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هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث بحري قرب سواحل خصب في سلطنة عمان

هيئة بحرية بريطانية: بلاغ عن حادث بحري قرب سواحل خصب في سلطنة عمان

سبوتنيك عربي

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم السبت، تلقيها بلاغًا عن حادث وقع على بعد 21 ميلًا بحريًا شمال شرقي مدينة خصب في سلطنة عمان، إذ أفاد قبطان... 01.08.2026, سبوتنيك عربي

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وأكدت الهيئة، في بيان، أنه لم ترد أي تقارير تشير إلى تعرض الناقلة لأضرار جراء الحادث، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن ملابساته. وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في منتصف يوليو/ تموز الماضي، أن ناقلة أصيبت بمقذوف مجهول في الجانب الأيسر من مقدمتها قبالة سواحل سلطنة عمان. وقالت الهيئة في بيان: "تلقّينا بلاغًا عن حادث وقع على بُعد 19 ميلًا بحريًا شرق خصب، سلطنة عُمان". وأوضحت أن "ناقلة نفط تعرضت لإصابة من مقذوف مجهول، ما تسبب في أضرار هيكلية طفيفة في جانبها الأيسر". وأشارت إلى أن "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم يُبلّغ عن أي آثار بيئية، وتواصل السفينة رحلتها إلى مينائها التالي. وتُجري السلطات تحقيقاً في الحادث". بدورها، أعلنت القوات المسلحة الإيرانية شن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة ردًا على ذلك، في حين اتهمت السلطات الإيرانية واشنطن بانتهاك مذكرة التفاهم التي تنص على وقف العمليات العسكرية.

https://sarabic.ae/20260728/إيران-والسعودية-وعمان-يؤكدون-ضرورة-دفع-الجهود-الدبلوماسية-المشتركة-لإرساء-الاستقرار-في-المنطقة-1115560676.html

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