أن الحوار المهيكل، في هذه الحالة، لن تكون له أي ميزة حقيقية مقارنة بالمبادرات السابقة، خاصة في ظل مشاركة شخصيات ذات توجهات وأجندات مختلفة، الأمر الذي قد يؤدي إلى عدم نجاح هذا المسار.كما لفت إلى أنه لم يتم التعريف بآليات تنفيذ مخرجات الحوار المهيكل، ولم تتضح بعد مدى قدرتها على تلبية تطلعات الشعب الليبي، لا سيما في ظل غياب الإرادة السياسية الموحدة للتوجه نحو إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.وأوضح الناكوع أن ما قد ينتج عن الحوار المهيكل إما استحداث جسم سياسي جديد على غرار مجلس النواب أو المجلس الأعلى للدولة، أو إحالة توصيات ومخرجات الحوار إلى مجلس الأمن، وهو ما سيؤدي، في نظره، إلى استمرار بقاء الحكومة المؤقتة إلى حين إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وبالتالي إطالة أمد الأزمة السياسية.واعتبر أن فرص التقدم نحو المسار الانتخابي في الفترة المقبلة تبدو محدودة، خاصة في ظل دخول الولايات المتحدة على خط توقيع اتفاقيات تتعلق بالنفط والطاقة، عبر ممثلها مستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس، وهو ما قد ينعكس على أولويات الحل السياسي في ليبيا.

