https://sarabic.ae/20260803/رئيس-الوزراء-الأوكراني-الأسبق-زيلينسكي-يفعل-كل-ما-بوسعه-لمنع-إجراء-الانتخابات-1115716570.html
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يفعل كل ما بوسعه لمنع إجراء الانتخابات
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يفعل كل ما بوسعه لمنع إجراء الانتخابات
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يبذل كل ما في وسعه للحيلولة دون إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد. 03.08.2026, سبوتنيك عربي
2026-08-03T02:42+0000
2026-08-03T02:42+0000
2026-08-03T05:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي
روسيا
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1350:759_1920x0_80_0_0_603bc26599c37fcfb5b01981111841f6.jpg
وأضاف أزاروف لسبوتنيك، أن زيلينسكي يخشى فقدان منصبه إذا جرت الانتخابات.وأشار إلى أن زيلينسكي ينفذ تغييرات واسعة في المناصب الحكومية.كما اتهمه بالعمل على إقصاء منافسيه السياسيين.وانتهت الولاية الرئاسية لزيلينسكي في 20 مايو 2024.وأُلغيت الانتخابات الرئاسية آنذاك بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.وفي ديسمبر 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، واصفًا زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، ومشيرًا إلى تراجع شعبيته، وفق تصريحاته.وفي 16 يوليو، وافق البرلمان الأوكراني على تعيين 16 وزيرًا جديدًا، بينما بقي منصبا وزيري الخارجية والدفاع شاغرين.وسبق ذلك إعلان زيلينسكي عزمه إجراء تعديل حكومي جديد، شمل طرح إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف.وتولى الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نفتوغاز"، سيرغي كوريتسكي، منصب رئيس الوزراء الجديد في أوكرانيا.
https://sarabic.ae/20260801/زيلينسكي-يعترف-بعجز-الدفاعات-الأوكرانية-عن-اعتراض-الضربات-الصاروخية-الروسية-1115680521.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0f/1103756970_0:0:1200:900_1920x0_80_0_0_f849cb596db3caefbdf82a47bfea3592.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا
زيلينسكي, روسيا, أخبار أوكرانيا
رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق: زيلينسكي يفعل كل ما بوسعه لمنع إجراء الانتخابات
02:42 GMT 03.08.2026 (تم التحديث: 05:09 GMT 03.08.2026)
قال رئيس الوزراء الأوكراني الأسبق ميكولا أزاروف إن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يبذل كل ما في وسعه للحيلولة دون إجراء الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وأضاف أزاروف لسبوتنيك، أن زيلينسكي يخشى فقدان منصبه إذا جرت الانتخابات.
واعتبر أن هذا القلق يدفعه إلى اتخاذ خطوات تهدف إلى تأجيل الاستحقاق الانتخابي.
وأشار إلى أن زيلينسكي ينفذ تغييرات واسعة في المناصب الحكومية.
وانتهت الولاية الرئاسية لزيلينسكي في 20 مايو 2024.
وأُلغيت الانتخابات الرئاسية آنذاك بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
وفي ديسمبر 2025، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إجراء انتخابات في أوكرانيا، واصفًا زيلينسكي بأنه "ديكتاتور بلا انتخابات"، ومشيرًا إلى تراجع شعبيته، وفق تصريحاته.
وفي 16 يوليو، وافق البرلمان الأوكراني على تعيين 16 وزيرًا جديدًا، بينما بقي منصبا وزيري الخارجية والدفاع شاغرين.
وسبق ذلك إعلان زيلينسكي عزمه إجراء تعديل حكومي جديد، شمل طرح إقالة وزير الدفاع ميخايلو فيدوروف.
وتولى الرئيس التنفيذي السابق لشركة "نفتوغاز"، سيرغي كوريتسكي، منصب رئيس الوزراء الجديد في أوكرانيا.