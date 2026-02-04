https://sarabic.ae/20260204/المجلس-الرئاسي-يعلق-على-مقتل-سيف-الإسلام-القذافي-ليبيا-لا-تدار-بالعنف-1109972999.html

‌‏المجلس الرئاسي يعلق على مقتل سيف الإسلام القذافي... ليبيا لا تدار بالعنف

‌‏المجلس الرئاسي يعلق على مقتل سيف الإسلام القذافي... ليبيا لا تدار بالعنف

نعى المجلس الرئاسي الليبي مقتل سيف الإسلام القذافي، مؤكدًا ضرورة ضبط الخطاب العام وعدم العبث بالدم الليبي. 04.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال المجلس الرئاسي، في بيان له، إن "ليبيا لا تدار بالعنف ولا تبنى بالخوف أو القتل خارج القانون"، داعيًا الجميع إلى انتظار نتائج التحقيق الرسمي في الحادث قبل إصدار أي أحكام أو تصريحات.وباشرت النيابة العامة الليبية إجراءات التحقيق في مقتل سيف الإسلام القذافي، عقب ورود بلاغ رسمي يفيد بحدوث الوفاة في ظروف غامضة.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، صدر قرار عن النائب العام، حيث قام فريق التحقيق المختص بمباشرة صلاحياته القانونية، شملت جمع المعلومات الأولية، والانتقال إلى مواقع ذات صلة بالحادثة، وإجراء المعاينات اللازمة، وضبط الأدلة، إلى جانب ندب خبراء متخصصين وسماع أقوال الشهود وكل من يمكن الحصول منه على إيضاحات تتعلق بالواقعة.وفي هذا الإطار، انتقل فريق التحقيق، يوم الثلاثاء 3 فبراير/شباط 2026، برفقة أطباء شرعيين وخبراء في مجالات متعددة شملت الأسلحة والبصمة والسموم والتخصصات العلمية الأخرى المرتبطة بالتحقيق الجنائي، حيث جرت مناظرة جثمان المتوفى وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.وأظهرت المناظرة الأولية تعرض سيف الإسلام لإصابات ناجمة عن أعيرة نارية أدت إلى وفاته، ما عزز فرضية وجود شبهة جنائية في الحادثة.وعلى ضوء هذه النتائج، بدأ فريق التحقيق بجمع الأدلة وتوسيع البحث لتحديد دائرة المشتبه في تورطهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإقامة الدعوى العمومية بحق من يثبت تورطه وفقًا للقانون.وأكدت الجهات المختصة أن التحقيقات لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور استكمال الإجراءات القانونية واستظهار الحقيقة كاملة.ًكان الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، قال إن 4 مسلحين ملثمين اقتحموا مقر إقامة سيف الإسلام وقتلوه بعدما اشتبك معهم، أمس الثلاثاء.في وقت سابق أمس الثلاثاء، قال مصدر خاص في تصريح حصري لوكالة "سبوتنيك"، إن "عملية اغتيال سيف القذافي وقعت داخل الاستراحة التي كان يقيم بها في مدينة الزنتان وذلك إثر هجوم مسلح استهدف الموقع"، مضيفا أن "جثمان سيف الإسلام ما زال موجودا في مستشفى الزنتان العام".وتعاني ليبيا من نزاع بين حكومتين، واحدة منحها البرلمان المنعقد في طبرق، أقصى شرقي البلاد، ثقته، والثانية حكومة الوحدة الوطنية المنبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، ويترأسها عبد الحميد الدبيبة، الذي يرفض تسليم السلطة، إلا عبر انتخابات.

