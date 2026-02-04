عربي
السيسي يقود سيارة كهربائية أهداها له أردوغان... فيديو
السيسي يقود سيارة كهربائية أهداها له أردوغان... فيديو
وذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس المصري تفقد السيارة الكهربائية بنفسه في حديقة قصر الاتحادية بالقاهرة، ثم قادها مصطحبا الرئيس أردوغان، حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي في فندق الماسة بمدينة نصر.وكان الرئيس التركي وصل مصر، اليوم الأربعاء، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المصري. ثم ترأس الزعيمان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.
السيسي يقود سيارة كهربائية أهداها له أردوغان... فيديو

19:02 GMT 04.02.2026
© AP Photo / Turkish Presidencyالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo / Turkish Presidency
أهدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيارة كهربائية، لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي، بمناسبة زيارته إلى القاهرة.
وذكرت وسائل إعلام مصرية، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس المصري تفقد السيارة الكهربائية بنفسه في حديقة قصر الاتحادية بالقاهرة، ثم قادها مصطحبا الرئيس أردوغان، حتى مقر انعقاد منتدى الأعمال المصري التركي في فندق الماسة بمدينة نصر.
وكان الرئيس التركي وصل مصر، اليوم الأربعاء، حيث عقد جلسة مباحثات رسمية مع نظيره المصري. ثم ترأس الزعيمان أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا.
عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.
