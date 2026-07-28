https://sarabic.ae/20260728/إيران-والسعودية-وعمان-يؤكدون-ضرورة-دفع-الجهود-الدبلوماسية-المشتركة-لإرساء-الاستقرار-في-المنطقة-1115560676.html

إيران والسعودية وعمان يؤكدون ضرورة دفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة

إيران والسعودية وعمان يؤكدون ضرورة دفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي والعماني، تناولت آخر المستجدات على الساحتين الثنائية... 28.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-28T06:50+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "المحادثات ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث"، وأكد خلالها الوزراء، أهمية مواصلة التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية.وأضافت أن عراقجي ونظيريه شددوا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية.واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة والسبت الماضيين، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".وأضاف بقائي أن "المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا"، موضحًا أن الوفد العماني غادر طهران، مساء يوم السبت، إلا أن "المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين ما تزال مستمرة"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.

https://sarabic.ae/20260726/إعلام-موقف-قائد-سنتكوم-يؤثر-على-قرار-ترامب-بوقف-الضربات-في-مضيق-هرمز-1115525383.html

https://sarabic.ae/20260725/مصر-تؤكد-لإيران-وسلطنة-عمان-ضرورة-حماية-الملاحة-في-هرمز-والبحر-الأحمر-1115492468.html

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