https://sarabic.ae/20260202/أردوغان-يعلن-بدء-جولة-تشمل-مصر-والسعودية-غدا-لبحث-التطورات-الإقليمية--عاجل---1109912743.html

أردوغان يعلن بدء جولة تشمل مصر والسعودية لبحث التطورات الإقليمية

أردوغان يعلن بدء جولة تشمل مصر والسعودية لبحث التطورات الإقليمية

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أنه سيبدأ غدا (الثلاثاء) جولة رسمية تشمل المملكة العربية السعودية ومصر، بهدف مناقشة العلاقات الثنائية مع... 02.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-02T16:48+0000

2026-02-02T16:48+0000

2026-02-02T16:56+0000

أخبار تركيا اليوم

مصر

أخبار مصر الآن

السعودية

أخبار السعودية اليوم

أخبار إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/02/1108844986_0:33:1616:942_1920x0_80_0_0_83f89244b94605146ac0bcf1334cab65.jpg

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء التركي، قال فيه أردوغان: "سأجري غداً وبعد غد زيارة إلى السعودية ومصر لبحث العلاقات الثنائية مع البلدين والتطورات الإقليمية والخطوات المشتركة في إعادة إعمار غزة وما يمكن القيام به لمنع تفاقم الأزمة الإيرانية".وذكرت الخارجية المصرية في بيان لها على حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين قبل الماضي، أن الاتصال الهاتفي تناول آفاق تعزيز العلاقات المصرية التركية والبناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده خلال الفترة الأخيرة.واستعرض عبد العاطي مع فيدان، التحضيرات الجارية لانعقاد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان خلال الفترة المقبلة.تطرق الاتصال إلى التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث جدد وزير الخارجية المصري على ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة غزة، ونشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.في وقت شدد عبد العاطي عن أهمية التمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، ومواصلة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.وتناول الوزيران، المصري والتركي، تطورات الأوضاع في السودان، وأكد عبد العاطي أهمية الدفع نحو التوصل إلى هدنة إنسانية تمهيدا لوقف شامل لإطلاق النار، مشددا على ضرورة الحفاظ على سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه ودعم مؤسساته الوطنية.

https://sarabic.ae/20260119/مصر-وتركيا-تبحثان-تحضيرات-اجتماع-مجلس-التعاون-الاستراتيجي-1109394526.html

https://sarabic.ae/20260123/فيدان-تركيا-مستعدة-لإرسال-قوات-إلى-قطاع-غزة-في-إطار-جهود-حفظ-السلام--1109558673.html

https://sarabic.ae/20260123/تركيا-مؤشرات-على-استعداد-إسرائيل-لشن-هجوم-على-إيران-1109573887.html

مصر

السعودية

أخبار إيران

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار تركيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران