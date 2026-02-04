https://sarabic.ae/20260204/السيسي-وأردوغان-يوقعان-البيان-المشترك-لمجلس-التعاون-الاستراتيجي-1109987605.html

السيسي وأردوغان يوقعان البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي

عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال،...

ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء، التي أشارت أيضا إلى أن السيسي وأردوغان، وقّعا على البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، والذي عقد في القاهرة في إطار الزيارة الرسمية للرئيس التركي.ويزور أردوغان مصر، ضمن جولة في المنطقة بدأها من السعودية، أمس الثلاثاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.وتشير التقديرات إلى أن القاهرة وأنقرة تجاوزتا العديد من النقاط الخلافية السابقة، منها ملف شرق المتوسط، وملف ليبيا، وكذلك فيما يتعلق بجماعة الإخوان "المصنفة إرهابية في مصر"، في ظل مساعي لتنسيق أكبر بين البلدين ودول أخرى لمواجهة التحديات الراهنة.وفي وقت سابق، اتفقت مصر وتركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، في خطوة تعد مؤشرا على التقارب الاقتصادي المتصاعد بين الجانبين.وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مهمة بين وزراء ودبلوماسيين من الجانبين، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها اللجان من البلدين التي مهدت لعودة العلاقات والتشاور حول النقاط الخلافية بينهما.

