https://sarabic.ae/20260726/إعلام-موقف-قائد-سنتكوم-يؤثر-على-قرار-ترامب-بوقف-الضربات-في-مضيق-هرمز-1115525383.html
إعلام: موقف قائد "سنتكوم" يؤثر على قرار ترامب بوقف الضربات في مضيق هرمز
إعلام: موقف قائد "سنتكوم" يؤثر على قرار ترامب بوقف الضربات في مضيق هرمز
سبوتنيك عربي
كشفت وسائل إعلام غربية أن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، طالب بوقف الهجمات الأمريكية على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز، لأنها... 26.07.2026, سبوتنيك عربي
2026-07-26T20:43+0000
2026-07-26T20:43+0000
2026-07-26T20:43+0000
إيران
مضيق هرمز
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109608210_0:0:1642:924_1920x0_80_0_0_9d720281f0912e35754d784e7419450c.jpg
وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "كوبر أوصى بوقف حملة القصف حول مضيق هرمز لأنها بلغت أقصى حدود فعاليتها".وأوضح أن توصية قائد "سنتكوم" ومستشارين آخرين أثرت على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، بتعليق الهجمات الأمريكية على إيران.ونوهت المصادر إلى أن كوبر أشار في توصية إلى "البنتاغون" والبيت الأبيض، بأن الهجمات التي استمرت نحو أسبوعين في محيط مضيق هرمز أدت إلى تراجع كبير في قدرة إيران على مهاجمة السفن، لافتًا إلى أن معظم الأهداف المحدد قصفها قد قُصفت بالفعل.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران استضافت، يومي الجمعة والسبت الماضيين، محادثات على مستوى نواب وزيري الخارجية حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، موضحةً أن المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.نتنياهو يكشف موعد انتهاء الحرب مع إيران
https://sarabic.ae/20260726/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-قرار-ترامب-تعليق-الغارات-الجوية-على-إيران-1115509004.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/19/1109608210_182:0:1642:1095_1920x0_80_0_0_b1cd427fa4858d3e2a5153ddd6211394.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, مضيق هرمز, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: موقف قائد "سنتكوم" يؤثر على قرار ترامب بوقف الضربات في مضيق هرمز
كشفت وسائل إعلام غربية أن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، طالب بوقف الهجمات الأمريكية على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز، لأنها بلغت "أقصى حدود فعاليتها".
وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "كوبر أوصى بوقف حملة القصف حول مضيق هرمز لأنها بلغت أقصى حدود فعاليتها".
وأوضح أن توصية قائد "سنتكوم" ومستشارين آخرين أثرت على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، بتعليق الهجمات الأمريكية على إيران.
وحسب الموقع، كان ذلك بمثابة اعتراف من جانب المستشارين العسكريين والمدنيين للرئيس بوجود "حدود" لما يمكن إنجازه من خلال العمل العسكري، خاصة الغارات الجوية.
ونوهت المصادر إلى أن كوبر أشار في توصية إلى "البنتاغون" والبيت الأبيض، بأن الهجمات التي استمرت نحو أسبوعين في محيط مضيق هرمز أدت إلى تراجع كبير في قدرة إيران على مهاجمة السفن، لافتًا إلى أن معظم الأهداف المحدد قصفها قد قُصفت بالفعل.
وكانت شبكة "سي بي إس" الأميركية قد ذكرت نقلًا عن مصادر أن الولايات المتحدة علقت هجماتها على إيران يوم الجمعة، على خلفية توجه مسؤولين عمانيين إلى طهران لإجراء محادثات.
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران استضافت، يومي الجمعة والسبت الماضيين، محادثات على مستوى نواب وزيري الخارجية حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، موضحةً أن المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.
ومنذ 8 تموز/يوليو الجاري حتى 23 تموز/يوليو، شنّ الجيش الأمريكي هجمات عدة على إيران. وذكرت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن ذلك جاء ردًا على استهداف إيران لسفن تجارية عابرة لمضيق هرمز.
في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.