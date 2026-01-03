https://sarabic.ae/20260103/خلاف-بين-مجلسي-النواب-والأعلى-للدولة-صراع-صلاحيات-يعمق-الانقسام-في-ليبيا--1108879080.html

خلاف بين مجلسي النواب والأعلى للدولة... صراع صلاحيات يعمق الانقسام في ليبيا

سبوتنيك عربي

في ظل مرحلة سياسية معقّدة تعيشها ليبيا يتجدّد الخلاف بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول الصلاحيات الدستورية ومسار الاستحقاقات السياسية في وقت تتزايد فيه... 03.01.2026, سبوتنيك عربي

صراع يتجاوز حدود التباين القانوني ليعكس عمق الأزمة السياسية ويطرح تساؤلات ملحّة حول قدرة الأجسام التشريعية على تجاوز خلافاتها وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة. وأوضح الكحيلي أنه ليس لأي جهة أخرى تنفيذية أو قضائية ممارسة مثل هذه الاختصاصات، وأن اختصاص الجهات الأخرى يقتصر على تنفيذ ما يصدر عن مجلس النواب من تشريعات وقوانين وأحياناً قرارات تتطلب إصدارها. وفيما يتعلق بشكلية وطريقة إصدار القوانين داخل المجلس، أوضح أنها تتم وفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب حيث تكون إما عبر خطاب أو طلب من عشرة نواب، أو بناءً على طلب من جهة معيّنة للحصول على هذه القوانين أو القرارات أو تعديلها بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة، شريطة ألا تتعارض مع التشريعات والنصوص العامة مع توضيح الأسباب الشارحة للطلب القانوني أو القرار أو لتعديله. وبعد إحالتها إلى مجلس النواب يعمل المجلس على إصدارها كما هي أو تعديلها بما يراه مناسباً. وأشار إلى أن ما يُتداول داخل المجلس الأعلى للدولة من أن مجلس النواب يجب أن يستشير مجلس الدولة في هذا الشأن غير صحيح.وأضاف أن بعض أعضاء المجلس الأعلى للدولة يرون أنهم يشاركون مجلس النواب في جميع اختصاصاته وكأنهم غرفة تشريعية موازية وهو أمر غير جائز. أما في ما يتعلق بالقول إن الخطوات التي يتخذها مجلس النواب تعمّق الانقسام السياسي ولا تسهم في حل الأزمة فأكد الكحيلي أن هذا الادعاء لا أساس له من الصحة، خاصة إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى أعضاء المجلس الأعلى للدولة في المشاركة بحل الإشكالات القائمة، ومثال على ذلك ما تم الاتفاق عليه بين المجلسين بتشكيل لجنة (6+6) وبرعاية وموافقة البعثة الأممية حيث تم من خلالها إصدار القوانين الانتخابية واعتمادها من المجلسين. متابعا "وكانت آخر خطوة اتخذتها رئاسة مجلس الدولة إعادة تسمية أعضاء لجنة ستة زائد ستة لإعادة دراسة وتعديل القوانين الانتخابية، إضافة إلى التصريح في عدة مناسبات بأمور لا تسهم في تشجيع الوصول إلى مرحلة العمل الانتخابي، بل تسهم في تعطيله وتفاقم الأزمة بهدف البقاء في السلطة". ونوّه الكحيلي إلى أن مجلس النواب قام بدوره وواجباته التي تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وكان آخرها إصدار قرار باستكمال مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتخصيص ميزانية لتنفيذ العملية الانتخابية حسب طلب المفوضية وهو القرار الذي تم الاعتراض عليه من قبل المجلس الأعلى للدولة. وأضاف السريري أن الاتفاق السياسي يمثّل شهادة ميلاد للأجسام الحالية وهي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي والحكومة حيث حدّد اختصاصات كل منها بشكل واضح لا لبس فيه. وأوضح أن المجلس الأعلى للدولة مُنح اختصاصاً تشريعياً مشتركاً مع مجلس النواب على مختلف المستويات التشريعية بدءاً من النص الدستوري وذلك استناداً إلى المادة الثانية عشرة من الأحكام الإضافية التي تنص على أن أي تعديل يمس الاتفاق السياسي أو المؤسسات المنبثقة عنه بصورة مباشرة أو غير مباشرة يستوجب التوافق الكامل والنهائي مع مجلس الدولة وإصدار النص الدستوري المتفق عليه دون إضافة أو حذف. وأكد أن النصوص الدستورية تُقر بأن المجلس الأعلى للدولة يُعد غرفة تشريعية ثانية وأن أي إجراء يخالف هذا الإطار يترتب عليه عدم دستوريته. ولفت السريري إلى أن المجلسين سبق أن توافقا على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور عام ألفين وتسعة عشر وتم تسليمه رسمياً إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلا أن التنفيذ لم يتم مشيرا إلى وجود توافقات سابقة بشأن القوانين الانتخابية التشريعية والرئاسية إضافة إلى تعيين رئيس المحكمة العليا والنائب العام. وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرق البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

