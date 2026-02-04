مصر وتركيا يدعمان عملية سياسية وطنية في ليبيا للحفاظ على وحدة بلادها

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
09:18 GMT
39 د
نبض افريقيا
تصعيد حاد بين إسرائيل وجنوب أفريقيا وطرد متبادل لدبلوماسيين من البلدين
10:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
أكشاك الخدمة الذاتية في مطاعم ماكدونالدز أدت إلى زيادة إنفاق العملاء
10:49 GMT
11 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
11:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
12:30 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
حكاية العطور من المكانة الاجتماعية إلى الريادة العالمية
13:03 GMT
40 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
13:44 GMT
16 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
العنف الرقمي واستغلال الفئات الضعيفة.. التحديات وآليات المواجهة!
17:31 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: الإسناد الروسي في مكافحة الإرهاب يطمئن النخب الإفريقية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا علينا أن نبطئ من إيقاع حياتنا اليومية في ظل زمن السرعة؟
09:17 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
ما وراء الصمت.. العالم الخفي للكاتب أنطون تشيخوف
09:31 GMT
29 د
من الملعب
صراع القمم الأوروبية بين الأزمة والعودة والنتائج
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
رسالة عاجلة من المحيطات.. الغابات التي تنقذنا من ينقذها
10:30 GMT
16 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
ما مدى خطورة انتهاء سريان معاهدة " نيوستارت" دون اتفاق على التمديد
12:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
ما هي الضمانات التي يجب أن تحصل عليها "قسد" بعد تسليم كافة أسلحتها؟ يجيب خبير
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
On air
13:32 GMT
14 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
13:47 GMT
13 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
أزمة تدوير النفايات في الشرق الأوسط... التحديات و الحلول
17:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
17:32 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
دراسة جديدة: عمر الهرم الأكبر قد يمتد لعشرات آلاف السنين
17:44 GMT
16 د
بلا قيود
خبير: تحرير مدينة كادقلي لا قيمة نوعية لها
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
تنفيذ الاتفاق بين دمشق و "قسد" يسير وفق المتوقع رغم الغموض حول بعض النقاط
19:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
أول منصة تواصل اجتماعي للذكاء الاصطناعي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
أمساليوم
بث مباشر
مصر وتركيا يدعمان عملية سياسية وطنية في ليبيا للحفاظ على وحدة بلادها
مصر وتركيا يدعمان عملية سياسية وطنية في ليبيا للحفاظ على وحدة بلادها
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قِبل الأمم المتحدة، للحفاظ على أمن... 04.02.2026
وجاء ذلك في الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي نشرته الرئاسة المصرية في ختام الاجتماع الذي عُقد، في العاصمة القاهرة، برئاسة السيسي وإردوغان، مساء اليوم الأربعاء.وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، أنه بحث مع نظيره التركي الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا حيث توافقا على دعم المسار الأممى للتسوية، جنبا إلى جنب مع الحل الليبى الليبى، واحترام دور المؤسسات الوطنية.وأوضح الرئيس المصري لنظيره التركي تطلع القاهرة لإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية، وإجراء انتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامنة، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسيادتها.ومن جانبه، قال الرئيس التركي، إن "الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، لإحلال الاستقرار الدائم فيها، ما زال هدفا مشتركا لتركيا ومصر".وكان الرئيس التركي وصل مصر، اليوم الأربعاء، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المصري. ثم ترأس الزعيمان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.وعقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.
أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، تطلعهما لدعم عملية سياسية بملكية وقيادة ليبية، وبتسهيل من قِبل الأمم المتحدة، للحفاظ على أمن واستقرار وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية ووحدتها السياسية.
وجاء ذلك في الإعلان المشترك للاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، الذي نشرته الرئاسة المصرية في ختام الاجتماع الذي عُقد، في العاصمة القاهرة، برئاسة السيسي وإردوغان، مساء اليوم الأربعاء.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
مجتمع
السيسي يقود سيارة كهربائية أهداها له أردوغان... فيديو
19:02 GMT
وأكد السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد بقصر الاتحادية بالقاهرة، أنه بحث مع نظيره التركي الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار فى ليبيا حيث توافقا على دعم المسار الأممى للتسوية، جنبا إلى جنب مع الحل الليبى الليبى، واحترام دور المؤسسات الوطنية.
وأوضح الرئيس المصري لنظيره التركي تطلع القاهرة لإنهاء الانقسام في السلطة التنفيذية، وإجراء انتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامنة، مع ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، بما يحفظ وحدتها وسيادتها.
ومن جانبه، قال الرئيس التركي، إن "الحفاظ على وحدة ليبيا وسلامة أراضيها، لإحلال الاستقرار الدائم فيها، ما زال هدفا مشتركا لتركيا ومصر".
وكان الرئيس التركي وصل مصر، اليوم الأربعاء، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المصري. ثم ترأس الزعيمان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
وعقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.
