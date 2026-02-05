https://sarabic.ae/20260205/هانا-تيتيه-تبحث-مع-السفير-الروسي-في-ليبيا-دعم-خارطة-الطريق-السياسية-1110015498.html

هانا تيتيه تبحث مع السفير الروسي في ليبيا دعم خارطة الطريق السياسية

هانا تيتيه تبحث مع السفير الروسي في ليبيا دعم خارطة الطريق السياسية

سبوتنيك عربي

التقت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، هانا تيتيه، بسفير روسيا الاتحادية لدى ليبيا، أيدار أغانين، وناقشا آخر... 05.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-05T10:46+0000

2026-02-05T10:46+0000

2026-02-05T10:46+0000

أخبار ليبيا اليوم

العالم العربي

منظمة الأمم المتحدة

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/05/1110014943_0:236:1080:844_1920x0_80_0_0_3cb82589695e79a4f79ef46f2cbf4b55.jpg

وتناول اللقاء، بحسب بيان صادر عن البعثة حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، عمل الحوار المهيكل، مع التأكيد على أهمية أن تكون العملية سياسية ليبية-ليبية، بما يفضي إلى توصيات تسهم في تهيئة الظروف لإجراء انتخابات سلمية، إلى جانب بلورة رؤية مشتركة لمستقبل ليبيا.وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، قد قدمت، منتصف ديسمبر الماضي، إحاطة شاملة أمام مجلس الأمن حول مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان في البلاد.وشددت تيتيه خلال الإحاطة على ضرورة تجاوز حالة الجمود وتسريع تنفيذ خارطة الطريق السياسية، بما في ذلك استكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاتفاق على الإطار الدستوري والقانوني المنظم للعملية الانتخابية.وأطلعت المبعوثة الأممية أعضاء المجلس على إطلاق "الحوار المهيكل" يومي 14 و15 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بمشاركة 124 شخصية ليبية تمثل المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والأوساط الأكاديمية والمكونات الثقافية واللغوية، واصفة إياه بأنه أول حوار وطني بهذا الحجم يُعقد داخل ليبيا. وبينت أن الحوار يهدف إلى صياغة مبادئ توجيهية لبناء الدولة وتقديم توصيات في مجالات الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية، بالتوازي مع بقية مسارات خارطة الطريق.وعلى الصعيد الأمني، قالت: إن "الوضع في طرابلس شهد قدرا من الاستقرار عقب الترتيبات الأمنية الأخيرة، لكنه لا يزال هشا، داعية الأطراف إلى الالتزام بالتهدئة وتنفيذ الإصلاحات الأمنية". كما أشارت إلى خطوات لتعزيز التعاون في إدارة الحدود بين شرق البلاد وغربها.وأكدت أن العملية السياسية لا ينبغي أن تبقى رهينة تقاعس الأطراف السياسية، ملوحة باللجوء إلى آلية بديلة بدعم من مجلس الأمن في حال استمرار التعثر، ومجددة دعوتها للقادة الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية والاستجابة لمطالب الشعب بإنهاء الانقسام والوصول إلى انتخابات توحّد مؤسسات الدولة وتجدد شرعيتها.وتعاني ليبيا من أزمة سياسية معقدة منذ عام 2011، في ظل حالة من الانقسام السياسي والمؤسسي العميق، بوجود حكومتين متنافستين، إحداهما في طرابلس غربي البلاد وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والأخرى في بنغازي شرقي البلاد تابعة للبرلمان برئاسة أسامة حماد.

https://sarabic.ae/20260204/مصر-وتركيا-يدعمان-عملية-سياسية-وطنية-في-ليبيا-للحفاظ-على-وحدة-بلادها-1110002088.html

https://sarabic.ae/20260204/بعثة-الأمم-المتحدة-في-ليبيا-تدين-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-وتطالب-بتحقيق-عاجل-وشفاف-1109989903.html

https://sarabic.ae/20260106/بعثة-الأمم-المتحدة-تحذر-من-تداعيات-التصعيد-بين-مجلسي-النواب-والدولة-في-ليبيا-1108954239.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, أخبار روسيا اليوم