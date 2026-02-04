https://sarabic.ae/20260204/خبراء-لـسبوتنيك-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-يعيد-خلط-أوراق-المشهد-السياسي-الليبي---1109976136.html

بين تورط خارجي ومحلي... من قتل سيف الإسلام القذافي؟

أعاد الإعلان عن وفاة سيف الإسلام معمر القذافي فتح واحد من أكثر الملفات حساسية في المشهد الليبي، ليس فقط باعتباره حدثًا شخصيًا مرتبطًا بنجل الزعيم الليبي... 04.02.2026, سبوتنيك عربي

اسم سيف الإسلام ظلّ، لسنوات، حاضرًا في النقاش العام بوصفه أحد أبرز وجوه ما يُعرف بـ"تيار سبتمبر"، ومرشحًا محتملًا في معادلات سياسية معقّدة لم تُحسم بعد، في ظل أزمة سياسية ممتدة، وانقسام مؤسساتي، وتعثر متكرر لمسارات التسوية. القوة القاهرة قال المحلل السياسي الليبي، معتصم الشاعري، إن من يقف وراء مقتل سيف الإسلام معمر القذافي هي ما وصفها بـ"القوة القاهرة" التي جرى الإعلان عنها في عام 2021، معتبرًا أن هذه القوة لعبت دورًا حاسمًا في إقصائه من المشهد السياسي الليبي. وفي السياق ذاته، أشار إلى أن "تيار سبتمبر" لا يزال يتمتع بقاعدة جماهيرية لا يُستهان بها، موضحًا أنه لولا هذا الحضور الشعبي لما تم إشراكه في مسار المصالحة الوطنية الذي يشرف عليه المجلس الرئاسي، رغم تعثر هذا المسار وعدم تحقيقه نتائج ملموسة حتى الآن. وأضاف الشاعري أن "تيار سبتمبر" يواجه اليوم منعطفًا مصيريًا، مؤكدًا أنه في حال لم يعمل على تنظيم صفوفه وتطوير عمله السياسي، وتجاوز الارتباط بالأشخاص بعد وفاتهم عبر الدفع بشخصيات بديلة، فإن التيار مهدد بالتلاشي. وشدد على ضرورة إعادة بناء البيت الداخلي للتيار بعد وفاة سيف الإسلام القذافي، لافتًا إلى أنه في حال وجود شخصية بديلة، ينبغي أن تحظى بقبول شعبي واسع لدى أنصار التيار، قبل أن يؤكد أن "تيار سبتمبر" لا يمتلك حاليًا شخصية مماثلة للمهندس سيف الإسلام القذافي من حيث التأثير والرمزية. ولفت إلى أن سيف الإسلام لم يكن شريكًا سياسيًا فاعلًا داخل العملية السياسية الليبية خلال السنوات الماضية، إلا بعد تقدمه رسميًا للترشح للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن حضوره السياسي وخطابه لم يبرزا بشكل واضح إلا في الفترة الأخيرة. ورغم ذلك، يرى الشاعري أن غيابه سيترك أثرًا، ولو جزئيًا، على المشهد السياسي، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة تحولات سياسية في مرحلة ما بعد سيف الإسلام. من الفاعل؟ يرى الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إسماعيل الرملي، أن مقتل سيف الإسلام معمر القذافي، بعد مرور نحو 15 عامًا على مقتل والده، يثير جملة من التساؤلات الجوهرية حول من يقف خلف العملية ولماذا حدثت في هذا التوقيت تحديدًا. واعتبر أن الإجابة عن سؤال "من قتل سيف الإسلام؟" تشير، وفق تقديره، إلى تورط بعض الأنظمة والدول الخارجية إلى جانب مجموعات محلية لها مصلحة مباشرة في إنهاء حضوره السياسي. وأوضح أن انتهاء هذه المرحلة قد يساهم، من جهة، في الحد من تغوّل أتباعه، ومن جهة أخرى في إنهاء بعض الأطماع السياسية المرتبطة باسمه، بما قد يفتح المجال أمام دفع العملية السياسية نحو مسار أكثر استقرارًا. وأضاف أن "نهاية سيف الإسلام تمثل، في نظره، نهاية فعلية لنظام القذافي ومرحلة سبتمبر، مشيرًا إلى أن ما يُعرف بمرحلة فبراير لم يبدأ عملها الفعلي إلا مؤخرًا، وتحديدًا منذ مقتل سيف الإسلام". وأوضح الرملي أن سيف الإسلام سعى لاحقًا إلى إنشاء تيار سياسي كأداة للعودة إلى المشهد والسيطرة على مفاصل الدولة، ما أسهم بحسب قوله في إرباك المشهد السياسي الليبي وتعقيد مساراته، مؤكدًا في الوقت ذاته أن نهايته، وإن كانت متوقعة سياسيًا، كان يفترض أن تتم في إطار القانون ومن خلال المحاكم الرسمية، وليس عبر التصفية. وأكد أن موازين القوى في ليبيا باتت واضحة، وأن مسار فبراير مستمر رغم كل الإشكاليات والتحديات التي تعترضه، مرجحًا أن تشهد المرحلة المقبلة إعادة تشكيل للتحالفات السياسية على ضوء المتغيرات الأخيرة.وكان الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، قد قال إن 4 مسلحين ملثمين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام وقتلوه بعدما اشتبك معهم، أمس الثلاثاء.وكشف فريق القذافي السياسي، أن سبب مقتل سيف الإسلام هو "عملية اغتيال غادرة وجبانة نفذتها أيدي آثمة في منزله بمدينة الزنتان". مؤكدين أن "هذه الجريمة لن تمر دون ملاحقة ومعاقبة كل من شارك في تدبيرها وتنفيذها".

