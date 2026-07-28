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إيران والسعودية وعمان يؤكدون ضرورة دفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة
إيران والسعودية وعمان يؤكدون ضرورة دفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي والعماني، تناولت آخر المستجدات على الساحتين الثنائية... 28.07.2026, سبوتنيك عربي
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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "المحادثات ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث"، وأكد خلالها الوزراء، أهمية مواصلة التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية.وأضافت أن عراقجي ونظيريه شددوا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية.واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة والسبت الماضيين، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".وأضاف بقائي أن "المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا"، موضحًا أن الوفد العماني غادر طهران، مساء يوم السبت، إلا أن "المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين ما تزال مستمرة"، على حد قوله.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20260726/إعلام-موقف-قائد-سنتكوم-يؤثر-على-قرار-ترامب-بوقف-الضربات-في-مضيق-هرمز-1115525383.html
https://sarabic.ae/20260725/مصر-تؤكد-لإيران-وسلطنة-عمان-ضرورة-حماية-الملاحة-في-هرمز-والبحر-الأحمر-1115492468.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, سلطنة عمان, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم

إيران والسعودية وعمان يؤكدون ضرورة دفع الجهود الدبلوماسية المشتركة لإرساء الاستقرار في المنطقة

06:50 GMT 28.07.2026
© REUTERS Stringerسفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، سلطنة عمان، 9 يوليو/ تموز 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.07.2026
© REUTERS Stringer
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أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أن وزير الخارجية عباس عراقجي أجرى اتصالات هاتفية مع نظيريه السعودي والعماني، تناولت آخر المستجدات على الساحتين الثنائية والإقليمية، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "المحادثات ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاث"، وأكد خلالها الوزراء، أهمية مواصلة التنسيق ودعم المساعي الدبلوماسية لمعالجة القضايا الإقليمية.
وأضافت أن عراقجي ونظيريه شددوا على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية المشتركة بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدين أهمية الحوار والتعاون في مواجهة التحديات الإقليمية.
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إعلام: موقف قائد "سنتكوم" يؤثر على قرار ترامب بوقف الضربات في مضيق هرمز
26 يوليو, 20:43 GMT
واستضافت العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة والسبت الماضيين، محادثات على مستوى نواب وزيري خارجية إيران وسلطنة عمان، حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، حسبما ذكرت وزارة الخارجية الإيرانية.
وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل بقائي، خلال مؤتمر صحفي: "عُقدت يومي الجمعة والسبت، جولات عدة من المحادثات بين إيران وسلطنة عمان على مستوى نواب وزيري الخارجية في طهران، تبادل خلالها الجانبان وجهات النظر حول المبادئ المشتركة والآليات التشغيلية لإدارة حركة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز، مع احترام الحقوق السيادية للدولتين الساحليتين".
وأضاف بقائي أن "المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا"، موضحًا أن الوفد العماني غادر طهران، مساء يوم السبت، إلا أن "المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين ما تزال مستمرة"، على حد قوله.
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مصر تؤكد لإيران وسلطنة عمان ضرورة حماية الملاحة في هرمز والبحر الأحمر
25 يوليو, 11:36 GMT
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 8 يوليو/تموز الجاري، أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مع إيران، ليلة 18 يونيو/حزيران الماضي، "لم يعد ساريًا"، وفق تعبيره.
ومنذ 8 يوليو الجاري، يشنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
ويردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.
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