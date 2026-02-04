https://sarabic.ae/20260204/مصر-وتركيا-يدعمان-عملية-سياسية-وطنية-في-ليبيا-للحفاظ-على-وحدة-بلادها-1110002088.html
مصر وتركيا يدعمان عملية سياسية وطنية في ليبيا للحفاظ على وحدة بلادها
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قِبل الأمم المتحدة، للحفاظ على أمن...
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/04/1092391621_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7bf4a4687f94fb0d2e080afdf7c18465.jpg
وجاء ذلك في الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي نشرته الرئاسة المصرية في ختام الاجتماع الذي عُقد، في العاصمة القاهرة، برئاسة السيسي وإردوغان، مساء اليوم الأربعاء.وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، أنه بحث مع نظيره التركي الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا حيث توافقا على دعم المسار الأممى للتسوية، جنبا إلى جنب مع الحل الليبى الليبى، واحترام دور المؤسسات الوطنية.وأوضح الرئيس المصري لنظيره التركي تطلع القاهرة لإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية، وإجراء انتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامنة، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسيادتها.ومن جانبه، قال الرئيس التركي، إن "الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، لإحلال الاستقرار الدائم فيها، ما زال هدفا مشتركا لتركيا ومصر".وكان الرئيس التركي وصل مصر، اليوم الأربعاء، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المصري. ثم ترأس الزعيمان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.وعقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قِبل الأمم المتحدة، للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.
وجاء ذلك في الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي نشرته الرئاسة المصرية في ختام الاجتماع الذي عُقد، في العاصمة القاهرة، برئاسة السيسي وإردوغان، مساء اليوم الأربعاء.
وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، أنه بحث مع نظيره التركي الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا حيث توافقا على دعم المسار الأممى للتسوية، جنبا إلى جنب مع الحل الليبى الليبى، واحترام دور المؤسسات الوطنية.
وأوضح الرئيس المصري لنظيره التركي تطلع القاهرة لإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية، وإجراء انتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامنة، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسيادتها.
ومن جانبه، قال الرئيس التركي
، إن "الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، لإحلال الاستقرار الدائم فيها، ما زال هدفا مشتركا لتركيا ومصر".
وكان الرئيس التركي وصل مصر، اليوم الأربعاء، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المصري. ثم ترأس الزعيمان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وعقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي
ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.