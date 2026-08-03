https://sarabic.ae/20260803/الشراكة-العسكرية-الجزائرية-الكورية-نحو-ريادة-إقليمية-1115727861.html
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T12:49+0000
2026-08-03T12:49+0000
2026-08-03T12:50+0000
راديو
شؤون عسكرية
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الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
سبوتنيك عربي
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
تشهد العلاقات الدفاعية بين الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية تطورًا لافتًا، مع انتقال التعاون العسكري بين البلدين إلى مرحلة جديدة ترتكز على بناء قاعدة صناعات دفاعية متقدمة ونقل التكنولوجيا، في إطار مساعي الجزائر لتعزيز قدراتها الصناعية العسكرية وتنويع مصادر تسليحها.حول هذا الموضوع، قال الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، الأستاذ مصطفى كمال دماني:خبير: السعي الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر قد يخلق سباقا جديدا على النفوذتشهد منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر منذ مطلع عام 2024 تحولات متسارعة أعادت تشكيل طبيعة التنافس الإقليمي بين مصر وإثيوبيا، بعدما تجاوزت الخلافات الثنائية الإطار التقليدي المرتبط بأزمة سد النهضة إلى مجال أوسع يتصل بالموانئ والممرات البحرية وإعادة توزيع النفوذ في القرن الإفريقي.بهذا الصدد، قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، الدكتور محمد الصالح جمال:التفاصيل في الملف الصوتي...
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محمد جمعة
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
شؤون عسكرية, аудио
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
12:49 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 12:50 GMT 03.08.2026)
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
تشهد العلاقات الدفاعية بين الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية تطورًا لافتًا، مع انتقال التعاون العسكري بين البلدين إلى مرحلة جديدة ترتكز على بناء قاعدة صناعات دفاعية متقدمة ونقل التكنولوجيا، في إطار مساعي الجزائر لتعزيز قدراتها الصناعية العسكرية وتنويع مصادر تسليحها.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، الأستاذ مصطفى كمال دماني:
"يندرج التعاون الجزائري الكوري الجنوبي ضمن استراتيجية ورؤية جزائرية تهدف من خلالها إلى الرفع من كفاءة وقدرات جيشها الوطني، في ظل مناخ دولي تطبعه الفوضى والعسكرة واللجوء إلى القوة العسكرية خارج القانون الدولي، ما يستدعي من الجزائر تحديث قدراتها العسكرية وتحقيق تفوق إقليمي. كذلك يأتي التعاون الجزائري الكوري الجنوبي كحلقة أخرى سبقه فيها أيضا التعاون مع الولايات المتحدة في جوانب أخرى، على غرار مكافحة الإرهاب في الساحل وتحقيق التعاون العسكري في مجابهة مختلف التهديدات".
خبير: السعي الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر قد يخلق سباقا جديدا على النفوذ
تشهد منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر منذ مطلع عام 2024 تحولات متسارعة أعادت تشكيل طبيعة التنافس الإقليمي بين مصر وإثيوبيا، بعدما تجاوزت الخلافات الثنائية الإطار التقليدي المرتبط بأزمة سد النهضة إلى مجال أوسع يتصل بالموانئ والممرات البحرية وإعادة توزيع النفوذ في القرن الإفريقي.
بهذا الصدد، قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، الدكتور محمد الصالح جمال:
"إثيوبيا التي تعتمد على موانئ جيبوتي، ترى أن أمنها الاقتصادي مرتبط بإيجاد بدائل تقلل من هذا الاعتماد وتعزز استقلالية قرارها الاقتصادي. لكن في المقابل، فإن هذا التوجه يثير مخاوف دول الجوار؛ لأن البحر الأحمر ليس مجرد ممر للتجارة، وإنما هو فضاء تتقاطع فيه المصالح الأمنية والعسكرية لدول إقليمية ودولية عديدة. وبالتالي، فإن أي محاولة لتغيير معادلة الوصول إلى البحر الأحمر قد تخلق سباقًا جديدًا على النفوذ".
التفاصيل في الملف الصوتي...