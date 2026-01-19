الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته أهدافا تابعة لـ"حزب الله"

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
قوانين الاقتصاد
خبير يوضح تأثير توتر المنطقة على اقتصادات الخليج
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
من يحكم القارة؟ أسود المغرب والسنغال إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية.. حديث فني حول مباراتي نصف النهائي
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما التأثيرات النفسية والاجتماعية لتطبيقات "تتبع الأطفال" على الأطفال؟
10:33 GMT
19 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:52 GMT
7 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل السمنة حرب تخاض بالعلم أم بالإرادة؟
11:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
خطوط التماس
تجارة المشرق مع أوروبا خلال القرون الوسطى
12:03 GMT
45 د
طرائف سبوتنيك
مقهى الأحضان في طوكيو: تجربة فريدة لعشاق القطط
12:49 GMT
11 د
مرايا العلوم
اختراق مذهل في تجربة الشمس الاصطناعية الصينية
13:30 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل تستطيع أوروبا منع ترامب من السيطرة على غرينلاند؟
17:31 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الجيش السوري يسيطر على مدينة الطبقة وسد الفرات
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
19:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب يعتبر غرينلاند حكرا على أمريكا ولن يسمح لأي كان بالتدخل به
19:30 GMT
30 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
48 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:17 GMT
13 د
مساحة حرة
أول محطة تحلية مياه كبري في اليمن
09:31 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
نبض افريقيا
السيسي يثمن رسالة ترامب بشأن الوساطة مع إثيوبيا في ملف سد النهضة
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
تزايد وتيرة انقراض الأنواع حتى قبل اكتشافها في غابات الأمازون
12:48 GMT
8 د
الإنسان والثقافة
عقل بلا حدود وإيمان بلا طقوس: فلسفة تولستوي الروحية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل العلوم الفضائية العربية: أهداف وتحديات
13:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:03 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
17:10 GMT
21 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
17:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته أهدافا تابعة لـ"حزب الله"
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيانا أكد من خلاله أن قواته الجوية هاجمت أهداف عدة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد.فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ، ظهر الاثنين، سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية".وذكرت أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق عددا من الصواريخ الثقيلة، التي أحدث انفجارها دويا تردد في أرجاء المنطقة، وترافق ذلك مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.وأكدت الوكالة في أكثر من موضع لها أن "الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية استهدفت مجرى نهر الشتى عند أطراف بلدة اللويزة في منطقة إقليم التفاح"، كما أضافت أن "الغارات الإسرائيلية مستمرة على خراج بلدة السريرة والمحمودية وأطراف بصليا"، متابعة "كما تعرضت بصليا في أطراف جباع لغارة جوية معادية".وفي سياق متصل، أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عبر حسابها على "إكس"، بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي قد أطلقت، الجمعة الماضية، نحو ثلاثين طلقة من عيار صغير باتجاه موقع تابع لقواتها، جنوب الخط الأزرق قرب بلدة كفرشوبا. وأفادت "يونيفيل" في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن قوات حفظ السلام تلقت تحذيرا أثناء تنفيذ دورية قرب بلدة العديسة بشأن خطر محتمل في أحد المنازل في المنطقة، حيث عثرت على عبوة ناسفة ومن ثم قامت بتطويق المنطقة.وأكد البيان أنه "بعد مرور وقت قصير، أقدمت طائرة مسيرة كانت تحلق في الأجواء على إلقاء قنبلة على مسافة نحو 30 مترا من موقع جنود حفظ السلام".وأشارت "يونيفيل" في بيانها إلى أنها أرسلت على الفور طلبا بوقف إطلاق النار إلى الجيش الإسرائيلي، محذرة إياه من أن مثل هذه الأنشطة التي ينفذها على الأراضي اللبنانية "تعرض المدنيين المحليين للخطر وتشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".وتابعت: "أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تعد انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701 وتقوض الاستقرار الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه"، في إشارة إلى القرار الذي أنهى حربا بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في العام 2006.ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمته أهدافا تابعة لـ"حزب الله"

10:56 GMT 19.01.2026
© AP Photo / Mohammad Zaatariغارة جوية إسرائيلية في قرية طير دبا ، جنوب لبنان
غارة جوية إسرائيلية في قرية طير دبا ، جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2026
© AP Photo / Mohammad Zaatari
تابعنا عبر
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه هاجم أهداف عدة لـ"حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد.
ونشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بيانا أكد من خلاله أن قواته الجوية هاجمت أهداف عدة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني جنوبي البلاد.
فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ، ظهر الاثنين، سلسلة غارات جوية عنيفة، مستهدفا المنطقة الواقعة بين بلدتي أنصار والزرارية".
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2026
اليونيفيل: دبابات إسرائيلية أطلقت قذائف قرب قوات حفظ السلام داخل الأراضي اللبنانية
13 يناير, 06:48 GMT
وذكرت أن سلاح الجو الإسرائيلي أطلق عددا من الصواريخ الثقيلة، التي أحدث انفجارها دويا تردد في أرجاء المنطقة، وترافق ذلك مع تصاعد كثيف لأعمدة الدخان.
وأكدت الوكالة في أكثر من موضع لها أن "الطيران الحربي الإسرائيلي قد نفذ غارة جوية استهدفت مجرى نهر الشتى عند أطراف بلدة اللويزة في منطقة إقليم التفاح"، كما أضافت أن "الغارات الإسرائيلية مستمرة على خراج بلدة السريرة والمحمودية وأطراف بصليا"، متابعة "كما تعرضت بصليا في أطراف جباع لغارة جوية معادية".
وفي سياق متصل، أفادت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) عبر حسابها على "إكس"، بأن دبابة "ميركافا" تابعة للجيش الإسرائيلي قد أطلقت، الجمعة الماضية، نحو ثلاثين طلقة من عيار صغير باتجاه موقع تابع لقواتها، جنوب الخط الأزرق قرب بلدة كفرشوبا.
وأفادت "يونيفيل" في بيان لها، اليوم الجمعة، بأن قوات حفظ السلام تلقت تحذيرا أثناء تنفيذ دورية قرب بلدة العديسة بشأن خطر محتمل في أحد المنازل في المنطقة، حيث عثرت على عبوة ناسفة ومن ثم قامت بتطويق المنطقة.
وأكد البيان أنه "بعد مرور وقت قصير، أقدمت طائرة مسيرة كانت تحلق في الأجواء على إلقاء قنبلة على مسافة نحو 30 مترا من موقع جنود حفظ السلام".
وأشارت "يونيفيل" في بيانها إلى أنها أرسلت على الفور طلبا بوقف إطلاق النار إلى الجيش الإسرائيلي، محذرة إياه من أن مثل هذه الأنشطة التي ينفذها على الأراضي اللبنانية "تعرض المدنيين المحليين للخطر وتشكل انتهاكا لقرار مجلس الأمن رقم 1701".
وتابعت: "أي أعمال تضع حفظة السلام في دائرة الخطر تعد انتهاكات خطيرة لقرار مجلس الأمن 1701 وتقوض الاستقرار الذي يسعى الجميع إلى تحقيقه"، في إشارة إلى القرار الذي أنهى حربا بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني في العام 2006.
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.01.2026
"يونيفيل": مسيرة إسرائيلية تلقي قنبلة قرب إحدى دورياتنا جنوبي لبنان
16 يناير, 08:00 GMT
ودخل اتفاق لوقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيّز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة"، في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها في جنوب لبنان، بحلول فجر 26 يناير/ كانون الثاني 2025، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية بجنوب لبنان.
ورغم الاتفاق، يشنّ الجيش الإسرائيلي، من حين لآخر، ضربات في لبنان، يقول إنها لإزالة "تهديدات حزب الله"، وفق تعبيره.
