أمساليوم
بث مباشر
السيسي وأردوغان يوقعان البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
السيسي وأردوغان يوقعان البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي
سبوتنيك عربي
عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال،... 04.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-04T14:39+0000
2026-02-04T14:39+0000
العالم
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار تركيا اليوم
الرئيس عبدالفتاح السيسي
رجب طيب أردوغان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/04/1109986941_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_14a11139c03f67acc7aa30ad30e2e760.jpg
ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء، التي أشارت أيضا إلى أن السيسي وأردوغان، وقّعا على البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، والذي عقد في القاهرة في إطار الزيارة الرسمية للرئيس التركي.ويزور أردوغان مصر، ضمن جولة في المنطقة بدأها من السعودية، أمس الثلاثاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.وتشير التقديرات إلى أن القاهرة وأنقرة تجاوزتا العديد من النقاط الخلافية السابقة، منها ملف شرق المتوسط، وملف ليبيا، وكذلك فيما يتعلق بجماعة الإخوان "المصنفة إرهابية في مصر"، في ظل مساعي لتنسيق أكبر بين البلدين ودول أخرى لمواجهة التحديات الراهنة.وفي وقت سابق، اتفقت مصر وتركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، في خطوة تعد مؤشرا على التقارب الاقتصادي المتصاعد بين الجانبين.وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مهمة بين وزراء ودبلوماسيين من الجانبين، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها اللجان من البلدين التي مهدت لعودة العلاقات والتشاور حول النقاط الخلافية بينهما.
السيسي وأردوغان يوقعان البيان المشترك لمجلس التعاون الاستراتيجي

14:39 GMT 04.02.2026
© AP Photoالرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان
الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.02.2026
© AP Photo
تابعنا عبر
عقد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان مباحثات ثنائية تناولت سبل رفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين عبر منتدى رجال الأعمال، إضافة إلى متابعة التطورات الإقليمية فى المنطقة.
ذكرت ذلك بوابة "أخبار اليوم" المصرية، اليوم الأربعاء، التي أشارت أيضا إلى أن السيسي وأردوغان، وقّعا على البيان الصادر عن الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي الرفيع المستوى بين مصر وتركيا، والذي عقد في القاهرة في إطار الزيارة الرسمية للرئيس التركي.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.02.2026
أردوغان يعلن بدء جولة تشمل مصر والسعودية لبحث التطورات الإقليمية
2 فبراير, 16:48 GMT
ويزور أردوغان مصر، ضمن جولة في المنطقة بدأها من السعودية، أمس الثلاثاء، لمناقشة العلاقات الثنائية مع البلدين والتطورات الإقليمية الراهنة.
وتشير التقديرات إلى أن القاهرة وأنقرة تجاوزتا العديد من النقاط الخلافية السابقة، منها ملف شرق المتوسط، وملف ليبيا، وكذلك فيما يتعلق بجماعة الإخوان "المصنفة إرهابية في مصر"، في ظل مساعي لتنسيق أكبر بين البلدين ودول أخرى لمواجهة التحديات الراهنة.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2026
الرئيس التركي يبحث هذه الملفات في القاهرة مع السيسي... ما التفاصيل؟
أمس, 14:01 GMT
وفي وقت سابق، اتفقت مصر وتركيا على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 15 مليار دولار في السنوات المقبلة، في خطوة تعد مؤشرا على التقارب الاقتصادي المتصاعد بين الجانبين.
وشهدت الفترة الأخيرة لقاءات مهمة بين وزراء ودبلوماسيين من الجانبين، إلى جانب اللقاءات التي عقدتها اللجان من البلدين التي مهدت لعودة العلاقات والتشاور حول النقاط الخلافية بينهما.
