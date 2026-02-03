https://sarabic.ae/20260203/إعلام-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-إثر-إطلاق-نار-في-الزنتان-بليبيا---عاجل-1109956229.html
إعلام: مقتل سيف الإسلام القذافي إثر إطلاق نار في الزنتان بليبيا - عاجل
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الثلاثاء، أن سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل، معمر القذافي، قتل إثر إطلاق نار في الزنتان بليبيا. 03.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-03T18:16+0000
2026-02-03T18:16+0000
2026-02-03T18:25+0000
الأخبار
أخبار ليبيا اليوم
وذكر تلفزيون المسار الليبي، مساء اليوم الثلاثاء، عن عبدالله عثمان، ممثل سيف الإسلام القذافي في الحوار السياسي، تأكيد مقتل نجل الرئيس الليبي الراحل إثر إطلاق نار في مدينة الزنتان في ليبيا.وأفادت وسائل إعلام محلية بأن سيف الإسلام القذافي قتل جراء اشتباكات مسلحة جرت في منطقة الحمادة بجنوب العاصمة الليبية، طرابلس.
الأخبار
إعلام: مقتل سيف الإسلام القذافي إثر إطلاق نار في الزنتان بليبيا - عاجل
18:16 GMT 03.02.2026 (تم التحديث: 18:25 GMT 03.02.2026)
