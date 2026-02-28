https://sarabic.ae/20260228/السيسي-يؤكد-رفض-بلاده-القاطع-لأي-انتهاك-لسيادة-الدول-العربية-أو-المساس-بأمنها-واستقرارها---عاجل-1110866218.html

السيسي يؤكد رفض بلاده القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها

28.02.2026

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في بيان، اليوم السبت، على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، أن السيسي أكد على تضامن مصر الكامل مع البحرين قيادة وشعبا، مؤكدا رفض مصر القاطع لأي انتهاك لسيادة الدول العربية أو المساس بأمنها واستقرارها.وأشار السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي إلى أن السيسي شدد على الموقف المصري الثابت بضرورة تغليب الحلول السياسية والاحتكام إلى الحوار والدبلوماسية كسبيل وحيد لتجاوز الأزمات، مؤكداً أن استمرار التصعيد العسكري لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة في الأمن والتنمية.من جانبه، ثمّن ملك البحرين موقف مصر الداعم لمملكة البحرين، مشيدا بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تجمع البلدين، ومؤكدا أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي.وأعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم السبت، وقوع "اعتداءات" استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، معتبرا ذلك "انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وأمنها". وأضاف في بيان له، أن "الجهات الأمنية والعسكرية المختصة باشرت فورا تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة".وأعرب المركز في بيان له، عن "إدانة حكومة مملكة البحرين الشديدة لهذه الاعتداءات الغادرة، التي تمثل تهديدا مباشرا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها"، مؤكدا أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها"، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل ، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم مشاركة أمريكية – إسرائيلية بهد تنسيق دام لعدة أشهر. وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، صباح اليوم السبت، قبيل عيد النوروز وعاشر أيام رمضان، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".وذكرت الوزارة أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.وجاء في بيان نشر على قناة "تلغرام" التابعة لوزارة الخارجية الإيرانية: "نتوقع أن تدين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الدول الإسلامية في الشرق الأوسط، وأعضاء حركة عدم الانحياز، وكذلك الدول التي تشعر بالمسؤولية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، هذا الهجوم العدواني".ووصفت وزارة الخارجية الروسية، الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.

