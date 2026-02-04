https://sarabic.ae/20260204/أردوغان-نرغب-بالعمل-مع-مصر-في-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1109995387.html
أردوغان: نرغب بالعمل مع مصر في إعادة إعمار قطاع غزة
أردوغان: نرغب بالعمل مع مصر في إعادة إعمار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا تعمل مع مصر على مبادرات لتحقيق السلام في قطاع غزة الفلسطيني. 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T17:45+0000
2026-02-04T17:45+0000
2026-02-04T17:45+0000
أخبار تركيا اليوم
مصر
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار مصر الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار زيارته إلى القاهرة: "من الواضح أنه رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار إلا أن المأساة الإنسانية في غزة ما تزال مستمرة".وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر في المجالين الاقتصادي والتجاري.وقال: "لدينا إمكانيات كبيرة للتعاون مع مصر في المجال الاقتصادي والتجاري وبحثنا مع السيسي الإجراءات اللازمة لدعم رجال الأعمال".وأشار أيضًا إلى رغبة أنقرة في التعاون مع القاهرة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.وفي وقت سابق، عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.ويزور أردوغان مصر، ضمن جولة في المنطقة بدأها من السعودية، أمس الثلاثاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.وفي وقت سابق، اتفقت مصر وتركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، في خطوة تعد مؤشرا على التقارب الاقتصادي المتصاعد بين الجانبين.وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مهمة بين وزراء ودبلوماسيين من الجانبين، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها اللجان من البلدين التي مهدت لعودة العلاقات والتشاور حول النقاط الخلافية بينهما.
https://sarabic.ae/20260204/السيسي-وأردوغان-يوقعان-البيان-المشترك-لمجلس-التعاون-الاستراتيجي-1109987605.html
https://sarabic.ae/20260203/الرئيس-التركي-يبحث-هذه-الملفات-في-القاهرة-مع-السيسي-ما-التفاصيل-1109945033.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_149:0:1340:893_1920x0_80_0_0_122bec2d0ad3886c6a2a56c70280ebc0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن
أردوغان: نرغب بالعمل مع مصر في إعادة إعمار قطاع غزة
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا تعمل مع مصر على مبادرات لتحقيق السلام في قطاع غزة الفلسطيني.
وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار زيارته إلى القاهرة: "من الواضح أنه رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار إلا أن المأساة الإنسانية في غزة ما تزال مستمرة".
وذكر أن تركيا تعمل مع مصر على مبادرات من شأنها تحقيق السلام في غزة، قائلا: "بإذن الله سنواصل القيام بذلك".
وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر في المجالين الاقتصادي والتجاري.
وقال: "لدينا إمكانيات كبيرة للتعاون مع مصر في المجال الاقتصادي والتجاري وبحثنا مع السيسي الإجراءات اللازمة لدعم رجال الأعمال".
وأوضح أردوغان أن تركيا تواصل العمل على تحديث اتفاقية التجارة الحرة مع مصر بما يشمل المنتجات الزراعية. كما لفت إلى إمكانية العمل المشترك مع مصر، التي تحتل مكانة مهمة في مجال النقل البحري العالمي، في قطاع إنشاء وبناء السفن.
وأشار أيضًا إلى رغبة أنقرة في التعاون مع القاهرة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.
وفي وقت سابق، عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.
ويزور أردوغان مصر، ضمن جولة
في المنطقة بدأها من السعودية، أمس الثلاثاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.
وتشير التقديرات إلى أن القاهرة وأنقرة تجاوزتا العديد من النقاط الخلافية السابقة، منها ملف شرق المتوسط، وملف ليبيا، وكذلك فيما يتعلق بجماعة الإخوان "المصنفة إرهابية في مصر"، في ظل مساعي لتنسيق أكبر بين البلدين ودول أخرى لمواجهة التحديات الراهنة.
وفي وقت سابق، اتفقت مصر وتركيا
على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، في خطوة تعد مؤشرا على التقارب الاقتصادي المتصاعد بين الجانبين.
وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مهمة بين وزراء ودبلوماسيين من الجانبين، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها اللجان من البلدين التي مهدت لعودة العلاقات والتشاور حول النقاط الخلافية بينهما.