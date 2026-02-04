https://sarabic.ae/20260204/أردوغان-نرغب-بالعمل-مع-مصر-في-إعادة-إعمار-قطاع-غزة-1109995387.html

أردوغان: نرغب بالعمل مع مصر في إعادة إعمار قطاع غزة

أردوغان: نرغب بالعمل مع مصر في إعادة إعمار قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أن تركيا تعمل مع مصر على مبادرات لتحقيق السلام في قطاع غزة الفلسطيني. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-04T17:45+0000

2026-02-04T17:45+0000

2026-02-04T17:45+0000

أخبار تركيا اليوم

مصر

العالم

أخبار العالم الآن

أخبار مصر الآن

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1f/1106602519_0:0:1340:755_1920x0_80_0_0_0a9df31af9883deedd38deb7b91a5fe7.jpg

وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، في إطار زيارته إلى القاهرة: "من الواضح أنه رغم التوصل إلى وقف لإطلاق النار إلا أن المأساة الإنسانية في غزة ما تزال مستمرة".وفي السياق ذاته، أكد أردوغان أن بلاده تمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز التعاون مع مصر في المجالين الاقتصادي والتجاري.وقال: "لدينا إمكانيات كبيرة للتعاون مع مصر في المجال الاقتصادي والتجاري وبحثنا مع السيسي الإجراءات اللازمة لدعم رجال الأعمال".وأشار أيضًا إلى رغبة أنقرة في التعاون مع القاهرة في جهود إعادة إعمار قطاع غزة.وفي وقت سابق، عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.ويزور أردوغان مصر، ضمن جولة في المنطقة بدأها من السعودية، أمس الثلاثاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.وفي وقت سابق، اتفقت مصر وتركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، في خطوة تعد مؤشرا على التقارب الاقتصادي المتصاعد بين الجانبين.وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مهمة بين وزراء ودبلوماسيين من الجانبين، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها اللجان من البلدين التي مهدت لعودة العلاقات والتشاور حول النقاط الخلافية بينهما.

https://sarabic.ae/20260204/السيسي-وأردوغان-يوقعان-البيان-المشترك-لمجلس-التعاون-الاستراتيجي-1109987605.html

https://sarabic.ae/20260203/الرئيس-التركي-يبحث-هذه-الملفات-في-القاهرة-مع-السيسي-ما-التفاصيل-1109945033.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, مصر, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار مصر الآن