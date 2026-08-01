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الخارجية المصرية: التحقيقات جارية للتعرف على ملابسات حادث استهداف سفينتين في ميناء دمياط - عاجل
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مسؤول إيراني: أعددنا خطة واسعة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل
مسؤول إيراني: أعددنا خطة واسعة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول أمني إيراني رفيع، اليوم السبت، أن طهران "أعدت خطة واسعة للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتمل يستهدف البنية التحتية للبلاد"، مشددًا أن القوات... 01.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-01T01:01+0000
2026-08-01T05:17+0000
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وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات لوكالة "تسنيم": "نعتبر ادعاءات وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجمات أمريكية وإسرائيلية محتملة على البنية التحتية الإيرانية، نوعًا من الجنون، لأننا أعددنا خطة واسعة للرد تشمل البنية التحتية الحيوية للكيان الصهيوني، والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة، ونحن مستعدون لذلك"، على حد قوله.وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية، سواء خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا أو في استمرارها خلال الأسابيع الأخيرة، أثبتت أنها تمتلك القدرة على تنفيذ مثل هذه الخطوة، كما تمتلك الإرادة للقيام بها".وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر عدة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "تخططان لحملة قصف عنيفة تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في إيران، مع احتمال تنفيذ الضربات على مدار عطلة نهاية الأسبوع"، على حد قولها.وذكرت شبكة "سي. بي. إس" الأمريكية، أن "هناك نقاشًا دار داخل الإدارة الأمريكية بشأن إنهاء العمليات قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين (المقبل)، بسبب المخاوف من تأثير القصف على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، إلا أن موعد انتهاء الحملة لم يُحسم"، مشيرةً إلى أن "إسرائيل أُبلغت بالخطة وتنسّق مع الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر أمريكية عدة".وبحسب المصادر، طُرحت الخطة العسكرية خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كامب ديفيد، اليوم الجمعة، فيما أبدى بعض مساعدي البيت الأبيض المعنيين بالشؤون السياسية معارضة شديدة لها.ومنذ 8 حتى 23 يوليو الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران، ردًا على ما وصفته واشنطن باستهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
https://sarabic.ae/20260731/إعلام-أمريكا-وإسرائيل-تستعدان-لضرب-منشآت-الطاقة-الإيرانية-1115671038.html
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إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

مسؤول إيراني: أعددنا خطة واسعة للرد على أي هجوم أمريكي محتمل

01:01 GMT 01.08.2026 (تم التحديث: 05:17 GMT 01.08.2026)
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني
إطلاق صواريخ باليستية مضادة للسفن الحربية، الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 01.08.2026
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أكد مسؤول أمني إيراني رفيع، اليوم السبت، أن طهران "أعدت خطة واسعة للرد على أي هجوم أمريكي أو إسرائيلي محتمل يستهدف البنية التحتية للبلاد"، مشددًا أن القوات المسلحة الإيرانية "تمتلك القدرة والإرادة لتنفيذ رد واسع النطاق"، وفق تعبيره.
وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات لوكالة "تسنيم": "نعتبر ادعاءات وسائل الإعلام الأمريكية بشأن هجمات أمريكية وإسرائيلية محتملة على البنية التحتية الإيرانية، نوعًا من الجنون، لأننا أعددنا خطة واسعة للرد تشمل البنية التحتية الحيوية للكيان الصهيوني، والبنية التحتية للطاقة الأمريكية في المنطقة، ونحن مستعدون لذلك"، على حد قوله.
وأضاف أن "القوات المسلحة الإيرانية، سواء خلال الحرب التي استمرت 40 يومًا أو في استمرارها خلال الأسابيع الأخيرة، أثبتت أنها تمتلك القدرة على تنفيذ مثل هذه الخطوة، كما تمتلك الإرادة للقيام بها".
تغطية مباشرة للحرب على إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 31.07.2026
إعلام: أمريكا وإسرائيل تستعدان لضرب منشآت الطاقة الإيرانية
أمس, 22:03 GMT
وفي وقت سابق من يوم أمس الجمعة، كشفت وسائل إعلام أمريكية، نقلًا عن مصادر عدة، أن الولايات المتحدة وإسرائيل، "تخططان لحملة قصف عنيفة تستهدف منشآت البنية التحتية للطاقة في إيران، مع احتمال تنفيذ الضربات على مدار عطلة نهاية الأسبوع"، على حد قولها.
وذكرت شبكة "سي. بي. إس" الأمريكية، أن "هناك نقاشًا دار داخل الإدارة الأمريكية بشأن إنهاء العمليات قبل افتتاح الأسواق المالية يوم الاثنين (المقبل)، بسبب المخاوف من تأثير القصف على الاقتصادين الأمريكي والعالمي، إلا أن موعد انتهاء الحملة لم يُحسم"، مشيرةً إلى أن "إسرائيل أُبلغت بالخطة وتنسّق مع الولايات المتحدة، وفقًا لمصادر أمريكية عدة".

وأشارت إلى أن "أي عملية مشتركة ستعني عودة إسرائيل إلى العمليات القتالية، التي كانت أوقفتها خلال الهدنة، التي توسطت فيها الولايات المتحدة"، موضحة أن "إيران لم تستهدف إسرائيل منذ انهيار مذكرة التفاهم واستئناف الولايات المتحدة عملياتها العسكرية مطلع يوليو (تموز الماضي)".

وبحسب المصادر، طُرحت الخطة العسكرية خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقده الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في كامب ديفيد، اليوم الجمعة، فيما أبدى بعض مساعدي البيت الأبيض المعنيين بالشؤون السياسية معارضة شديدة لها.
ومنذ 8 حتى 23 يوليو الماضي، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران، ردًا على ما وصفته واشنطن باستهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل، ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في دول عدة في المنطقة. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين في يونيو/ حزيران الماضي.
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