بعثة الأمم المتحدة في ليبيا تدين مقتل سيف الإسلام القذافي وتطالب بتحقيق عاجل وشفاف
أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن استيائها البالغ إزاء مقتل سيف الإسلام معمر القذافي، الذي قُتل، أمس الثلاثاء، إثر هجوم استهدف منزله في منطقة الحمادة قرب مدينة الزنتان، وفق ما أكده مكتبه.
وأدانت البعثة، في بيان لها حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، بشدة واقعة الاستهداف، إلى جانب جميع أعمال العنف المماثلة، معتبرة أنها تقوّض سيادة القانون، وتنتهك حرمة حياة الإنسان، وتهدد السلام والاستقرار في ليبيا.
وأشارت إلى أن هذه الحادثة تسلط الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة جميع حالات القتل خارج إطار القانون في مختلف أنحاء البلاد.
ودعت بعثة الأمم المتحدة، السلطات الليبية، المختصة إلى الإسراع في فتح تحقيق سريع وشفاف
في ملابسات الجريمة، يهدف إلى تحديد المسؤولين عنها ومحاسبة الجناة، واتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لهذا النمط المتكرر من العنف.
كما حثّت البعثة جميع الأطراف الليبية على ضبط النفس وتجنّب أي تصرفات أو خطابات من شأنها تأجيج التوترات أو تهديد الأمن والاستقرار في البلاد، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار المستدام ودفع مسار التنمية في ليبيا.
وباشرت النيابة العامة الليبية إجراءات التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي
، عقب ورود بلاغ رسمي يفيد بحدوث الوفاة في ظروف غامضة.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، صدر قرار عن النائب العام، حيث قام فريق التحقيق المختص بمباشرة صلاحياته القانونية، شملت جمع المعلومات الأولية، والانتقال إلى مواقع ذات صلة بالحادثة، وإجراء المعاينات اللازمة، وضبط الأدلة، إلى جانب ندب خبراء متخصصين وسماع أقوال الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات تتعلق بالواقعة.
وفي هذا الإطار، انتقل فريق التحقيق، يوم الثلاثاء 3 فبراير/شباط 2026، برفقة أطباء شرعيين وخبراء في مجالات متعددة شملت الأسلحة والبصمة والسموم والتخصصات العلمية الأخرى المرتبطة بالتحقيق الجنائي، حيث جرت مناظرة جثمان المتوفى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.
وأظهرت المناظرة الأولية تعرض سيف الإسلام لإصابات ناجمة عن أعيرة نارية
أدت إلى وفاته، ما عزز فرضية وجود شبهة جنائية في الحادثة.
وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور استكمال الإجراءات القانونية واستظهار الحقيقة كاملة.ً
كان الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، قال إن 4 مسلحين ملثمين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام وقتلوه بعدما اشتبك معهم، أمس الثلاثاء.
وكشف فريق القذافي السياسي، أن سبب مقتل سيف الإسلام هو "عملية اغتيال غادرة وجبانة نفذتها أيدي آثمة في منزله في مدينة الزنتان"، مؤكدين أن "هذه الجريمة لن تمر دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها".
في وقت سابق أمس الثلاثاء، قال مصدر خاص في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك
"، إن "عملية اغتيال سيف القذافي وقعت داخل الاستراحة التي كان يقيم بها في مدينة الزنتان وذلك إثر هجوم مسلح استهدف الموقع"، مضيفا أن "جثمان سيف الإسلام ما زال موجودا في مستشفى الزنتان العام".
وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين
، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرقي البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.