الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
08:29 GMT
31 د
ملفات ساخنة
هل المقترح الأمريكي بحصار إيران بريا يعكس فشل الخيار العسكري؟
09:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
09:50 GMT
10 د
من الملعب
الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس رفع عدد المنتخبات في المونديال المقبل
10:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
هل يحل الذكاء الاصطناعي محل الأطباء النفسيين؟
10:32 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
11:41 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
11:50 GMT
10 د
من الملعب
حقيقة انتقال ياسين بونو إلى يوفنتوس ورحيل أشرف داري عن الأهلي.. وهل ينتقل ثنائي منتخب مصر إلى اتحاد جدة؟
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأبراج بين الخرافة والحقيقة
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
16:03 GMT
17 د
طرائف سبوتنيك
تم تصنيف مواليد الثمانينات ككبار السن
16:21 GMT
11 د
صدى الحياة
التراث اللامادي.. الحمض النووي للشعوب ولغتها الدبلوماسية
16:32 GMT
28 د
عالم سبوتنيك
ترامب يتراجع عن شن ضربات على إيران.. اجتماع مرتقب للوسطاء لتثبيت وقف إطلاق النار في غزة
17:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
18:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفنان أحمد ماهر.. أعمال خالدة بين التلفزيون والمسرح
18:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
08:29 GMT
17 د
On air
08:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى .. جواز سفر الروح بلا تأشيرات تنسج جسور النور بين الثقافات
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
09:42 GMT
18 د
بين بيروت والقاهرة
سوريا والأردن على خط التحذيرات في حرب الشرق الأوسط... في قمة ترامب- نتنياهو، هل شكّل لبنان نقطة خلاف بين البلدين؟
10:00 GMT
123 د
نبض افريقيا
إسبانيا تنصب حاجزا عائما لوقف موجات الهجرة الجماعية من المغرب ، بعد تدفق عشرات الالاف
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
ما بين الحقيقة والخيال، الأبراج الفلكية وعلاقتها بحياة البشر
12:33 GMT
19 د
موزاييك
ثمانون دقيقة مفقودة من النوم... ماذا يحدث لجسمك؟
12:52 GMT
8 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
16:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما الرابط الخفي بين العواصف والأعراض الجسدية؟
16:32 GMT
18 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
16:50 GMT
10 د
بلا قيود
خبير: جميع الشركات ستزيد استثماراتها بالذكاء الاصطناعي بما في ذلك العربية
17:00 GMT
59 د
روسيا والعالم العربي
عودة ”البيت الروسي“ للعمل في دمشق يفتح آفاقا جديدة للعلاقات الثقافية بين روسيا وسوريا
18:00 GMT
30 د
شؤون عسكرية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
استوديو وكالة سبوتنيك للبث الإذاعي في منتدى إكسبوفوروم الاقتصادي الدولي لعام 2017 - سبوتنيك عربي, 1920
راديو
يناقش صحفيو "سبوتنيك عربي" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك"، آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات، من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. بإمكانكم الاستماع لإذاعة "سبوتنيك" عبر الترددات 93.6 في لبنان، و93.3 في سوريا، و92.5 في ليبيا.
https://sarabic.ae/20260803/الشراكة-العسكرية-الجزائرية-الكورية-نحو-ريادة-إقليمية-1115727861.html
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
سبوتنيك عربي
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه... 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T12:49+0000
2026-08-03T12:50+0000
راديو
شؤون عسكرية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/03/1115727665_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_27638f04191ffe78123779f0bebb463c.png
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
سبوتنيك عربي
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
تشهد العلاقات الدفاعية بين الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية تطورًا لافتًا، مع انتقال التعاون العسكري بين البلدين إلى مرحلة جديدة ترتكز على بناء قاعدة صناعات دفاعية متقدمة ونقل التكنولوجيا، في إطار مساعي الجزائر لتعزيز قدراتها الصناعية العسكرية وتنويع مصادر تسليحها.حول هذا الموضوع، قال الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، الأستاذ مصطفى كمال دماني:خبير: السعي الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر قد يخلق سباقا جديدا على النفوذتشهد منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر منذ مطلع عام 2024 تحولات متسارعة أعادت تشكيل طبيعة التنافس الإقليمي بين مصر وإثيوبيا، بعدما تجاوزت الخلافات الثنائية الإطار التقليدي المرتبط بأزمة سد النهضة إلى مجال أوسع يتصل بالموانئ والممرات البحرية وإعادة توزيع النفوذ في القرن الإفريقي.بهذا الصدد، قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، الدكتور محمد الصالح جمال:التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
محمد جمعة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e5/0c/02/1053479841_0:0:1300:1300_100x100_80_0_0_71613a268900705e949b78b565b5fb9e.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/08/03/1115727665_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_525242bc0ddfac59ddc4d7ec217454c7.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
شؤون عسكرية, аудио
شؤون عسكرية, аудио

الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية

12:49 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 12:50 GMT 03.08.2026)
راديو
الشراكة العسكرية الجزائرية الكورية: نحو ريادة إقليمية
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
محمد جمعة
معد ومقدم برنامج في إذاعة "سبوتنيك"
كل المواضيع
ناقشنا في حلقة اليوم من "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" في موسكو، مواضيع هامة مع خبراء عسكريين ومختصين بالعلاقات الدولية، وأيضا آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية في روسيا والعالم.
تشهد العلاقات الدفاعية بين الجزائر وجمهورية كوريا الجنوبية تطورًا لافتًا، مع انتقال التعاون العسكري بين البلدين إلى مرحلة جديدة ترتكز على بناء قاعدة صناعات دفاعية متقدمة ونقل التكنولوجيا، في إطار مساعي الجزائر لتعزيز قدراتها الصناعية العسكرية وتنويع مصادر تسليحها.
حول هذا الموضوع، قال الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، الأستاذ مصطفى كمال دماني:

"يندرج التعاون الجزائري الكوري الجنوبي ضمن استراتيجية ورؤية جزائرية تهدف من خلالها إلى الرفع من كفاءة وقدرات جيشها الوطني، في ظل مناخ دولي تطبعه الفوضى والعسكرة واللجوء إلى القوة العسكرية خارج القانون الدولي، ما يستدعي من الجزائر تحديث قدراتها العسكرية وتحقيق تفوق إقليمي. كذلك يأتي التعاون الجزائري الكوري الجنوبي كحلقة أخرى سبقه فيها أيضا التعاون مع الولايات المتحدة في جوانب أخرى، على غرار مكافحة الإرهاب في الساحل وتحقيق التعاون العسكري في مجابهة مختلف التهديدات".

خبير: السعي الإثيوبي للوصول إلى البحر الأحمر قد يخلق سباقا جديدا على النفوذ

تشهد منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر منذ مطلع عام 2024 تحولات متسارعة أعادت تشكيل طبيعة التنافس الإقليمي بين مصر وإثيوبيا، بعدما تجاوزت الخلافات الثنائية الإطار التقليدي المرتبط بأزمة سد النهضة إلى مجال أوسع يتصل بالموانئ والممرات البحرية وإعادة توزيع النفوذ في القرن الإفريقي.
بهذا الصدد، قال الباحث في الشؤون السياسية والأمنية، الدكتور محمد الصالح جمال:

"إثيوبيا التي تعتمد على موانئ جيبوتي، ترى أن أمنها الاقتصادي مرتبط بإيجاد بدائل تقلل من هذا الاعتماد وتعزز استقلالية قرارها الاقتصادي. لكن في المقابل، فإن هذا التوجه يثير مخاوف دول الجوار؛ لأن البحر الأحمر ليس مجرد ممر للتجارة، وإنما هو فضاء تتقاطع فيه المصالح الأمنية والعسكرية لدول إقليمية ودولية عديدة. وبالتالي، فإن أي محاولة لتغيير معادلة الوصول إلى البحر الأحمر قد تخلق سباقًا جديدًا على النفوذ".

التفاصيل في الملف الصوتي...
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала