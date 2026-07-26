https://sarabic.ae/20260726/إعلام-موقف-قائد-سنتكوم-يؤثر-على-قرار-ترامب-بوقف-الضربات-في-مضيق-هرمز-1115525383.html

إعلام: موقف قائد "سنتكوم" يؤثر على قرار ترامب بوقف الضربات في مضيق هرمز

إعلام: موقف قائد "سنتكوم" يؤثر على قرار ترامب بوقف الضربات في مضيق هرمز

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام غربية أن قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الأدميرال براد كوبر، طالب بوقف الهجمات الأمريكية على أهداف إيرانية في محيط مضيق هرمز، لأنها... 26.07.2026, سبوتنيك عربي

2026-07-26T20:43+0000

2026-07-26T20:43+0000

2026-07-26T20:43+0000

إيران

مضيق هرمز

الولايات المتحدة الأمريكية

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وأفاد موقع "أكسيوس"، نقلا عن مصادر مطلعة، أن "كوبر أوصى بوقف حملة القصف حول مضيق هرمز لأنها بلغت أقصى حدود فعاليتها".وأوضح أن توصية قائد "سنتكوم" ومستشارين آخرين أثرت على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي، بتعليق الهجمات الأمريكية على إيران.ونوهت المصادر إلى أن كوبر أشار في توصية إلى "البنتاغون" والبيت الأبيض، بأن الهجمات التي استمرت نحو أسبوعين في محيط مضيق هرمز أدت إلى تراجع كبير في قدرة إيران على مهاجمة السفن، لافتًا إلى أن معظم الأهداف المحدد قصفها قد قُصفت بالفعل.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت وزارة الخارجية الإيرانية أن طهران استضافت، يومي الجمعة والسبت الماضيين، محادثات على مستوى نواب وزيري الخارجية حول آليات إدارة الملاحة في مضيق هرمز، موضحةً أن المحادثات كانت مثمرة وأحرزت تقدمًا وأن المشاورات الفنية والسياسية بين الجانبين لا تزال مستمرة.في المقابل ردّ الجيش الإيراني بشن غارات على قواعد أمريكية في عدة دول بالمنطقة، على حد قوله. كما اتهمت طهران واشنطن بانتهاك مذكرة وقف إطلاق النار الموقعة بين البلدين.نتنياهو يكشف موعد انتهاء الحرب مع إيران

https://sarabic.ae/20260726/إعلام-أمريكي-يكشف-سبب-قرار-ترامب-تعليق-الغارات-الجوية-على-إيران-1115509004.html

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