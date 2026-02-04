https://sarabic.ae/20260204/خبراء-لـسبوتنيك-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-يعيد-خلط-أوراق-المشهد-السياسي-الليبي---1109976136.html
بين تورط خارجي ومحلي... من قتل سيف الإسلام القذافي؟
04.02.2026
2026-02-04T12:55+0000
2026-02-04T12:55+0000
2026-02-04T13:04+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103102/43/1031024388_0:40:3001:1728_1920x0_80_0_0_91bbac8efec16506446afd0022ed861b.jpg
اسم سيف الإسلام ظلّ، لسنوات، حاضرًا في النقاش العام بوصفه أحد أبرز وجوه ما يُعرف بـ"تيار سبتمبر"، ومرشحًا محتملًا في معادلات سياسية معقّدة لم تُحسم بعد، في ظل أزمة سياسية ممتدة، وانقسام مؤسساتي، وتعثر متكرر لمسارات التسوية. القوة القاهرة قال المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، إن من يقف وراء مقتل سيف الإسلام معمر القذافي هي ما وصفها بـ"القوة القاهرة" التي جرى الإعلان عنها في عام 2021، معتبرًا أن هذه القوة لعبت دورًا حاسمًا في إقصائه من المشهد السياسي الليبي. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "تيار سبتمبر" لا يزال يتمتع بقاعدة جماهيرية لا يُستهان بها، موضحًا أنه لولا هذا الحضور الشعبي لما تم إشراكه في مسار المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، رغم تعثر هذا المسار وعدم تحقيقه نتائج ملموسة حتى الآن. وأضاف الشاعري أن "تيار سبتمبر" يواجه اليوم منعطفًا مصيريًا، مؤكدًا أنه في حال لم يعمل على تنظيم صفوفه وتطوير عمله السياسي، وتجاوز الارتباط بالأشخاص بعد وفاتهم عبر الدفع بشخصيات بديلة، فإن التيار مهدد بالتلاشي. وشدد على ضرورة إعادة بناء البيت الداخلي للتيار بعد وفاة سيف الإسلام القذافي، لافتًا إلى أنه في حال وجود شخصية بديلة، ينبغي أن تحظى بقبول شعبي واسع لدى أنصار التيار، قبل أن يؤكد أن "تيار سبتمبر" لا يمتلك حاليًا شخصية مماثلة للمهندس سيف الإسلام القذافي من حيث التأثير والرمزية. ولفت إلى أن سيف الإسلام لم يكن شريكًا سياسيًا فاعلًا داخل العملية السياسية الليبية خلال السنوات الماضية، إلا بعد تقدمه رسميًا للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن حضوره السياسي وخطابه لم يبرزا بشكل واضح إلا في الفترة الأخيرة. ورغم ذلك، يرى الشاعري أن غيابه سيترك أثرًا، ولو جزئيًا، على المشهد السياسي، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة تحولات سياسية في مرحلة ما بعد سيف الإسلام. من الفاعل؟ يرى الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إسماعيل الرملي، أن مقتل سيف الإسلام معمر القذافي، بعد مرور نحو 15 عامًا على مقتل والده، يثير جملة من التساؤلات الجوهرية حول من يقف خلف العملية ولماذا حدثت في هذا التوقيت تحديدًا. واعتبر أن الإجابة عن سؤال "من قتل سيف الإسلام؟" تشير، وفق تقديره، إلى تورط بعض الأنظمة والدول الخارجية إلى جانب مجموعات محلية لها مصلحة مباشرة في إنهاء حضوره السياسي. وأوضح أن انتهاء هذه المرحلة قد يساهم، من جهة، في الحد من تغوّل أتباعه، ومن جهة أخرى في إنهاء بعض الأطماع السياسية المرتبطة باسمه، بما قد يفتح المجال أمام دفع العملية السياسية نحو مسار أكثر استقرارًا. وأضاف أن "نهاية سيف الإسلام تمثل، في نظره، نهاية فعلية لنظام القذافي ومرحلة سبتمبر، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بمرحلة فبراير لم يبدأ عملها الفعلي إلا مؤخرًا، وتحديدًا منذ مقتل سيف الإسلام". وأوضح الرملي أن سيف الإسلام سعى لاحقًا إلى إنشاء تيار سياسي كأداة للعودة إلى المشهد والسيطرة على مفاصل الدولة، ما أسهم بحسب قوله في إرباك المشهد السياسي الليبي وتعقيد مساراته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نهايته، وإن كانت متوقعة سياسيًا، كان يفترض أن تتم في إطار القانون ومن خلال المحاكم الرسمية، وليس عبر التصفية. وأكد أن موازين القوى في ليبيا باتت واضحة، وأن مسار فبراير مستمر رغم كل الإشكاليات والتحديات التي تعترضه، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تشكيل للتحالفات السياسية على ضوء المتغيرات الأخيرة.وكان الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، قد قال إن 4 مسلحين ملثمين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام وقتلوه بعدما اشتبك معهم، أمس الثلاثاء.وكشف فريق القذافي السياسي، أن سبب مقتل سيف الإسلام هو "عملية اغتيال غادرة وجبانة نفذتها أيدي آثمة في منزله بمدينة الزنتان". مؤكدين أن "هذه الجريمة لن تمر دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها".
ماهر الشاعري
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103102/43/1031024388_135:0:2802:2000_1920x0_80_0_0_0549d8a9166b83b10ed930b3e11dfb08.jpg
ماهر الشاعري
12:55 GMT 04.02.2026
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
أعاد الإعلان عن وفاة سيف الإسلام معمر القذافي فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في المشهد الليبي، ليس فقط باعتباره حدثًا شخصيًا مرتبطًا بنجل الزعيم الليبي الراحل، بل لما يمثله من ثقل رمزي وسياسي لمرحلة كاملة من تاريخ ليبيا الحديث.
اسم سيف الإسلام
ظلّ، لسنوات، حاضرًا في النقاش العام بوصفه أحد أبرز وجوه ما يُعرف بـ"تيار سبتمبر"، ومرشحًا محتملًا في معادلات سياسية معقّدة لم تُحسم بعد، في ظل أزمة سياسية ممتدة، وانقسام مؤسساتي، وتعثر متكرر لمسارات التسوية.
قال المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، إن من يقف وراء مقتل سيف الإسلام معمر القذافي هي ما وصفها بـ"القوة القاهرة" التي جرى الإعلان عنها في عام 2021، معتبرًا أن هذه القوة لعبت دورًا حاسمًا في إقصائه من المشهد السياسي الليبي.
وأكد الشاعري، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن سيف الإسلام القذافي كان يُعد من أقوى المرشحين المحتملين لخوض الانتخابات الرئاسية، لما يمتلكه من قاعدة شعبية واسعة داخل ليبيا وخارجها، الأمر الذي جعله – بحسب تقديره – هدفًا للتصفية السياسية بهدف إبعاده عن السباق، وإفساح المجال أمام بقية المتنافسين للوصول إلى السلطة.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "تيار سبتمبر" لا يزال يتمتع بقاعدة جماهيرية لا يُستهان بها، موضحًا أنه لولا هذا الحضور الشعبي لما تم إشراكه في مسار المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي
، رغم تعثر هذا المسار وعدم تحقيقه نتائج ملموسة حتى الآن.
وأضاف الشاعري أن "تيار سبتمبر" يواجه اليوم منعطفًا مصيريًا، مؤكدًا أنه في حال لم يعمل على تنظيم صفوفه وتطوير عمله السياسي، وتجاوز الارتباط بالأشخاص بعد وفاتهم عبر الدفع بشخصيات بديلة، فإن التيار مهدد بالتلاشي.
وشدد على ضرورة إعادة بناء البيت الداخلي للتيار بعد وفاة سيف الإسلام القذافي، لافتًا إلى أنه في حال وجود شخصية بديلة، ينبغي أن تحظى بقبول شعبي واسع لدى أنصار التيار، قبل أن يؤكد أن "تيار سبتمبر" لا يمتلك حاليًا شخصية مماثلة للمهندس سيف الإسلام القذافي من حيث التأثير والرمزية.
وأوضح الشاعري أن وفاة سيف الإسلام ستؤدي إلى تغيير في موازين القوى داخل المشهد السياسي الليبي، لا سيما في ظل غياب مشروع وطني جامع يكون بمثابة مرجعية لتوحيد ليبيا سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا.
ولفت إلى أن سيف الإسلام لم يكن شريكًا سياسيًا فاعلًا داخل العملية السياسية الليبية خلال السنوات الماضية، إلا بعد تقدمه رسميًا للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن حضوره السياسي وخطابه لم يبرزا بشكل واضح إلا في الفترة الأخيرة.
ورغم ذلك، يرى الشاعري أن غيابه سيترك أثرًا، ولو جزئيًا، على المشهد السياسي، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة تحولات سياسية في مرحلة ما بعد سيف الإسلام.
وأكد أن وفاة سيف الإسلام من شأنها أن تؤدي إلى مزيد من التعقيدات والصدمات السياسية بين الأطراف المتصارعة، بما قد يعمّق حالة الانقسام القائم بدل معالجتها، متوقعًا أن ينسحب مؤيدو "تيار سبتمبر" من مشاريع المصالحة الوطنية والحوارات السياسية، مع تصاعد حدة التجاذبات وتبادل الاتهامات بين مختلف الأطراف الليبية خلال الفترة المقبلة.
يرى الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إسماعيل الرملي، أن مقتل سيف الإسلام معمر القذافي
، بعد مرور نحو 15 عامًا على مقتل والده، يثير جملة من التساؤلات الجوهرية حول من يقف خلف العملية ولماذا حدثت في هذا التوقيت تحديدًا.
واعتبر أن الإجابة عن سؤال "من قتل سيف الإسلام؟" تشير، وفق تقديره، إلى تورط بعض الأنظمة والدول الخارجية إلى جانب مجموعات محلية لها مصلحة مباشرة في إنهاء حضوره السياسي.
ويعتقد الرملي، في تصريح خاص لـ"سبوتنيك"، أن مرحلة ما بعد سيف الإسلام قد تشهد تقاربات بين الليبيين، معتبرًا أن وجوده كان يمثل "حجر عثرة" أمام رأب الصدع الوطني.
وأوضح أن انتهاء هذه المرحلة قد يساهم، من جهة، في الحد من تغوّل أتباعه، ومن جهة أخرى في إنهاء بعض الأطماع السياسية المرتبطة باسمه، بما قد يفتح المجال أمام دفع العملية السياسية نحو مسار أكثر استقرارًا.
وأضاف أن "نهاية سيف الإسلام تمثل، في نظره، نهاية فعلية لنظام القذافي ومرحلة سبتمبر، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بمرحلة فبراير لم يبدأ عملها الفعلي إلا مؤخرًا، وتحديدًا منذ مقتل سيف الإسلام".
وبرر ذلك بأن معمر القذافي كان قد أسند معظم الملفات لابنه، الذي ظل حاضرًا في المشهد، محافظًا على نوع من الاستمرارية السياسية للنظام السابق، باعتبار أنه كان يُعده كخليفة له.
وأوضح الرملي أن سيف الإسلام سعى لاحقًا إلى إنشاء تيار سياسي كأداة للعودة إلى المشهد والسيطرة على مفاصل الدولة، ما أسهم بحسب قوله في إرباك المشهد السياسي الليبي
وتعقيد مساراته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نهايته، وإن كانت متوقعة سياسيًا، كان يفترض أن تتم في إطار القانون ومن خلال المحاكم الرسمية، وليس عبر التصفية.
20 نوفمبر 2024, 19:09 GMT
وأكد أن موازين القوى في ليبيا باتت واضحة، وأن مسار فبراير مستمر رغم كل الإشكاليات والتحديات التي تعترضه، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تشكيل للتحالفات السياسية على ضوء المتغيرات الأخيرة.
وكان الفريق السياسي
لسيف الإسلام القذافي، قد قال إن 4 مسلحين ملثمين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام وقتلوه بعدما اشتبك معهم، أمس الثلاثاء.
وكشف فريق القذافي السياسي، أن سبب مقتل سيف الإسلام هو "عملية اغتيال غادرة وجبانة نفذتها أيدي آثمة في منزله بمدينة الزنتان". مؤكدين أن "هذه الجريمة لن تمر دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها".